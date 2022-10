Gabinetto delle curiosità episodio 3, “L’autopsia”: spiegato il finale

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro continua oggi con un’altra serie di episodi, il primo che segue un misterioso caso in una cittadina della Pennsylvania. “The Autopsy” è interpretato da F. Murray Abraham, che potresti conoscere da film come Amedeo, Scarfaceo più recentemente Il Grand Hotel Budapest. Puoi anche catturarlo nella nuova stagione di Il loto biancoin anteprima su HBO il 30 ottobre.

Come i due episodi precedenti, Gabinetto delle Curiosità L’episodio 3 tratta della morte e del mistero quando il patologo Carl Winters (Abraham) arriva in città per aiutare il suo amico, uno sceriffo della polizia di nome Nate, a indagare su una serie di sparizioni e morti.

All’inizio dell’episodio, veniamo portati in un sito minerario sotterraneo dove i lavoratori sono disturbati da un uomo di nome Joe Allen che corre in giro con in mano una strana sfera che emette segnali acustici e emette rumori simili a quelli di un animale. All’improvviso, c’è un’esplosione, che sembra avere una connessione con quella palla ultraterrena.

Carl va a incontrare lo sceriffo, che gli dice che nove uomini sono morti, più un uomo “disumano”, alias quello che ha causato l’esplosione. Il suo nome era Joe Allen. Nate spiega che gli investigatori affermano che ci sono “prove presunte” che l’esplosione sia dovuta a una bomba, ma devono scoprirlo con certezza.

Nate poi racconta cosa è successo per fornire a Carl tutti i dettagli. Ricorda che i cittadini hanno iniziato a scomparire, con le squadre di ricerca nei boschi che hanno finalmente portato a qualcosa. Hanno scoperto quello che sembrava essere un sacco di iuta su un albero e quando l’hanno aperto c’era un corpo all’interno. Nate ha detto che c’era un lavoro con i coltelli e non c’era una goccia di sangue, facendogli capire che non era un animale che stava facendo. Tuttavia, ha chiesto a due cacciatori locali di restare per fare attenzione a qualunque cosa potesse averlo fatto.

Al ritorno di Nate nel bosco, si rese conto che i due uomini erano scomparsi, ma c’erano due nuove borse. Spiega che il cadavere che hanno trovato apparteneva a un uomo di nome Abele, e poi possiamo guardare cosa è successo prima che scomparisse.

Una sera in un bar locale, Abel si stava gustando un drink quando si rese conto di aver riconosciuto l’uomo seduto accanto a lui. Era convinto che fosse qualcuno di nome Eddie Sykes, qualcuno con cui aveva lavorato e che improvvisamente smise di farsi vedere. Ma l’uomo ha negato di essere Eddie, dicendo invece che il suo nome era Joe Allen. Disse ad Abel che doveva essere confuso, ma Abel non ce l’aveva. “Perché stai facendo questo?” chiese Abel, a cui l’uomo gli disse che avrebbe spiegato, ma semplicemente non lì. Joe riuscì ad ipnotizzare Abel con gli occhi, convincendolo a lasciare il bar con lui.

A quanto pare, una notte Eddie Sykes era scomparso dopo essere andato a fare un’escursione per assistere a una pioggia di meteoriti, e quando si è presentato di nuovo in città, ha iniziato a chiamarsi Joe Allen. La polizia ha deciso di andare a casa sua, ma nonostante fosse al lavoro, hanno trovato comunque alcune cose interessanti. Per esempio, aveva un passaporto con il nome Joe Allen, ma la sua tessera di previdenza sociale diceva ancora Eddie Sykes. Nate ha anche trovato la sfera che gorgheggiava in una scatola che apparentemente Joe aveva trovato mentre guardava la pioggia di meteoriti.

Gli ufficiali uscirono per cercare Joe alle miniere e Nate portò con sé la sfera. Quando sono arrivati, non hanno impiegato molto a trovarlo mentre Joe ha strappato la sfera dall’auto della polizia e ha iniziato a correre con essa. Questa scena si trasforma in quella che vediamo all’inizio dell’episodio.

Nate dice a Carl che era molto confuso su come Joe sapesse che la palla era nella sua macchina. Ora che Carl conosce l’intera storia, si dirigono all’obitorio per indagare sui corpi delle miniere. Durante il viaggio, Carl dà la triste notizia di avere un cancro allo stomaco e gli è stato detto che gli restano solo sei mesi di vita.

Quando arrivano all’obitorio e iniziano a guardare i corpi, Nate dice a Carl che sta avendo strani pensieri sull’intera situazione, e Carl lo esorta a sdraiarsi e dormire un po’. Ora solo, Carl inizia le sue autopsie, registrandosi su nastro come “osservazioni preliminari” per Nate.

Il primo corpo che guarda era quello più lontano dall’esplosione, e mentre lo apre, conclude che tutto sembra normale, tranne che nulla che vede indica che c’era una bomba. I prossimi due corpi che esamina sono molto strani, tuttavia, ma prima che possa raggiungerli, accade qualcosa di inquietante. C’è un cambiamento nell’aria e quando Carl guarda verso la porta e si ritrova nel riflesso della finestra, vede se stesso che dice di scappare.

“Scappa da cosa?” Carl si interroga prima di continuare con la prossima autopsia. Scopre che i cuori e i polmoni dei due corpi successivi hanno il sangue drenato, il che è altamente anormale. Il dottore inizia quindi ad avere strani pensieri, chiedendosi se tutto il sangue sia nello stomaco di Joe. Solo un modo per scoprirlo.

Ma prima che Carl possa eseguire la prossima autopsia, le luci si spengono per alcuni secondi prima di riaccendersi. Poi inizia a sentire strani rumori, come ringhi e gemiti, provenienti dal corpo di Joe. Joe si alza, muovendosi in modo animalesco, e striscia attraverso la stanza verso Carl. Finalmente è in grado di alzarsi in piedi e si avvicina, trovando un coltello e raccogliendolo. Lo usa per aprirsi la bocca e le prime parole che pronuncia a Carl sono: “aiutami”.

Questa entità inizia a spiegare a Carl che è “un viaggiatore” intrappolato nel corpo di Joe e sta morendo di fame. Il dottore si rende conto che questa cosa doveva distruggere la sfera, la sua nave, e ha cercato di uccidersi con l’esplosione nelle miniere. Il viaggiatore dice a Carl che può annusare il cancro in lui e che può eliminarlo, avvicinandosi sempre di più a lui.

All’improvviso, Carl si sveglia nudo sul tavolo e si rende conto di cosa intende fare il viaggiatore. Ha bisogno di un nuovo ospite. L’entità ha prosciugato i corpi di sangue nell’obitorio per nutrirsi, anche se poiché sono morti, il sangue non è buono. Il viaggiatore vuole trasferirsi dal corpo di Joe a quello di Carl; ha solo bisogno di creare un’incisione per farlo. Usando le mani di Joe, il viaggiatore riesce a tirarsi fuori dal suo corpo e vediamo che è una creatura dall’aspetto extraterrestre con tentacoli. Raccapricciante!

Cosa succede a Carl nell’episodio 3 di Cabinet of Curiosities?

Quando il viaggiatore inizia a entrare nel corpo di Carl attraverso un’incisione praticata sul fianco, Carl si rende conto di cosa deve fare per impedirgli di continuare a prendere corpi. Inizia a tagliarsi, tagliarsi la gola e affettarsi entrambi gli occhi nel tentativo di uccidersi. In questo modo, il viaggiatore non sarà in grado di sopravvivere. Il corpo di Carl presto sanguina e la creatura non ha più un ospite, ma non prima che Carl informi la cosa che ha registrato tutto. Il nastro è ormai esaurito, ma c’è ancora abbastanza per Nate per sapere cosa è successo.

Nate poi torna con il caffè ed è inorridito da ciò che vede. Il corpo di Carl è sul pavimento, tutto insanguinato e fatto a pezzi dappertutto. Quando Nate lo gira, vede un messaggio scritto con il sangue sul petto: “Riproduci nastro bruciami”. Quando l’episodio volge al termine, Nate accende il nastro e inizia ad ascoltare per scoprire cosa è successo in quella notte contorta.

“L’autopsia” è un mistero piuttosto divertente per tutto il tempo, e la fine ti terrà bloccato. F. Murray Abraham fa un lavoro fantastico nel ruolo principale.

Guardare Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro episodi 1-4, ora in streaming su Netflix.