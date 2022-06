Gioco ‘Cyberpunk 2077’ vs anime Netflix ‘Cyberpunk: Edgerunners’: cosa ne pensano i fan?

È finalmente arrivato il giorno. Netflix aveva promesso a Cyberpunk: Edgerunner aggiornamento nella GeekedWeek e non ci hanno deluso. Il trailer del nuovo anime, che condivide il suo universo con il gioco “mozzafiato”. Cyberpunk 2077, è stato abbandonato poche ore fa. Il trailer sembra assolutamente sbalorditivo e l’unica cosa che batte la grafica è l’affascinante colonna sonora originale.

Ma poiché l’anime è uno spin-off dei giochi, i fan hanno in qualche modo una base con cui confrontare il nuovo spettacolo. Quindi chi pensano i fan sia migliore, il gioco o la nuova serie? Scopriamolo.

Di cosa parla Cyberpunk: Edgerunners?

Cyberpunk: Edgerunner è un Anime indipendente di 10 episodi basato su CD Project Red 2020 gioco di ruolo d’azione Cyberpunk 2077. Racconta la storia di un ragazzo di strada che tenta di sopravvivere Città della notteuna metropoli futuristica affascinata dalla tecnologia di modifica del corpo.

Senza altre opzioni, il giovane decide di diventare un “edge runner” o cyberpunk, un fuorilegge mercenario disposto a fare di tutto per completare l’incarico.

Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Promare) dirige l’anime, che include i design dei personaggi di Yo Yoshinari. Il mondo ha conosciuto per la prima volta il lo sviluppo dell’anime nel 2020. Quindi è stata davvero una lunga attesa per vederlo nella carne.

Cosa dicono le persone?

Naturalmente, i fan del gioco hanno già iniziato a dibattere sul fatto che la serie sia all’altezza del suo clamore e della popolarità del suo materiale originale, ovvero il gioco.

Sicuramente, i fan hanno una o due cose di cui twittare.

Sembra migliore del gioco — 🫵Meyer1128🫵 (@Meyer_1128) 8 giugno 2022

Ancora una volta, SONO COSÌ DURO E PRONTO PER QUESTA MERDA!!! @edgerunners #Cyberpunk #Edgerunners pic.twitter.com/2Yl7a9tYQ1 — Phantom/Trigger {(,- ‿ -,)} (@PhantomTrigger0) 8 giugno 2022

Vedo CD Projekt Red, premo mi piace — Alan (@afcaIan) 8 giugno 2022

Questa è la loro lettera di scuse per il gioco cyberpunk — Sami (@Sami_Just_vibin) 8 giugno 2022

lascialo cadere prima — vhstress / ricky s (@vhstressmusic) 9 giugno 2022

Mentre la maggior parte delle persone si sta ancora riprendendo dalla natura affrettata del gioco, molti pensano che la nuova serie sia un miglioramento e sperano di vederlo.

LEGGI ANCHE: I fan degli anime mostrano speranza per il live-action di “One Piece” mentre Iñaki Godoy e gli showrunner presentano set enormi

Tuttavia, tutti noi dovremo aspettare, come c’è nessuna data di uscita per l’anime al momento. Ma un ritardo Data di uscita 2022 sembra molto probabile.

Netflix ha tenuto nascosto l’intero progetto anche ora come noi non so nulla del cast a parte il regista. Ma sarà fantastico vedere come Netflix e lo studio costruiranno il fantastico mondo del gioco.

Anche voi ragazzi siete entusiasti dell’anime? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.

Il post “Cyberpunk 2077” Gioco vs Netflix Anime “Cyberpunk: Edgerunners” – Cosa ne pensano i fan? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.