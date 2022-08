Gabinetto delle curiosità Calendario della data di uscita di Netflix e conteggio degli episodi

Alcuni fan si accenderanno semplicemente nel momento in cui sentiranno menzionare il nome di Guillermo del Toro. Chi può biasimarli?

Il regista messicano ha realizzato sforzi così amati come Labirinto di Pan, La spina dorsale del diavolo, Picco cremisie il Ragazzo infernale film. Ha anche portato a casa un Oscar per il miglior film con La forma dell’acqua.

Da allora ha impressionato con il noir gotico Vicolo da incubo ma il pubblico sarà senza dubbio entusiasta di apprendere che si sta tuffando nell’horror per Cabinet of Curiosities, una serie antologica.

Il progetto è basato sul suo racconto omonimo e Guillermo ha raccolto alcuni dei nomi più eccitanti del genere per guidare un po’ di carburante da incubo.

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro. Cr. David Lee/Netflix © 2022

Cabinet of Curiosities debutterà con i primi due episodi su Netflix martedì 25 ottobre 2022.

La serie sarà composta da otto episodi in totale e saranno presentati in anteprima in coppia ogni giorno dalla data sopra indicata.

Controlla il programma qui sotto:

Episodi 1 e 2: martedì 25 ottobre 2022

Episodi 3 e 4: mercoledì 26 ottobre

Episodi 5 e 6: giovedì 27 ottobre

Episodi 7 e 8: venerdì 28 ottobre

Sarà sicuramente la visione ideale per il periodo che precede Halloween.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 8 storie agghiaccianti. 4 notti di doppia funzionalità. 1 Evento Netflix di Halloween. Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro inizia il 25 ottobre. pic.twitter.com/OUrf7n4Ieg — Netflix (@netflix) 15 agosto 2022

Visualizza Tweet

I registi familiari diventano spaventosi

Guillermo non dirige personalmente nessuno degli episodi, ma gli episodi 1 e 3 sono basati su storie originali che ha scritto.

Anche se i fan saranno delusi dal fatto che non sia al timone, non ci vorrà molto perché ci sono alcuni talenti seri sulla sedia del regista (tra parentesi ci sono i film che hanno diretto):

Il mormorio dir. Jennifer Kent (Il Babadook)

L’Autopsia dir. David Prior (L’uomo vuoto)

Lotto 36 dir. Guillermo Navarro (direttore della fotografia)

Modello di Pickman dir. Keith Thomas (Avviatore di fuoco)

La Visione dir. Panos Cosmatos (Mandi)

Sogni nella casa delle streghe dir. Catherine Hardwicke (Tredici)

L’esterno dir. Ana Lily Amirpour (Una ragazza torna a casa da sola di notte)

Ratti del cimitero dir. Vincenzo Natali (Cubo)

L'uomo di sabbia | Rimorchio ufficiale | Netflix

“Ogni episodio ha un mondo intero”

Il primo sguardo alla serie è stato rilasciato e consente a Guillermo di spiegare un po’ di più sul progetto:

“In questa antologia, abbiamo dato la proprietà di ogni episodio ai registi. Ciascuno degli episodi ha un mondo intero. Ti presentano diverse delizie; alcuni sono salati, altri sono dolci. Ottieni una sorpresa da ciascuno dei morsi.

Aggiunge: “Volevamo creare creature belle e pratiche. Con tutta la maestria necessaria per creare un grande mostro, otteniamo alcune delle immagini più straordinarie della serie”.

Cabinet of Curiosities inizia la prima su Netflix martedì 25 ottobre 2022.

