From Scratch è basato su una storia vera straziante

I film e le serie TV basati su eventi della vita reale spesso suscitano una gamma diversa di emozioni rispetto ai drammi convenzionali poiché si sa che la storia raccontata è effettivamente accaduta a persone reali.

Questo è il caso dell’ultimo dramma romantico di Netflix, From Scratch, che vede protagonista Zoe Saldaña nei panni del suo personaggio, Amy, che incontra l’amore della sua vita solo per far finire in tragedia la relazione.

La serie è rapidamente entrata nelle prime 10 liste di tendenza su Netflix, attirando molti fan che si sono interrogati sulla vera storia che ha ispirato From Scratch.

Data di rilascio di From Scratch e anteprima della trama

From Scratched è arrivato su Netflix venerdì 21 ottobre 2022.

La serie di otto episodi racconta la storia di Amahle ‘Amy’ Wheeler, una studentessa americana che sta studiando all’estero nella pittoresca città italiana di Firenze.

Il soggiorno di Amy in Italia prende una svolta inaspettata quando incontra e si innamora di Lino, uno chef siciliano, ma la loro vorticosa storia d’amore deve affrontare numerosi ostacoli, da diversi background culturali a genitori che disapprovano.

Tuttavia, la più grande prova della loro relazione arriva quando la salute di Lino mette in discussione il futuro della coppia, il che ispira le rispettive famiglie a unirsi, dimostrando che l’amore supera tutti i confini.

Da zero © Netflix | Filippo Antonello

La vera storia dietro From Scratch

Come rivelano i crediti di From Scratch, la serie è basata sul libro di memorie From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home, dell’attrice Tembekile “Tembi” Locke.

Tuttavia, va notato che diversi nomi e l’esatta sequenza temporale degli eventi sono stati modificati in alcune aree per scopi drammatici e per evitare di farne una ricreazione esatta dei tragici eventi del passato di Tembi.

Come Amy nella serie, Tembi si è trasferita in Italia per studiare e durante i suoi viaggi si è innamorata del suo eventuale marito, Rosario ‘Saro’ Gullo.

Mentre la storia della serie si svolge nei primi anni 2000, Tembi e Saro nella vita reale si sono sposati nel 1995 e in seguito avrebbero adottato una figlia insieme, una figlia di nome Zoela.

Le vite di Tembi e Saro sono cambiate per sempre nel 2002, quando a Gullo è stata diagnosticata una rara forma di cancro chiamata leiomiosarcoma che colpisce i muscoli lisci negli organi cavi del corpo, inclusi intestino, stomaco, vescica e vasi sanguigni.

Dopo dieci anni di cure, Saro è deceduto nel 2012.

Negli anni successivi, Tembi e Zoela hanno visitato più volte la casa siciliana di Saro, che in seguito avrebbero ispirato il suo libro di memorie che è stato pubblicato nell’aprile 2019.

Da zero © Netflix | Stefano Montesi

I creatori discutono delle origini della serie

Oltre a scrivere il libro di memorie originale, Tembi Locke è anche uno dei co-creatori della serie insieme a sua sorella, Attica.

In qualità di autore e produttore televisivo, è stato Attica a presentare l’adattamento televisivo di From Scratch alla società di produzione Hello Sunshine di Reese Witherspoon.

Parlando a Tudum di Netflix, la coppia ha rivelato come è nato l’adattamento televisivo, con Tembi che ha detto: “Attica era tipo, ‘Non essere arrabbiato, ma ho appena presentato il tuo libro [as a TV show].’ Ero tipo, ‘Cosa?’ Perché letteralmente era ancora un manoscritto”.

“Condividere è stato molto vulnerabile, ma ho scritto [the memoir] dal mio cuore, e questo è un altro momento in cui farò un salto dal mio cuore”, ha aggiunto Tembi.

“Ho pensato, ‘Quante volte riceverò una chiamata come questa nella vita?'”, ha continuato. “Quindi ero tipo, ‘Sai una cosa? L’Attica ci ha appena spinto giù dalla scogliera. Vediamo se abbiamo intenzione di far germogliare le ali e volare.’”

Dettagliando le specifiche dell’adattamento televisivo, Attica ha dichiarato: “Circa il 20% è un fatto hardcore. Alcuni luoghi della nostra serie, fino a dove sono posizionate le cose sul set e dove si trovano le persone, sono immagini speculari esatte di ciò che è realmente accaduto”.

Da zero Premiere © Foto di Leon Bennett | Getty Images per Netflix

From Scratch è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 21 ottobre 2022.

