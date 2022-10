Gabinetto delle curiosità episodio 6, Riepilogo “Sogni nella casa delle streghe”.

“Dreams in the Witch House” è il sesto capitolo di Guillermo del Toro Gabinetto delle Curiosità e il secondo adattamento di un racconto di HP Lovecraft nella stagione di debutto dell’antologia. Sfortunatamente, secondo me, questo episodio e “Pickman’s Model” si sono rivelati tra i più deboli della serie. Dimostra che il lavoro di Lovecraft è difficile da adattare, anche se questo episodio mi è piaciuto di più di “Il modello di Pickman”.

Possiamo sempre contare sul fatto che del Toro e il suo team forniranno un lavoro eccezionale con le creature e “Dreams in the Witch House” spicca tra il gruppo. Ho adorato il design di Keziah Mason (Lize Johnston), una strega che vive nella Foresta delle Anime Perdute in attesa che i gemelli Gilman adempiano una profezia che le permetterà di tornare nella terra dei vivi.

Rupert Grint interpreta Walter Gilman, un membro di un gruppo paranormale locale chiamato Spiritualist Society. Quando Walter era un bambino, ha assistito alla morte di sua sorella Epperley (Daphne Hoskins) e poi ha visto il suo spirito trascinato nella Foresta delle Anime Perdute. Da allora, Walter è stato ossessionato dal tentativo di rompere il velo tra i vivi e i morti per trovare sua sorella.

Una notte, Walter sente due uomini discutere di un’altra dimensione e interrompe la loro conversazione per saperne di più. Per attraversare, dovrà usare un farmaco speciale che chiamano “oro liquido” per raggiungere lo stato del purgatorio.

Una volta lì, Walter trova Epperley e riesce a riportare un pezzo della sua camicia da notte nel mondo reale, dimostrando che la materia può trasferirsi tra i regni. In seguito apprendiamo che Walter è un caso speciale perché lui ed Epperley fanno parte di una profezia predetta da una pittrice di nome Mariana (Tenika Davis). Walter ed Epperley insieme creano una “chiave” che consente alle persone di passare dal Regno Perduto alla terra dei vivi. Keziah Mason intende utilizzare i gemelli per tornare nel mondo reale e prendere possesso del corpo di Epperley.

Finale dell’episodio 6 di Cabinet of Curiosities: cosa succede a Walter ed Epperly alla fine?

Quindi, quando Walter torna nel regno e porta con sé lo spirito di Epperley, in pratica sta facendo esattamente quello che Keziah voleva. Mariana spiega che Walter dovrà morire prima dell’alba affinché i morti tornino ai vivi (perché Keziah si impossessi di Everly).

Walter chiede aiuto a Mariana, quindi lei lo porta in una chiesa locale, dove chiedono assistenza a una suora. La suora fa del suo meglio per proteggerli, ma Keziah riesce a sopraffarli tutti e prendere Walter. Prima che possa ucciderlo, Epperley interviene e uccide Keziah una volta per tutte.

Dal momento che Epperley ovviamente non vuole uccidere suo fratello, non può restare e il suo spirito può finalmente andare avanti. Walter l’ha liberata.

Sembra che questa storia possa avere un lieto fine, o almeno un finale agrodolce quando Walter sembra sopravvivere alla notte. Ma c’è una svolta quando il famiglio topo di Keziah Jenkins Brown (DJ Qualls) rimane nel mondo dei mortali e si insinua nel corpo di Walter, uccidendolo e prendendo possesso del suo corpo al sorgere del sole. I dipinti di Mariana non mentono mai.

Quindi, in un certo senso, è un lieto fine… per Jenkins Brown, che ha un’altra possibilità di vita usando il corpo di Walter.