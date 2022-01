“Gentefied” cancellato da Netflix; Non tornerà per la stagione 3

Gentefied non tornerà per una terza stagione su Netflix. Lo spettacolo non ha avuto un grande impatto in tutto il mondo e quindi è stato cancellato dopo appena due stagioni.

Deadline ha confermato la notizia che lo spettacolo è stato cancellato dopo appena due stagioni.

Stagione 2 di Gentificato ha colpito Netflix nel novembre 2021, ma lo ha fatto senza troppa clamore. Lo stesso si può davvero dire anche della prima stagione che non è nemmeno entrata nella top 100 di IMDb quando è stata rilasciata per la prima volta a febbraio 2020. La stagione 1 ha raggiunto la posizione 118 su IMDb mentre la stagione 2 ha raggiunto il massimo di 349 solo una settimana dopo pubblicazione.

Deadline afferma che lo spettacolo “non è mai apparso nella top 10 di Netflix”, ma questo non è del tutto accurato. Mentre è vero Gentificato la stagione 2 non è riuscita a entrare nella top 10 assoluta, è riuscita a trascorrere 9 giorni nella top 10 televisiva negli Stati Uniti.

Un altro indicatore di scarse prestazioni può essere trovato sui trailer di ciascuna rispettiva serie che, secondo quanto riferito, è stata collegata alle prestazioni sullo stesso Netflix. Il trailer della prima stagione ha raccolto 580.000 visualizzazioni, mentre il secondo ha ottenuto solo poco più del 10% con 67.000.

La serie è stata inserita nella nostra “lista dei risultati” di spettacoli a rischio di cancellazione che abbiamo pubblicato a fine dicembre. Altri spettacoli che prevediamo potrebbero essere mostrati nella porta Un’altra vita, Estate nera, Maestro di Nessuno, e La sedia.

Non è il primo spettacolo latino prodotto negli Stati Uniti ad aver lottato su Netflix. In particolare, Un giorno alla volta è stato cancellato in circostanze simili. Neanche Netflix è l’unico in difficoltà, nel 2021 Nelle Alture inciampato per la Warner Brothers al botteghino.

Questa è la prima grande cancellazione pubblica del 2022 per Netflix (di cui comunque ci è stato detto). Come abbiamo notato negli ultimi anni, Netflix è meno desideroso di annunciare pubblicamente le cancellazioni in quanto ritarderà immediatamente chiunque inizi lo spettacolo.

La reazione dei fan alla cancellazione di Netflix della stagione 3 di Gentefied

Dall’annuncio della cancellazione, i fan hanno espresso la loro effusione d’amore per lo spettacolo. Un commento Instagram sul principale Gentefield pagina dice:

“Abbiamo bisogno di una stagione 3, per favore. Questo spettacolo rappresenta davvero noi latini. Il cast è stato meraviglioso e ti sei innamorato di tutti, specialmente di Pop!!! Ha parlato delle nostre lotte e dell’essere figli di immigrati ha davvero colpito nel segno. Grazie per essere la nostra voce”

Un altro ha detto:

“Per favore, salva #gentefied!! Questo è uno spettacolo meraviglioso con attori meravigliosi! Così riconoscibile e stimolante! Era un argomento molto caldo e anche un modo per discutere di così tanti problemi con i miei clienti per la terapia!

Gran parte del cast e della troupe devono ancora commentare la cancellazione. JJ Soria ha pubblicato “Al prossimo!” il 14 gennaio collegamento a un post di Instagram.

Alla prossima! https://t.co/HIkGwUfmgi — JJ Soria (@JJSoria) 14 gennaio 2022

Vorresti Gentificato stava tornando per la stagione 3 su Netflix? Fateci sapere nei commenti.