Freya Allan rivela le sue delusioni per The Witcher

Lo stregone, un dramma fantasy americano pubblicato su Netflix nel 2020. Lo spettacolo di fantasia ruota attorno alle vite di Geralt di Rivia e della principessa Ciri, i cacciatori di mostri, legati dal destino. Con Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra, lo show Netflix ha ricevuto molti feedback positivi dai fan riguardo alla sua trama unica e coinvolgente. Mentre la fama dello show è al suo apice dopo l’uscita della seconda stagione, Freya Allan, l’attrice che interpreta il ruolo di Ciri, mostra la sua delusione nei confronti della serie finora.

Perché Freya Allan è delusa dalla stagione 2

Tra tutte le lodi Lo stregone sta rastrellando, Freya Allan alias Ciri mostra non è felice per la stagione 2 della serie. In una recente intervista con TheWrap, il giovane attore esprime delusione per l’attenzione nitida dello show sulle relazioni, ignorando i mostri. “È come se in ogni stagione non fossi soddisfatto in termini di combattimenti. In questa stagione ero tipo, non posso semplicemente combattere il mostro? ha commentato l’artista. Ha inoltre aggiunto che nella sua risposta, gli scrittori hanno detto “No, dobbiamo lasciare qualcosa [for future seasons]”.

Beh, non è del tutto inutile. Per quanto riguarda la trama finora, l’adattamento non è solo lento, ma nemmeno i combattimenti sono intensi. Nella stagione 1 di Lo stregone, gli spettatori trovano i protagonisti principali che abbracciano periodi di tempo diversi e combattono mostri. Pertanto, la serie riesce a gettare solide basi per la prossima stagione. Tuttavia, la stagione 2 non poteva non avere lo stesso livello di sequenze d’azione elettriche della prima. Mentre gli sceneggiatori si concentravano sui legami tra i personaggi principali, ignoravano completamente l’azione.

Nonostante mostri Ciri che si allena vigorosamente per combattere i mostri, non ci sono scene reali di lei che li combatte, il che ovviamente ha deluso l’entusiasta attore mentre aggiunge, “Voglio sempre fare più di quello che mi è stato dato”.

PER SAPERNE DI PIÙ: L’evoluzione di The Witcher: uno sguardo ai cambiamenti nella grafica dello show

Anche se la stagione 2 l’ha delusa in un modo o nell’altro, Freya Allan non si è ancora calmata. Continua ad allenarsi duramente e a prepararsi per la prossima stagione, che si aspetta sarà “emozionante”.

Guarda questo avvincente spettacolo solo su Netflix.

Cosa ne pensi della confessione dell’attore? Vuoi più azione? Lo stregone? Commenta in basso!

Il post Freya Allan rivela le sue delusioni su The Witcher è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.