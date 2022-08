“From Scratch” Zoe Saldana Netflix Limited Series: in arrivo su Netflix nell’ottobre 2022

Netflix si sta affermando come il principale narratore di storie basate su vere esperienze vissute di persone reali e la prossima serie limitata chiamata From Scratch ne è un altro esempio. In arrivo su Netflix nell’ottobre 2022, il libro di memorie più venduto di Tembi Locke, con protagonista Zoe Saldana, Da zero racconterà la storia di una donna che sperimenta l’amore, la morte di una persona cara, il dolore e la speranza nell’arco della serie.

La sorella di Locke Attica Locke (Empire, quando ci vedono), servirà come showrunner e produttore esecutivo con Zoe Saldana e le sue sorelle Cisely Saldana e Mariel Saldana. Anche l’attrice e produttrice Reese Witherspoon sta producendo attraverso la sua società di produzione Hello Sunshine.

L’autore Tembi Locke ha detto:

“Attica ed io siamo onorati di adattare From Scratch con la visionaria Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Richard Abate e l’incredibile Zoe Saldana. Abbiamo un interesse comune nel sostenere le storie che portano sullo schermo un ricco arazzo di esperienze. Sono entusiasta che questa storia d’amore globale abbia trovato una casa perfetta su Netflix”.

Saldana ha aggiunto:

“Questa è una storia vera e profonda di amore e famiglia, privazione e nutrimento, che deve essere portata in vita sullo schermo mentre Tembi Locke l’ha portata vividamente in vita per me sulla pagina. Siamo grati a Netflix ed entusiasti di lavorare con Reese, Lauren, Attica e 3 Arts su questo meraviglioso progetto.

Witherspoon ha anche aggiunto:

“Il libro di memorie di Tembi è un’esibizione cruda e tenera della vita in tutti i suoi pezzi. Ti porta nel suo amore, nella sua perdita e nella sua capacità di recupero con tale vulnerabilità e forza. Ci siamo subito innamorati della visione di Attica e Tembi e ci sentiamo onorati di avere l’opportunità di aiutarla a realizzarla sullo schermo. Non potremmo immaginare partner più perfetti per questo di Zoe, le sue sorelle e 3 Arts Entertainment, insieme all’incredibile team di Netflix”.

La maggior parte degli episodi di Da zero sarà diretto da sceneggiatore, produttore e regista nominato agli Emmy Nzingha Stewart (Piccoli fuochi ovunque, ragazza alta).

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Da zero:

A cosa serve la data di uscita di Netflix Da zero?

Grazie al rilascio di del materiale promozionale, possiamo confermare che From Scratch uscirà su Netflix in poi Venerdì 21 ottobre 2022.

Possiamo aspettarci di vedere un trailer ufficiale del teaser nelle prossime settimane.

Qual è la trama? Da zero?

Come accennato in precedenza, From Scratch di Netflix sarà basato sulle esperienze di vita reale e sulla famiglia dell’autore Tembi Locke, come raccontato nella sua autobiografia pubblicata a maggio 2019.

Ecco una descrizione del libro:

Una storia d’amore interculturale toccante e commovente ambientata sullo sfondo lussureggiante della campagna siciliana, dove una donna scopre i poteri curativi del cibo, della famiglia e della grazia inaspettata nel suo momento più buio. È stato amore a prima vista quando Tembi ha incontrato lo chef professionista, Saro, in una strada di Firenze. C’era solo un problema: la tradizionale famiglia siciliana di Saro non approvava che sposasse una donna nera americana, un’attrice nientemeno. Tuttavia, la coppia, con il cuore spezzato ma imperterrita, va avanti. Costruiscono una vita felice a Los Angeles, con carriere appaganti, amicizie profonde e l’amore della loro vita: una bambina che adottano alla nascita. Alla fine, si riconciliano con la famiglia di Saro proprio mentre affronta un formidabile cancro che consumerà tutti i loro sogni. From Scratch racconta le tre estati che Tembi trascorre in Sicilia con sua figlia, Zoela, mentre inizia a ricostruire una vita senza suo marito nel suo piccolo villaggio di contadini della sua città natale. Laddove un tempo Tembi si era allontanato dalla famiglia di Saro e dalle sue origini, ora trova conforto e nutrimento – letteralmente e spiritualmente – alla tavola di sua suocera. Nella campagna siciliana, scopre i doni curativi di cibi semplici e freschi, l’abbraccio di una comunità affiatata, tradizioni e saggezza senza tempo che illuminano un percorso da seguire.

Ecco una breve sinossi della trama della serie:

From Scratch è una storia d’amore travolgente e autobiografica che segue una donna americana mentre si innamora di un uomo siciliano mentre studia all’estero in Italia e poi costruisce una vita con lui negli Stati Uniti. Quando inaspettatamente lo perde a causa di una malattia, viene sfidata a superare il dolore in modo da poter crescere la figlia come l’avrebbero cresciuta insieme: con speranza, gioia e amore infinito.

Chi è coinvolto Da zero?

Questa prossima serie limitata sarà guidata da Zoe Saldana i cui crediti recenti includono Avatar e i suoi quattro sequel, Guardiani della Galassia, Avengers, Star Trek e anche il prossimo film Netflix Il progetto Adam. Saldana interpreterà Amy Wheeler, la protagonista principale dello spettacolo.

Sarà affiancata da un enorme cast di altri attori tra cui Danielle Deadwyler (Guardiani, più cadono), Keith David (Fogliaverde, benvenuta alla Blumhouse), Kellita Smith (Il Bernie Mac Show, Z Nation), Giuditta Scott (Cari bianchi, nevicate), Lucia Sarda (Nastro d’argento, Picciridda), Paride Benassai (Felicia Impastato, La Fuitina Sbagliata), Roberta Rigano (So che questo è vero), Terrell Carter (Impero), Medaglione Rahimi (NCIS: Los Angeles), Jonathan Del Arco (Star Trek: Picard), Pietro Mendoza (Mojada: A Medea a Los Angeles), Lorenzo Pozzan (Prendi il 22) e Jonathan D. King (Prendendo in giro).

Qual è lo stato di produzione di Da zero?

Le riprese per Netflix Da zero non ci volle molto tempo: iniziò il 5 aprile 2021 e terminò il 7 agosto 2021.

Le riprese sono state effettuate prima a Los Angeles, negli Stati Uniti, e poi spostate a Firenze, in Italia, da luglio 2021.

A partire da novembre 2021, la serie limitata è in post-produzione.

In quanti episodi ci saranno Da zero?

di Netflix Da zero è una serie limitata che durerà otto episodi della durata di un’ora.

