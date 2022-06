“Freaking bada** film d’azione”: recensioni dei fan Il nuovo film “Interceptor” del regista Sam Hargrave su Netflix

I film d’azione in genere hanno una trama molto coinvolgente e un’emozionante sequenza di movimenti. Di recente, Netflix sta trasmettendo in streaming un dramma avventuroso Intercettore protagonista Elsa Pataky mentre l’attore protagonista interpreta il capitano JJ Collins. È a capo di una base di intercettatori di missili nucleari. Dovrebbe usare i suoi anni di addestramento e competenza militare per combattere il nemico e fermarlo. I fan stanno rivedendo il film. Diamo un’occhiata a loro.

Recensioni di Interceptor da parte dei fan

Il regista Sam Hargrave ha conquistato molti cuori con le sue abili direzioni. Questo film non fa eccezione. Fan sfegatati di Sam adorato il film così tanto che uno di loro ha twittato questo.

#Interceptor su #Netflix è un film d’azione dannatamente tosto. Ha una guida femminile dura come le unghie che tiene a bada una fascia di terroristi statunitensi dall’abbattere l’ultima base di intercettori per consentire attacchi nucleari sul suolo statunitense. I soliti tipi stanno dando merda a questo film. Non ascoltarli. — Michele Malone (lui/lui) (@obtainedmage) 3 giugno 2022

La protagonista femminile nel film lo impressiona e lui chiama il film brutto*** film d’azione. Anche un altro fan ha adorato il ruolo principale e ha pubblicato questo.

Questo è il mio nuovo tropo preferito. Donne in canotte bianche che fanno cazzate DIE HARD. #Interceptor #BlackSite pic.twitter.com/Fp9af5E8Vl — Tinda Zaszcek (@tinnyzaz) 4 giugno 2022

Mentre alcuni gli spettatori sono innamorati del protagonista, alcuni hanno criticato la trama e i dialoghi del film. Lo hanno chiamato il guardabile dall’elenco dei film in streaming scadenti.

#Interceptor ha la facciata di un thriller d’azione serio, ma è davvero un film sciocco. Dialoghi sdolcinati, personaggi stereotipati e scene d’azione eccessivamente drammatiche ne fanno un "così male è buono" Film Netflix di 90 minuti. Di tutti i brutti film in streaming, questo è il più guardabile. 4.5/10 pic.twitter.com/EPsFU7uJ1C — Opinioni sui film in meno di 280 caratteri (@FerrisBueller_2) 3 giugno 2022

Uno di loro ha consigliato di guardare il film dopo essersi ubriacato.

#Interceptor doveva essere una commedia. Credo questo perché l’alternativa è triste. Omg è peggiorato da quando ho scritto questo tweet. Guarda ubriaco. — Quel papà, Ranen (@thatguyranen) 4 giugno 2022

Tuttavia, The Guardian considerava il film assurdo ma divertente. Dice, “Un frenetico pezzo in tempo reale su una donna che cerca di evitare che i missili nucleari colpiscano gli Stati Uniti è goffo ma impegnato”. Dice anche che l’entusiasmo contagioso e l’encomiabile energia del film hanno coperto le normali interpretazioni e i dialoghi poco eleganti.

In un’altra recensione dettagliata, il revisore ha ha elogiato la configurazione del film, in particolare i 2 orologi ticchettanti. Dicono che aumenti l’intensità della scena e crei tensione nelle menti degli spettatori. “La minaccia dell’apocalisse nucleare è anche un buon motivatore per tutti coloro che non danno un solo centimetro. In aggiunta, contenere la maggior parte dell’azione in un unico set amplifica la tensione”. disse il recensore.

Altri commenti qui…

Uno spettatore ha elogiato la performance di Elsa Pataky nella sua recensione per Interceptor e ha detto che amava il film e se qualcuno ha un problema con questo, parlane con Thor!

Ho appena visto Interceptor su Netflix. Non importa se qualcuno dice che è spazzatura! Mi è piaciuto ed Elsa Pataky è stata eccezionale. Se qualcuno ha un problema…. trattare con Thor! #Netflix #Interceptor #ChrisHemsworth #ElsaPataky — Pazzo Del (@Crazy_Del) 3 giugno 2022

Ultimo ma non meno importante, il post sul tweeter di Netflix chiarirebbe perché al pubblico è piaciuta la performance di Elsa Pataky.

Il regista di estrazione Sam Hargrave è stato consulente d’azione nel nuovo film di Elsa Pataky Interceptor, il che avrà senso quando vedrai il modo folle in cui questa scena di combattimento finisce. Ora su Netflix. pic.twitter.com/gfyQoF7QKI — Netflix (@netflix) 3 giugno 2022

Uno dei registi affermati è stato consulente d’azione nel film Interceptor. Questa potrebbe essere una delle ragioni dell’amore delle persone per le scene d’azione di Pataky.

Tuttavia, Interceptor ha ricevuto recensioni contrastanti. L’hai già visto? Fateci sapere le vostre opinioni sul film.

