Friends Who Kill in arrivo su Netflix?

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 07 MAGGIO: Bill Burr si esibisce sul palco durante The Drop In Hosted By Jeff Ross, presentato da Netflix is ​​a Joke, all’aperto all’Hollywood Palladium il 07 maggio 2022 a Los Angeles, California. (Foto di Jerod Harris/Getty Images per Netflix)

Bill Burr presenta: Amici che uccidono è l’ultimo spettacolo comico che uscirà su Netflix il 6 giugno. Vede il comico Bill Burr ospitare una vetrina comica per alcuni dei suoi chiassosi amici comici.

Il nuovo spettacolo presenta atti di comici come; Michelle Wolf, Jimmy Carr, Steph Tolev, Jeff Ross, Dave Attel, Ian Edwards, Jessica Kirson, Josh Adam Mayers e Ronny Chieng.

La sinossi di Netflix per il prossimo speciale recita: “Bill Burr cura una vetrina di alcuni dei migliori cabarettisti che lavorano oggi”.

Se sei curioso di sapere a che ora sarà disponibile lo speciale comico, sei nel posto giusto! Scopri i tempi di rilascio globali per Bill Burr presenta: Amici che uccidono sotto.

A che ora arriva Bill Burr Presents: Friends Who Kill su Netflix?

Come con la maggior parte dei programmi e dei film originali Netflix, Bill Burr presenta: Amici che uccidono dovrebbe essere rilasciato sullo streamer dalle 00:00 PST/ 03:00 ET. Naturalmente, a seconda di dove ti trovi, il tempo potrebbe sembrare leggermente diverso per te.

Di seguito puoi trovare l’elenco delle volte in cui lo speciale comico sarà disponibile per lo streaming, a seconda della tua posizione geografica e area.

Hawaii: 21:00 HST di domenica 5 giugno

Alaska: 23:00 AKDT domenica 5 giugno

Costa occidentale degli Stati Uniti: lunedì 6 giugno alle 12:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di lunedì 6 giugno

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di lunedì 6 giugno

Costa orientale degli Stati Uniti: alle 3:00 ET di lunedì 6 giugno

Brasile: 4:00 BRT di lunedì 6 giugno

Inghilterra: 8:00 GMT di lunedì 6 giugno

Francia: lunedì 6 giugno alle 8:00 CEST

Germania: lunedì 6 giugno alle 8:00 CEST

Italia: lunedì 6 giugno ore 8:00 CEST

Spagna: lunedì 6 giugno alle 8:00 CEST

Israele: 9:00 IDT di lunedì 6 giugno

Sudafrica: lunedì 6 giugno alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: lunedì 6 giugno alle 11:00 GST

India: 12:30 IST di lunedì 6 giugno

Corea del Sud: 16:00 KST lunedì 6 giugno

Giappone: 16:00 KST lunedì 6 giugno

Sydney, Australia: 17:00 AEST lunedì 6 giugno

C’è un trailer per Bill Burr Presents: Friends Who Kill?

No. Non c’è un trailer ufficiale per lo speciale comico, tuttavia, Netflix Is A Joke ha fornito ai fan curiosi un’anteprima di cosa aspettarsi da Bill Burr. Guarda la clip qui sotto!