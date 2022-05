Gaten Matarazzo e Sadie affondano la fangirl di “Stranger Things” per i prequel “Glamorous” di “Star Wars” e rivelano perché pensano che i film siano sottovalutati

Siamo tutti entusiasti del rilascio di Cose più strane 4 e il cast ha conquistato ancora una volta i nostri cuori con la loro straordinaria performance. Sebbene svolgano un ruolo un po’ serio nello show, hanno anche un lato divertente per se stessi nella vita reale. Come outsider, vorremmo saperne di più sui nostri attori preferiti. Ecco Sadie Sink, Noah Schnapp e Gaten Matarazzo che rispondono ad alcune domande che i loro fan hanno cercato su Google. Diamo un’occhiata alle domande divertenti con le risposte più divertenti.

Gaten e Sink vanno pazzi per i prequel di Star Wars!

Cose più strane Le star Sadie Sink, Noah Schnapp e Gaten Matarazzo sono apparse di recente nella WIRED Autocomplete Interview, dove hanno risposto alle domande più cercate su se stessi, lo spettacolo e, ovviamente, l’ultima stagione. Alcune domande erano esilaranti e ha anche sorpreso le stelle quando le hanno lette.

Noah e Sadie hanno risposto alle loro domande su cosa fa Noah Schnapp nel suo tempo libero? Domande come “Qual è la stagione preferita di Noah Schnapp di Stranger Things?”, “Cosa dice Sadie Sink in All Too Well?” “Cosa ispira Sadie Sink?” ecc., seguito. Tutte le risposte erano quanto più spiritose potevano ottenere.

Poi venne Gaten Matarazzo. Anche Gaten ha ricevuto alcune domande divertenti. Poi è arrivata una domanda sul nome della sua band. Ha poi condiviso la storia di come hanno chiamato la band Work in Progress. Nelle seguenti domande, gli è stato chiesto ‘Cosa sta pensando Gaten Matarazzo?’ Qui tutti condividono una risata e Gaten risponde, ‘Che i prequel di Star War siano sottovalutati e penso che le persone debbano rivisitare e prendersi il loro tempo per sapere che stanno entrando in un pasticcio politico.‘

Sadie non riuscì a trattenerlo e disse, ‘… è così affascinante.’ Gaten è d’accordo e condividono un momento con i fan qui. Entrambi lodano il Guerra stellare Prequel e dacci un’idea del perché gli piace così tanto. Dice che sono belli. Noah è confuso al riguardo, quindi Sadie, nel tono più ovvio da fangirl, dice che sono i prequel di cui stanno parlando, che sono molto più belli e lussuosi. A Gaten piace perché mostra il mondo prima dell’Impero ed è bello da vedere. A Sadie, d’altra parte, piace lo sfarzo e la sua rappresentazione nella trilogia di Prequel è accattivante.

È delizioso vedere il nostro preferito Cose più strane stelle che condividono questi momenti belli e leggeri insieme. Allora, cosa ne pensi dello show e della sua stagione recentemente pubblicata? Cosa pensi accadrebbe nel prossimo volume?

