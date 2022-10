Gabinetto delle curiosità episodio 7, “The Viewing”: Spiegazione del finale

Siamo arrivati ​​alla fine di Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro, l’ultima serie horror di Netflix in uscita proprio prima di Halloween. Il concept di questo show è davvero interessante, in quanto è un’antologia con un cast e un regista diversi per ogni episodio. Se non ti piace davvero una storia, va bene perché otterrai qualcosa di completamente diverso dall’altra.

Gli ultimi due episodi, “The Viewing” e “The Murmuring”, sono stati presentati in anteprima il 28 ottobre e siamo sicuri che gli spettatori saranno completamente affascinati da entrambe queste storie. Siamo qui per analizzare l’episodio 7, diretto da Panos Cosmatos (Mandi) e interpretato da Peter Weller, Eric Andre, Sofia Boutella, Charlyne Yi, Steve Agee, Michael Therriault e Saad Siddiqui.

Questo episodio si svolge nel 1979, seguendo un gruppo di persone selezionate per una visione misteriosa. Ricevono inviti con ulteriori dettagli da seguire e si riuniscono in un parcheggio per scoprire cosa succederà. Ci sono Charlotte, Targ, Randall e Guy, e vengono accolti da un uomo di nome Hector in un’auto che ordina loro di salire.

Incontriamo brevemente le due persone che vivono lì, un uomo più anziano di nome Lionel Lassiter e una donna di nome Dr. Zahra. Il dottore sta facendo un qualche tipo di iniezione a Lionel mentre arrivano gli ospiti. Quando entrano, si trovano in uno strano soggiorno con una conversazione nel mezzo. La dottoressa Zahra è comodamente sdraiata sul divano ma Lionel non si vede da nessuna parte. Le bevande preferite degli ospiti vengono preparate per loro mentre imparano a conoscere il nuovo ambiente.

Il gruppo è sorpreso di vedere che le loro bevande preferite sono fatte esattamente come piacciono a loro, e Randall ha persino regalato una rara marca di sigarette che gli piace. Confuso e incuriosito, arriva finalmente Lionel, portando con sé una bottiglia di whisky invecchiato.

Tutti iniziano ad avere una conversazione che porta a Lionel, che li incoraggia a continuare a bere. Diventa evidente che vuole usare le loro varie abilità per qualcosa, che include scienza, musica, spiritualità e altro ancora.

Mentre le loro avvincenti conversazioni sull’insicurezza e su altre lotte per la vita continuano, fumano tutti marijuana e la dottoressa Zahra serve loro cocaina con un’altra sostanza spruzzata sopra. Dice che è qualcosa che ha fatto nel suo laboratorio per tenere lontane l’ansia e la paranoia. Lionel parla amorevolmente della dottoressa Zahra, dicendo che “mantiene [him] vivo.” Fa anche un po’ di luce su come ha così tanti soldi, dicendo di aver investito nell’uranio.

Chiedono a Lionel di una pistola d’oro che ha appeso al muro, a cui dice che è la storia di Hector da raccontare. Ma prima che possa dirlo, Lionel lo interrompe. Tuttavia, a questo punto, gli ospiti non sanno davvero perché sono lì. Quindi è ora che Lionel lo spieghi.

Cosa vuole mostrare Lionel ai suoi ospiti nell’episodio 7 di Cabinet of Curiosities?

Lionel dice al gruppo di aver scelto ogni persona per guardare qualcosa che possiede. Ha bisogno di ciascuno dei loro set di abilità per determinare cos’è questa cosa. Spiega che era molto difficile da ottenere ed era a “grandi spese”. Li porta in un’altra stanza dove lo vedono.

All’inizio, quello che vedono sembra un’enorme roccia. Vengono lanciate un paio di possibilità. Meteoriti frammentati? Un antico totem del potere? Lionel dice che non sa da dove provenga e hanno provato tutti gli strumenti per capire di cosa si tratta senza alcun risultato. Dentro c’è molta energia ma non riesce a capire per cosa.

Ad un certo punto, Randall, nonostante l’impulso di Lionel di smettere, continua a fumare nella stanza. La roccia sembra inalare il fumo e inizia a emettere un gorgheggio. Il gruppo ne rimane ipnotizzato, con Lionel che lo definisce “così bello” e Targ che afferma: “Pensi di guardarlo, ma sta guardando te”. Improvvisamente, inizia a emettere uno squillo terribile e acuto, che disturba tutti. Sono in trance, paralizzati dall’energia che l’oggetto sta producendo.

La roccia poi inizia a creparsi e sgretolarsi, e al suo interno c’è qualcosa di un altro mondo. C’è una specie di creatura bagnata e rossa seduta lì, con le corna che sporgono dalla sua testa come due tentacoli. Inizia a ringhiare e lo squillo si interrompe, ma tutti sono ancora ipnotizzati. I volti iniziano a sciogliersi e le persone iniziano a morire mentre Charlotte e Randall in qualche modo ne escono fuori e scappano.

La creatura si scioglie in un liquido appiccicoso arancione che gocciola sul pavimento e raggiunge Lionel. Lo inghiotte, usando il suo corpo per creare un mostro umanoide ancora più grande. Hector prende la pistola dal muro e inizia a sparare ripetutamente, ma non serve. Il mostro uccide a morte Hector.

Randall e Charlotte escono, prendono una macchina e si allontanano. Nel frattempo, la creatura se la cava e finisce nei pressi delle fogne cittadine. Ora è libero e possiamo solo immaginare quanta distruzione causerà dopo.

“The Viewing” è uno dei miei episodi preferiti di Gabinetto delle Curiosità. Quali sono i tuoi pensieri? Puoi guardare in streaming tutti e otto gli episodi della serie horror in questo momento su Netflix.