From Scratch è triste? (Da Scratch ti farà piangere?)

Se stai scorrendo Netflix cercando di trovare una nuova serie per divertirti, è probabile che potresti imbatterti nell’ultima serie limitata originale dello streamer Da zero.

Ispirato dalla memoria From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home, il nuovo dramma romantico racconta la storia d’amore di Amy e Lino, una studentessa d’arte americana e chef siciliano che si incontrano e si innamorano dopo un incontro casuale.

Dopo aver visto il trailer della serie per avere un’idea di cosa aspettarti, potresti trovarti a chiederti in cosa potresti trovarti esattamente quando inizi a guardare la serie – e comprensibilmente. Mentre è chiaro che la serie è un dramma romantico che segue la vorticosa storia d’amore della coppia, il trailer allude anche al crepacuore che arriverà per la coppia quando viene scherzato sul fatto che Lino debba affrontare un problema di salute di qualche tipo.

L’accenno di crepacuore nel trailer solleva una domanda comprensibile su cosa aspettarsi dalla serie, in particolare se dovresti prepararti ad avere dei fazzoletti a portata di mano durante la visione.

Attenzione: spoiler in vista della prima stagione di From Scratch.

From Scratch ha un finale triste?

Se sei seduto, ti prepari a guardare Da zero potresti voler avere una scatola di fazzoletti a portata di mano poiché la serie è una bellissima storia d’amore piena di momenti spensierati ma anche crepacuore che ti strapperà il cuore in diversi momenti attraverso la sua bellissima recitazione e scrittura.

Come accennato nel trailer dell’episodio, Lino deve affrontare sfide per la salute inimmaginabili sotto forma di un raro cancro dei tessuti molli chiamato leiomiosarcoma che minaccia il futuro della coppia in modi inaspettati. Dopo la sua diagnosi, Lino si sottopone a cure e alla fine viene rimosso il tumore prima di partecipare a una sperimentazione clinica per curare la malattia.

Fortunatamente, la sperimentazione clinica funziona e Lino e Amy riescono a mettere su famiglia e sembra che i giorni peggiori della loro vita siano alle loro spalle. Questo è il motivo per cui è stato un tale pugno allo stomaco quando il cancro di Lino è tornato anni dopo e la loro battaglia ricomincia.

Purtroppo, però, Lino non è in grado di battere le probabilità una seconda volta poiché il cancro si diffonde ai suoi polmoni e la sua salute inizia rapidamente a peggiorare. Ad un certo punto, i dottori e Lino si rendono conto che non c’è più niente che possono fare per lui, quando Lino torna a casa sua per trascorrere i suoi ultimi giorni circondato dalla famiglia prima di morire serenamente.

From Scratch ti farà piangere?

Se stai cercando uno spettacolo che ti faccia piangere e ti colpisca con le sensazioni, Da zero farà sicuramente il trucco.

È davvero incredibile come il team creativo crei i personaggi in così poco tempo e ti attiri nelle loro vite. Ti ritrovi coinvolto nella storia d’amore di Lino e Amy, motivo per cui quando la salute di Lino peggiora e la coppia attraversa le ore più buie, non puoi fare a meno di condividere il dolore e il dolore che la coppia sopporta.

Zoe Saldaña ed Eugenio Mastrandrea offrono un paio di interpretazioni impeccabili nei ruoli di Amy e Lino, trascinandoti nella vita e nella storia d’amore dei loro personaggi. Il tuo cuore si spezzerà mentre la coppia affronta le sfide inimmaginabili che la vita gli lancia e la scena finale insieme prima della morte di Lino è stato uno dei momenti più belli dell’intera serie.

Come qualcuno che non piange facilmente mentre guarda programmi o film, non potevo credere quanto fosse difficile Da zero mi colpirebbe emotivamente. Ho pianto lacrime di gioia e molte altre lacrime di dolore, ma questa è la bellezza di uno spettacolo come questo: far provare al pubblico queste potenti emozioni attraverso la storia ancora più potente raccontata attraverso la serie di otto episodi.

Quindi sì, è probabile che tu pianga più volte mentre guardi Da zero ma posso prometterti che ne vale la pena dato che questa serie è quella che rimarrà con te molto tempo dopo aver visto l’episodio finale perché è più di una semplice storia di perdita. È una storia sull’inseguire i propri sogni, il potere dell’amicizia e della famiglia e la bellezza del vero amore.

Da zero è ora in streaming su Netflix.