From Scratch con protagonista Zoe Saldana data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro ancora

Zoe Saldana torna su Netflix con un altro progetto intitolato Da zero, che arriverà sullo streamer questo autunno. Abbiamo raccolto tutti i dettagli importanti che circondano la serie in arrivo e li abbiamo condivisi di seguito.

Da zero è una serie originale Netflix creata da Attica Locke e Tembi Locke. È basato sul libro di memorie bestseller intitolato From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home di Tembi Locke. Attica è showrunner e produttore esecutivo, con Nzingha Stewart, Guy Louthan ed Emily Ferenbach che producono Hello Sunshine, e Cisely Saldana e Mariel Saldana per Cinestar.

Altri produttori esecutivi includono Tembi, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine, Zoe Saldana per Cinestar e Richard Abate, Jermaine Johnson e Will Rowbotham per 3 Arts Entertainment.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla serie drammatica romantica!

Data di uscita da zero

Segna il tuo calendario e imposta la sveglia perché la serie drammatica romantica arriverà su Netflix venerdì 21 ottobre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET.

Da zero cast

Come accennato in precedenza, Zoe Saldana recita in uno dei ruoli principali nella serie limitata. Interpreta il ruolo di Amy Wheeler. Saldana è nota per i suoi ruoli in Incrocio stradale, Linea di batteria, Indovina chi, Avatar, Star Trek, Colombiana, Guardiani della Galassia, Vendicatori: Infinity War e Il progetto Adam. Al suo fianco c’è Eugenio Mastrandrea nei panni di Lino. È noto per i suoi ruoli in ACAB – Tutti i poliziotti sono bastardi, Nerone a metà e La fuggitiva.

Ecco la lista del cast qui sotto:

Zoe Saldana nel ruolo di Amy Wheeler

Eugenio Mastrandrea come Lino

Danielle Deadwyler nel ruolo di Zora

Keith David come Hershel

Kellita Smith nel ruolo di Lynn

Judith Scott nel ruolo di Maxine

Lucia Sardo come Filomena

Paride Benassai come Giacomo

Roberta Rigano come Biagia

Puoi controllare la pagina IMDb ufficiale dello spettacolo se desideri l’elenco completo del cast e della troupe.

Sinossi da zero

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center in basso:

Basato sul libro di memorie bestseller del New York Times, From Scratch è la storia di una donna afroamericana che si innamora di uno chef siciliano mentre studia all’estero a Firenze e continua a costruirsi una vita con lui a Los Angeles, fondendo due apparentemente opposti culture. Quando si trovano ad affrontare la sua inaspettata diagnosi di cancro, Amy diventa la badante di suo marito e la persona che riunisce le loro due famiglie molto diverse, creando una nuova famiglia mista per lei e sua figlia dopo la sua morte.

Ci sono un totale di otto episodi della serie.

Da zero foto

Dai un’occhiata a queste immagini ufficiali della produzione della serie!

Rimorchio da zero

Guarda il trailer ufficiale qui sotto!

Possiamo già dire che questo spettacolo avrà gli spettatori sulle montagne russe emotive dall’inizio alla fine. Quindi assicurati di avere una scatola di fazzoletti da te e guardala con un caro amico o un altro significativo.

Non vorrai perderti questa serie sincera. Quindi, segna il tuo calendario e imposta la sveglia perché Da Graffiare arriva su Netflix il 21 ottobre alle 00:00 PT/3:00 ET.