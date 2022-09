Ghost Whisperer è interpretato da Jennifer Love Hewitt su Netflix?

Quando si tratta di serie soprannaturali sui fantasmi, ci sono molte scelte eccellenti da aggiungere alla tua lista di controllo. Ma di gran lunga, una delle migliori (e più sottovalutate) è la serie drammatica del 2005 Sussurratore di fantasmi con protagonista l’iconica Jennifer Love Hewitt.

Sussurratore di fantasmi è incentrato su Melinda Gordon, una proprietaria di un negozio di antiquariato appena sposata nella piccola città di Grandview, New York, con la straordinaria capacità di parlare ai fantasmi. Usa il suo potere per comunicare con coloro che non sono passati per completare i loro affari in sospeso.

La serie è andata in onda sulla CBS dal 2005 al 2010 e ha trasmesso un totale di 107 episodi. Dalla sua conclusione oltre 10 anni fa, il preferito dai fan di Hewitt ha mantenuto la sua popolarità ed è stato disponibile per la visione in syndication televisiva e su vari servizi di streaming.

I fan possono guardare Jennifer Love Hewitt parlare con i fantasmi nei panni di Melinda Gordon Sussurratore di fantasmi su Netflix? Ecco cosa devi sapere prima di pianificare il tuo binge-watch.

Ghost Whisperer è su Netflix?

Purtroppo, Sussurratore di fantasmi non è disponibile per lo streaming su Netflix a partire da ottobre 2022. Poiché la serie è di proprietà della CBS in Nord America e della Disney a livello internazionale, è improbabile che la serie possa tornare su Netflix in futuro, ma mai dire mai.

Se stai cercando qualcosa di simile da guardare su Netflix, è simile a Sussurratore di fantasmi, assicurati di controllare titoli come Buona Strega, Lucifero, Manifesto, e Soprannaturale. Potrebbero non essere esattamente come il successo di Jennifer Love Hewitt, ma i loro temi sono abbastanza vicini da soddisfare i fan.

Dove guardare Ghost Whisperer online

Attualmente, quattro stagioni su cinque di Sussurratore di fantasmi sono disponibili per lo streaming su Hulu con un abbonamento. Non è chiaro il motivo per cui la quinta stagione non è inclusa in Hulu. Tuttavia, la serie completa è disponibile per lo streaming gratuito su The Roku Channel.

Mentre ci sono altri posti dove i fan devoti possono sicuramente trovare la serie in affitto o in acquisto, come la serie completa ambientata in DVD, Hulu e Roku sono le due migliori scommesse per lo streaming della serie online in tempo per la stagione spettrale o in qualsiasi momento durante l’anno .

Guarderai o rivedrai Sussurratore di fantasmi? Diteci nei commenti!