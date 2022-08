Gaten Matarazzo traccia un parallelo tra le sue cose più sconosciute e i personaggi di Honor Society, dice “È stato divertente”

Cose più strane head erano piuttosto deliziati dal ruolo di Gaten Matarazzo AKA Dustin Henderson in Paramount Plus’ Società d’onore. Caratteristiche in prestito da Elezione mescolato con lo spirito sarcastico di Cattive ragazze, il film non va contro le tendenze delle classiche compagnie cinematografiche delle scuole superiori. Offre personaggi sorprendentemente stratificati per i quali non si può fare a meno di fare il tifo. Mentre il film trova la sua personalità vincente in Angourie Rice. Matarazzo insieme a Christopher Mintz-Plasse ruba la scena.

Diretto da Orano Zegman, il film vede una ragazza intelligente, Honor, lavorare per guadagnarsi un posto in una scuola della Ivy League. Ma ha una grande minaccia da superare. Un ragazzo, intelligente come lei, che potrebbe derubarla del sogno. Sorprendentemente, il nostro Dusty bun risulta essere quel ragazzo. La missione di Honor di eliminare la concorrenza alla fine la fa innamorare di Michael Dipnicky (Matarazzo). Fan di Cose più strane si divertirà a guardare Matarazzo trasformare la dolcezza di Dustin Henderson in una nuova forma tagliente. E lo sapevi che è stata un’esperienza arricchente per l’attore stesso?

In una recente intervista a Lo sfogo sullo schermo, l’attore ha discusso delle difficoltà che ha dovuto affrontare e di come le ha affrontate mentre interpretava Michael nel film.

Gaten Matarazzo confronta il suo personaggio in Stranger Things con quello della Honor Society

A differenza di Cose più stranedove potrebbe usare le sue abilità comiche per uno spettacolo che di solito è oscuro e serio. Società d’onore era proprio il contrario. “La cosa interessante è che Dustin è un personaggio molto più ispirato alla commedia in un progetto che non è realmente guidato dalla sua commedia. E penso Michael [in Honor Society] è un personaggio che non è necessariamente guidato tanto dal suo talento per il tempismo comico in un film che è guidato dalla commedia”, Egli ha detto.

“Era un’atmosfera davvero diversa, cercando di abbinare quei toni. Perché stai cercando di ricomporre qualcosa quando le persone intorno a te stanno portando avanti la commedia. Sono abituato a fare [the opposite] in Stranger Things, quindi è stato davvero interessante. Ma è stato molto divertente”.

Società d’onore ha costretto Matarazzo ad adottare un nuovo stile di consegna dei fumetti. Secondo le osservazioni dell’attore, la sua esperienza positiva con il film potrebbe ispirarlo a intraprendere progetti più diversi e spingere il suo talento in direzioni nuove e intriganti.

