Gabinetto delle Curiosità episodio 8, Riepilogo “The Murmuring”.

Gabinetto delle Curiosità conclude la sua prima stagione con una nota sottile ed emotiva piuttosto che con il botto. “Il mormorio”, regia di Il Babadook‘s Jennifer Kent, è una potente meditazione sul dolore. È più una cupa storia di fantasmi sulla scia di quella di Mike Flanagan L’ossessione di Hill House di una caratteristica creatura come alcune delle voci in questa stagione.

Essie Davis e Andrew Lincoln offrono ciascuno prestazioni fenomenali nei ruoli principali di Nancy ed Edgar, una coppia ancora in lutto per la perdita della loro bambina, Ava. La tensione dell’ora è amplificata dalle fratture che crescono nel rapporto di coppia, dovute principalmente all’incapacità di Nancy di addolorare la figlia.

Edgar e Nancy sono ornitologi devoti che hanno viaggiato dappertutto per studiare gli uccelli nel 1951, in particolare i dunlin e i loro “mormorii”. Se hai mai visto un gruppo di storni insieme nell’aria, in picchiata e in volo per formare strane forme e sfere nel cielo, è un mormorio. La coppia crede che i loro metodi siano affascinanti perché sono quasi una forma di “telepatia degli uccelli”.

Insieme vanno in ritiro in una zona costiera dove i dunlin si radunano ogni anno. Una coppia del gruppo di ricerca si offre di lasciarli stare in una casa sull’isola, così non devono accamparsi in tenda.

Finale del Gabinetto delle Curiosità: cosa succede a Nancy ed Edgar?

Ma mentre rimangono in casa, diventa evidente a Nancy che qualcosa di strano sta accadendo lì. Inizia a sperimentare fenomeni soprannaturali che diventano più intensi ogni notte. Sente dei passi e alla fine vede l’apparizione di un bambino che sussurra: “Ho così freddo”.

Man mano che Nancy diventa più preoccupata per ciò che infesta la casa, crea più distanza tra lei ed Edgar. Edgar pensava che il viaggio avrebbe dato loro la possibilità di riconnettersi e cerca ripetutamente di iniziare l’intimità con Nancy. Lei lo respinge ogni volta.

Alla fine, le cose precipitano quando Edgar ammette che non riesce a capire perché lei si preoccupa più delle persone che vivevano nella casa che di sua figlia. Pensa che sia strano che Nancy non abbia pianto per Ava.

È chiaro che il dolore di Nancy si sta manifestando in modo molto diverso da quello di Edgar e sta lottando per affrontarlo. Continua ad essere ossessionata dalla casa e dalla famiglia che ci abitava prima, apprendendo che nella casa viveva una donna, che, diventando quando suo marito, un soldato, l’ha lasciata. Si è risentita per suo figlio, lo ha annegato nella vasca da bagno e poi si è suicidata saltando da una finestra.

Alla fine Nancy si trova faccia a faccia con entrambi i fantasmi, il ragazzino e sua madre, e li aiuta ad andare avanti. Solo allora Nancy può finalmente affrontare il suo dolore per Ava, e Nancy si rivolge a Edgar per fargli sapere che è pronta a parlare della loro figlia.