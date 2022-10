Ginny and Georgia stagione 2 non arriverà su Netflix a ottobre 2022 (ultimi aggiornamenti)

Il 2022 sta rapidamente volgendo al termine e abbiamo appreso le date di uscita di molti programmi Netflix in arrivo che saranno presentati in anteprima entro la fine dell’anno. Tuttavia, c’è uno spettacolo che stavamo aspettando pazientemente per fare il suo ritorno e sta impiegando più tempo del previsto. Sì, stiamo parlando della serie per adolescenti Ginny e Georgia. Seriamente, dov’è Ginny e Georgia stagione 2?

Dopo aver esaminato l’elenco delle nuove versioni in arrivo a ottobre, lo abbiamo notato Ginny e Georgia la stagione 2 è stata nuovamente omessa. Speravamo davvero di poter vedere la seconda stagione questo mese. Quando la produzione si è conclusa ad aprile, ci aspettavamo almeno sei mesi di post-produzione prima che lo spettacolo arrivasse su Netflix. Bene, siamo ufficialmente ad ottobre e non si sa che la seconda stagione uscirà questo mese.

Onestamente, avremmo dovuto saperlo Ginny e Georgia la stagione 2 non sarebbe arrivata a ottobre perché Netflix avrebbe molto probabilmente annunciato la data di uscita a settembre. Questo è ciò che fa in genere lo streamer.

Ma non sono tutte cattive notizie. La showrunner Debra J. Fisher ha recentemente fornito un aggiornamento sulla seconda stagione e su quando potremmo aspettarcelo.

Ginny e Georgia Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione

Il 1 settembre, Debra J. Fisher ha pubblicato un TikTok dando ai fan un aggiornamento Ginny e Georgia stagione 2. Nel video di TikTok, dice che ci vorranno 14 settimane prima che Netflix venga doppiato Ginny e Georgia in tutte le lingue non anglofone. Dice anche che senza una parola ufficiale da Netflix, la data di uscita arriva alla fine dell’anno. Ma non siamo già a fine anno?

Sebbene TikTok di Fisher non abbia fornito ai fan molte informazioni su una data di uscita, è stata più disponibile con le informazioni nella sezione dei commenti del video. Ad esempio, un commento dice “so dicembre???” Fisher risponde dicendo: “Al più presto da metà a fine dicembre”. Quindi, sembra che Fisher volesse dire che avremmo potuto vedere la seconda stagione proprio alla fine dell’anno nel suo TikTok.

Se la nuova stagione uscisse a dicembre, ci sarebbero voluti otto mesi in post-produzione. Questo non è raro perché uno spettacolo Netflix può trascorrere fino a otto mesi in post-produzione. Tuttavia, non ci aspettavamo che il montaggio richiedesse così tanto tempo per uno spettacolo del genere Ginny e Georgia.

Quindi sembra che potremmo vedere Ginny e Georgia stagione 2 giusto in tempo per Natale. Si spera che il rilascio non venga spostato nel prossimo anno perché sarebbe un enorme peccato. Tuttavia, c’è una possibilità che Netflix possa tenerlo fino a febbraio 2023 da quando la prima stagione è uscita a febbraio 2021. Ma teniamo le dita incrociate per un’uscita di dicembre 2022.

Resta sintonizzato su Netflix Life perché condivideremo il Ginny e Georgia data di uscita ufficiale della stagione 2 una volta annunciata!