Ginny and Georgia Stagione 2: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Ginny e Georgia la stagione 2 ha terminato le riprese e arriverà su Netflix nel quarto trimestre del 2022. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione dello show, inclusa la nostra stima della data di uscita, chi tornerà, cosa possiamo aspettarci dalla storia (compresi i dettagli esclusivi su un nuovo personaggio) e quando la stagione 2 di Ginny e Georgia dovrebbe essere su Netflix.

Nota: questa anteprima è stata inizialmente pubblicata a marzo 2021 ed è stata aggiornata l’ultima volta a ottobre 2022 per riflettere i nuovi aggiornamenti.

Creato da Sarah Lampert e gestito da Debra Fisher, la prima stagione di Ginny e Georgia toccato su Netflix il 24 febbraio 2021, con 10 episodi.

Quando Ginny & Georgia uscita della seconda stagione su Netflix?

Netflix non ha annunciato ufficialmente una data di uscita per Ginny e Georgia stagione 2.

Tuttavia, Ted Sarandos (co-CEO di Netflix) ha detto che la serie arriverà su Netflix nel “Q4″ 2022 in una recente telefonata degli investitori.

Il quarto trimestre del 2022 significherebbe che vedremo la serie cadere tra novembre e dicembre 2022.

Ci si aspettava che la serie potesse non essere rilasciata fino all’inizio del 2023.

Su TikTok, la showrunner Debra Fisher ha dichiarato che ci vorranno circa 14 settimane per completare il doppiaggio dicendo: “questo ci porta alla fine dell’anno”.

Questo significa Ginny e Georgia La stagione 2 probabilmente non uscirà nel 2022, ma verrà invece spostata all’inizio del 2023.

Come ha fatto bene Ginny e Georgia esibirsi su Netflix?

Secondo i primi 10 dati di FlixPatrol, lo spettacolo è sopravvissuto per 48 giorni nelle prime 10 liste degli Stati Uniti e 44 giorni nelle prime 10 liste del Regno Unito. Lo spettacolo si è comportato bene anche in Sud Africa, nella maggior parte dell’Europa continentale e in Australia.

A settembre 2021, lo spettacolo si è classificato al sesto posto tra i migliori spettacoli del 2021.

Negli Stati Uniti, lo spettacolo è durato 7 settimane nella top 10 di Nielsen, accumulando oltre 4.247 milioni di minuti di visualizzazione in totale mentre era nella top 10.

Netflix ha pubblicato i dati sul pubblico per lo spettacolo il 20 aprile 2021, come parte della sua lettera per gli investitori del primo trimestre 2021. La loro metrica di visualizzazione di 2 minuti ha rivelato che 52.000.000 di persone hanno assistito allo spettacolo nei primi 28 giorni.

Ulteriori dati alla fine di settembre 2021 lo hanno rivelato Ginny e Georgia aveva accumulato 381 milioni di ore di visualizzazione posizionandolo al 10 ° posto nella classifica delle ore di visualizzazione.

La serie è anche entrata nella top 10 di Netflix nel 2022.

Taylor Swift senza dubbio ha dato un vantaggio alla serie dopo l’uscita dello spettacolo. Il cantante è stato incluso nello spettacolo in una battuta usa e getta su quanti uomini aveva attraversato uno dei personaggi dello spettacolo, confrontandolo con l’elenco degli ex di Swift nel corso degli anni. Ciò ha stimolato un Tweet che è diventato virale.

Quando era Ginny e Georgia rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Ci sono voluti poco meno di 2 mesi dopo l’uscita della serie prima che lo sapessimo Ginny e Georgia sarebbe tornato con il cast che produceva un video che annunciava la nuova stagione nell’aprile 2021.

In una dichiarazione rilasciata dai creatori dello spettacolo, Debra J. Fisher e Sarah Lampert, la coppia ha dichiarato:

“Apprezziamo così tanto l’incredibile risposta e vi amiamo tutti Ginny e Georgia. Siamo particolarmente grati a Brianne e Toni, che hanno stabilito il livello più alto in ogni fase del percorso. Non vediamo l’ora di tornare a Wellsbury per la seconda stagione”.

Cronologia di produzione per la stagione 2 di Ginny e Georgia

Nonostante sia stata rinnovata nell’aprile 2021, la produzione non è stata così rapida come titoli simili del genere come fiume vergine.

Invece, abbiamo finalmente saputo che una data di produzione era stata programmata per settembre 2021.

La serie alla fine è iniziata, con le riprese in corso 29 novembre 2021. La produzione è poi proseguita fino all’8 aprile 2021.

Condivideva un programma in qualche modo simile a Corsia delle Lucciole stagione 2, il che significa che probabilmente vedremo di nuovo le due versioni vicine l’una all’altra.

A metà ottobre 2021, la pagina Instagram ufficiale dello spettacolo ha rivelato che si stavano “preparando per la seconda stagione del film”. Debra Fisher ha anche anticipato che la produzione si stava avvicinando pubblicando su Instagram una foto con Brianne Howey che diceva “S2 sta arrivando alla grande”. Un post del 30 novembre ha confermato che le telecamere stavano girando e che la stagione 2 era in produzione

Il batacchio, visto sotto, lo conferma Giacomo Genn dirigerà l’episodio 1 di Ginny e Georgia stagione 2. Danishka Esterhazy avrà anche il suo debutto alla regia nello show, mentre Anya Adams tornerà alla sedia del regista e Audrey Cummings.

Le riprese si sono svolte ancora una volta a Toronto, in Canada, con Blue Ice Pictures, Critical Content e Dynamic Television tutte coinvolte nella produzione.

Secondo un avviso pubblico sul sito web della regione locale, la serie è stata girata di nuovo anche a Cobourg, in Ontario. Le riprese si sono svolte in città tra il 22 e il 25 febbraio in location tra cui:

Parco Vittoria

Sala Vittoria

King Steet West da Third Street a Hibernia Street

Le riprese sono terminate Ginny e Georgia il 23 aprile 2022, secondo un post Instagram di Antonia Gentry. La showrunner Debra Fisher ha detto che “è stata una stagione 2 selvaggia”.

Chi è nel cast di Ginny e Georgia Stagione 2?

Nel gennaio 2022 è stato annunciato che Aaron Ashmore (conosciuto per X-Men e, più recentemente, un ruolo ricorrente in Netflix Serratura e chiave) si unirà al cast per la seconda stagione.

Ashmore interpreterà Gil Timmins (l’ex della Georgia e il padre di Austin), che è uscito dalla vita della Georgia dopo essere stato accusato di appropriazione indebita e mandato in prigione.

Ben Caldwell (13: Il musical, Misteri Murdoch) interpreterà la versione più giovane Gil Timmins nello show nelle linee temporali precedenti.

Zarrin Darnell-Martin interpreterà la dottoressa Lily nella seconda stagione.

Il ritorno per i loro ruoli nella stagione 2 include:

Brianne Howey nel ruolo di Georgia

Atonia Gentry e Ginny

La Torraca come Austin

Raymond Ablack nel ruolo di Joe

Sara Waisglass nel ruolo di Maxine

Felix Mallard nel ruolo di Marco

Scott Porter nel ruolo del sindaco Paul Randolph

Jennifer Robertson nel ruolo di Ellen

Mason Temple come Hunter

Alex Mallari Jr. nel ruolo del PI Gabriel Cordova

Nathan Mitchell nel ruolo di Zion Miller

Tommie-Amber Pirie come Susan

Quello che c’è su Netflix può anche segnalare che un nuovo personaggio ricorrente, Simone, sarà presente per tutta la stagione 2 di Ginny e Georgia.

Descritta come originaria di Boston, Simone è la nuova fidanzata di Zion nella seconda stagione ed è un avvocato difensore penale intelligente e professionale. È costretta in una posizione scomoda con l’arrivo di Ginny e Georgia (L’ex di Zion) alla sua porta.

Cosa accadrà/potrebbe accadere nella seconda stagione di Ginny e Georgia?

Spoiler avanti! Se non hai finito la prima stagione, non leggere oltre!

La domanda più grande che riguarda gli spettatori è il potenziale coinvolgimento della Georgia nella morte e scomparsa del suo precedente marito. Potremmo vedere la serie diventare oscura se le conseguenze delle sue azioni alla fine la raggiungessero. Abbiamo già visto riemergere diverse figure del passato della famiglia e ci aspettiamo di vedere di più in una potenziale stagione 2.

Abbiamo visto Ginny e Austin andarsene in circostanze difficili alla fine della prima stagione. Siamo sicuri che si presenteranno sani e salvi, ma la loro mamma dovrà affrontare le sue azioni che li hanno portati a lasciare la città. Prevediamo anche che il loro papà, Zion, lascerà Boston per Wellsbury per essere più vicino ai suoi figli. Se ci sono ancora scintille tra lui e Georgia, questo potrebbe creare tensione nella sua nuova relazione con Paul.

La chiusura della prima stagione ha anche reso la vita personale di Ginny un disastro. La seconda stagione vedrà Ginny riconciliarsi con il suo gruppo di amici o le cose diventeranno ancora più complicate? Dopo aver tradito il suo ragazzo, Hunter, ci aspettiamo che Ginny esplorerà le cose con il suo vicino ragazzaccio, Marcus.

Nel maggio 2021, Antonia Gentry ha anticipato cosa possiamo aspettarci dalla stagione 2, dicendo:

“È un giro sulle montagne russe. Nemmeno io conosco tutti i dettagli, ma sono sul bordo del mio posto. So che sarà un pacchetto completo di solo eccitazione, trama e follia”,

Non vedi l’ora di guardare la stagione 2 di Ginny & Georgia su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.