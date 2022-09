Gianni Decenzo desidera vedere uno spin-off sui “Binary Brothers” dopo la quinta stagione di “Cobra Kai”

In che universo vivi? Se qualcuno chiedesse ai fan irriducibili dello show, direbbero sicuramente: “Viviamo nell’universo di Cobra Kai.” Insieme a stagione 5 solo intorno alla settimana, i fan non possono controllare il loro eccitazione. Ne abbiamo ancora un altro sorprendente pezzo di notizia per te.

Se ti ricordi Cobra Kai navi, le persone hanno sempre voluto essere come Eli e Demetri. Dall’inizio dello spettacolo, li abbiamo visti insieme. Quando Eli si è unito Dojo Cobra Kai, Demetri non si è unito, eppure ha sostenuto Eli, insieme a tutti i suoi amici. Quando Eli iniziò a trasformarsi in Falco, Demetri, essendo un buon amico, lo avvertì anche lui. Sai cosa è successo dopo. Ma non importa quante difficoltà hanno affrontato questi due, non si sono mai veramente lasciati ai lati dell’altro. E se potessi vederli di nuovo insieme dopo lo spettacolo?

Gianni DeCenzo vuole uno spin-off di Binary Brothers dopo la quinta stagione di Cobra Kai

Per quanto i fan siano entusiasti di questo spin off spettacolo di Il bambino del karate film, non vogliono che questo spettacolo finisca mai. Come la sensei dal Cobra Kai universo ha suggerito le loro idee sullo spinoff di questo spettacolo, ecco come Lo spin-off ideale di Gianni DeCenzo dello spettacolo sarebbe. In un’intervista, Gianni, che interpreta Demetri nello show, ha rivelato il suo desiderio per uno spinoff con Hawk e Demetri.

Mentre Demetri e Hawk, alias Eli, sono sempre stati insieme, l’attore li vede andare al college insieme nel futuro. Ha anche rivelato un percorso professionale sorprendente anche per entrambi. “Ho sempre pensato a loro come, sì, andare al college, ma anche per qualche ragione come detective. Forse Hawk è il poliziotto cattivo e Demetri il poliziotto buono”, disse Gianni.

Bene, l’idea dell’essere Demetri e Hawk investigatori, dopotutto non è male. Anche l’attore lo ha condiviso Demetri usa il suo cervello mentre Hawk può usare la sua strada per il pugno. Vuole che lavorino insieme risolvere i crimini mentre studiano al college.

Gianni non desiderava solo il suo percorso professionale con Hawk, lo voleva anche il suo carattere per essere migliore nel karate anche. Voleva che Demetri continuasse la sua relazione con Yasmine e diventare presidente del mondo. I creatori dello spettacolo hanno preso atto di questo desiderio. Il “fratelli binari” hanno davvero un arco ricco. Tuttavia, i creatori non hanno annunciato ufficialmente nulla sulla continuazione di qualsiasi tipo di storia.

Tuttavia, i fan dello show non smetterebbero di fare le proprie teorie e continuerebbero a vivere in questo bellissimo universo. Pertanto, stanno rivedendo lo spettacolo qui per riscaldare le loro voglie stagione 5 sul 9 settembre.

Cosa ne pensi di questa idea spin-off su questi fratelli binari? Hai qualche idea su come sarebbe andata a finire la loro vita? Ci piacerebbe conoscerli nella casella dei commenti qui sotto.

