“Glass Onion: A Knives Out Mystery” di Rian Johnson su Netflix: in arrivo su Netflix a dicembre 2022

Tra lo shock di molti, Netflix ha speso una fortuna assoluta per assicurarsi il futuro di Coltelli fuori esclusivamente per la loro scaletta di contenuti originali. L’arrivo è previsto per dicembre 2022, teniamo traccia di tutto ciò che devi sapere su Rian Johnson’s Coltelli fuori 2 cui è stato dato il titolo ufficiale di Cipolla di vetro: un mistero scaccia viainclusi aggiornamenti sulla produzione, notizie sul casting, trailer e, soprattutto, la data di uscita di Netflix.

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via è un film giallo originale Netflix in uscita scritto e diretto da Rian Johnson. Mentre Netflix non aveva i diritti esclusivi sul primo Coltelli fuori film, il servizio di streaming da allora ha speso 450 milioni di dollari per assicurarsi di avere i diritti esclusivi sui sequel.

Quando è Cipolla di vetro: un mistero scaccia via in arrivo su Netflix?

Netflix ha annunciato la notizia che Cipolla di vetro: un mistero scaccia via arriverà su Netflix su 23 dicembre 2022.

Prima della sua uscita su Netflix, Cipolla di vetro: un mistero scaccia via sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2022. Il festival si svolgerà dall’8 al 18 settembre 2022.

Glass Onion: A Knives Out Mystery di Rian Johnson arriverà in sale selezionate in una data da annunciare e in tutto il mondo su Netflix il 23 dicembre! https://t.co/EdWQ53EOGT pic.twitter.com/TJ9l0IzlJ9 — Netflix (@netflix) 22 agosto 2022

Qual è lo stato di produzione di Cipolla di vetro: un mistero scaccia via?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 22/08/2022)

Il 28 giugno, Rian Johnson è andato su Twitter per pubblicare che le riprese erano iniziate mentre pensava a tutto il popolo greco “per averci permesso di fare tutto questo omicidio sulle loro pacifiche coste”.

Aaaaaaa e SI FERMA! Primo giorno di riprese sul prossimo mistero di Benoit Blanc. Grazie a tutte le persone adorabili e pazienti qui in Grecia per averci permesso di fare tutto questo omicidio sulle loro pacifiche coste. pic.twitter.com/SUFptCpl3G — Rian Johnson (@rianjohnson) 28 giugno 2021

Il 30 luglio le riprese si sono concluse ufficialmente in Grecia, il che ha portato Rian Johnson a dichiarare di essere a metà delle riprese Cipolla di vetro: un mistero scaccia via.

Quasi a metà delle nostre riprese, è finita la Grecia! Grazie a tutte le persone meravigliose qui e al nostro equipaggio locale, che l’hanno ucciso. (Metaforicamente, non uno spoiler) pic.twitter.com/3gDS6kqbp3 — Rian Johnson (@rianjohnson) 30 luglio 2021

Le riprese sono terminate il 21 settembre 2022.

Netflix ha pagato 450 milioni di dollari per i diritti Coltelli fuori 2 e 3, che ha conferito a Rian Johnson un “immenso controllo creativo” sui sequel.

Il budget di ogni film sarà almeno tanto quanto il primo, il che significa che un minimo di $ 80 milioni ($ 40 milioni ciascuno) sarà speso per il budget di entrambi i film.

Casting per Cipolla di vetro: un mistero scaccia via

Quando è stata diffusa la notizia che Netflix aveva acquisito i diritti di Knives Out per un secondo e un terzo film, è stato confermato che Daniel Craig sarebbe tornato per riprendere il ruolo di Benoit Blanc.

Chi sono i nuovi membri del cast di Knives Out 2?

Proprio come il primo film di Knives Out, anche il secondo presenterà alcuni grandi nomi di Hollywood.

Per tutto maggio e giugno 2021, i nomi sono stati lentamente annunciati su chi sarà coinvolto nel secondo film.

Qui sono tutti nell’ordine dell’annuncio, ma nota che non sappiamo quali ruoli reciteranno ciascuno degli attori.

Dave Battistastella di Guardiani della Galassia e quello di Zack Snyder L’esercito dei morti è stato il primo nuovo casting Coltelli fuori 2.

Club di Lotta e Storia americana X attore Edoardo Norton è stato scelto l’11 maggio.

Il 12 maggio Janelle Monae si unì al cast in crescita. Jannelle è nota per una serie di grandi film tra cui Figure nascoste e Chiaro di luna.

Il 14 maggio è stato aggiunto Kathryn Hahn al cast. Di recente è balzata alla ribalta grazie al ruolo di Agatha in Disney+ Wandavision.

Il 18 maggio, Leslie Odom Jr. è stato aggiunto al cast. Odom Jr. ha recentemente guadagnato popolarità grazie al suo ruolo da protagonista in Disney’s Hamilton.

Il 20 maggio Kate Hudson si è unito al cast per cui è noto Quasi famoso, Guerre delle spose e Come perdere un ragazzo in 10 giorni.

L’8 giugno Madelyn Cline che attualmente recita in Outer Banks di Netflix, si è unito al cast.

Il 15 giugno, Jessica Henwick che ha recitato in Marvel’s Iron Fist per Netflix si è unito al cast.

Qual è la trama Cipolla di vetro: un mistero scaccia via?

Poco si sa della trama di Cipolla di vetro: un mistero scaccia via tranne che il detective Benoit Blanc sta indagando su un nuovo caso.

Rian Johnson ha dichiarato che al di fuori del ritorno di Daniel Craig, quello sarà l’unico collegamento con il primo film. Ciò significa che la famiglia Thrombey non apparirà in alcun modo.

In un’intervista, Johnson ha dichiarato:

“Nella mia mente, non lo penso nemmeno in termini di sequel. Per me è solo che, da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo, ero tipo, ‘Senti, se possiamo continuare così, allo stesso modo in cui Agatha Christie ha scritto un sacco di romanzi di Poirot. Voglio dire, fallo con Blanc e continua a fare altri misteri.’ Cast completamente nuovo, location completamente nuova, mistero tutto nuovo. È solo un altro mistero di Benoit Blanc e sembra che ci siano così tante cose diverse che puoi fare con esso, sai? Sembra che sarebbe davvero divertente”.

