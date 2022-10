From Scratch è stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Netflix ha fornito una vasta gamma di ossessioni per la visione finora quest’anno, coprendo tutti i generi e offrendo qualcosa per tutti. Se sei un fan delle fiction televisive, d’altra parte, forse sei stato trattato più di chiunque altro. Uno degli ultimi ad affascinare il pubblico sulla piattaforma è senza dubbio From Scratch.

In arrivo venerdì 21 ottobre 2022 e creata da Attica e Tembi Locke, la serie punta il suo obiettivo su Amahle “Amy” Wheeler, una studentessa americana che studia in Italia che incontra e si innamora di uno chef siciliano di nome Lino.

Mentre le cose inizialmente sembrano perfette, i problemi di salute vengono presto in primo piano e il loro futuro viene messo in discussione.

A proposito di domande, la stagione 2 di From Scratch è confermata?

From Scratch è stato rinnovato per la stagione 2?

No, From Scratch non è stato rinnovato per la stagione 2 perché il progetto è stato effettivamente fatturato da Netflix come una serie limitata.

Ciò significa che la prima stagione racconta l’intera storia e gli sceneggiatori sono stati in grado di raccontare una narrazione completa in un solo lotto di episodi. Al pubblico sono stati offerti otto, quindi l’episodio 8 è il finale della serie.

Tutte le otto puntate sono state presentate in anteprima lo stesso giorno.

La serie è in realtà basata sull’omonimo libro di memorie di Tembi Locke, From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home.

Quindi, lo showrunner Attica e gli sceneggiatori hanno affrontato la stagione come un progetto unico e sono stati in grado di affrontare il libro di memorie nella sua interezza.

“Sembra quasi che sia una doppia morte”

Zoe Saldaña (Amy) ha recentemente incontrato Today e ha parlato delle proprie esperienze con il libro di memorie e i temi che esplora:

“Ho perso mio padre, quindi ricordo il dolore di me stessa di 9 anni e guardando mia madre, ho visto quanto fosse difficile per lei. Quindi il libro ha davvero aperto la portata di com’è perdere un partner. So cosa si prova a perdere un padre, ma non com’è perdere il proprio partner”.

Ha continuato: “Quando quella battaglia è persa, non è solo quella vita che è stata persa, anche tutti quelli intorno a quella vita hanno perso. Dover rimanere indietro a volte può essere altrettanto estenuante. Sembra quasi che sia una doppia morte, e dover continuare a vivere e trovare ragioni per vivere e ragioni per sorridere di nuovo, ecco di cosa parla la (storia).

Chi recita nel cast di From Scratch?

Puoi controllare i membri del cast centrale e i loro rispettivi ruoli di seguito:

Zoe Saldaña come Amy

Eugenio Mastrandrea come Lino

Danielle Deadwyler nel ruolo di Zora

Judith Scott nel ruolo di Maxine

Kellita Smith nel ruolo di Lynn

Lucia Sardo come Filomena

Paride Benassai come Giacomo

Roberta Rigano come Biagia

Keith David come Hershel

From Scratch è in streaming esclusivamente su Netflix.

