“Fratello, abbiamo bisogno del nostro film, sì fratello”

Chi interpreta i Nazarian Brothers in Day Shift di Netflix mentre i fan sui social media chiedono un film spin-off per questi fratelli Grimm?

Day Shift è una commedia d’azione che uccide vampiri, bagna i pantaloni e fa volare le teste con Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg.

Il film è stato rianimato su Netflix ieri, 12 agosto, con una favolosa accoglienza globale, ma mentre i fan inondano di lodi il suddetto trio, ci sono due personaggi che stanno facendo la loro onda sui social media, “Bro”.

I Nazarian Brothers sono senza dubbio i cacciatori di vampiri più brutali di The Union e i fan chiedono che ottengano il loro film spin-off, ma chi sono i fratelli della palestra Day Shift?

Chi interpreta i Nazarian Brothers in Day Shift?

In Day Shift, i Nazarian Brothers sono interpretati da Steve Howey (Mike Nazarian) e Scott Adkins (Diran Nazarian).

Howey è un attore americano di San Antonio, Texas, noto soprattutto per aver interpretato Van Montgomery nella serie WB/CW Reba (2001-2007) e Kevin Ball in Shameless (2011-21).

La 45enne ha tre figli con l’attrice e modella Sarah Shahi, i due si sono separati nel gennaio 2021.

Howey ha anche recitato in DOA: Dead or Alive (2006), Bride Wars (2009), Stan Helsing (2009) e Something Borrowed (2011). Ha anche crediti in artisti del calibro di ER, Ctrl, New Girl, Sons of Anarchy, SEAL Team e Law & Order: SVU.

Adkins è un attore inglese di Sutton Coldfield, noto soprattutto per aver interpretato Yuri Boyka nel franchise cinematografico Undisputed, Weapon XI In X-Men Origins: Wolverine e Hector in The Expendables.

Il 46enne ha anche recitato in artisti del calibro di The Bourne Ultimatum, Zero Dark Thirty, Dr Strange e Ip Man 4: The Finale, oltre a ruoli in Doctors, EastEnders, Hollyoaks: Let Loose e Holby City.

Adkins interpreterà anche il ruolo di “Killa” nel prossimo film di John Wick: Chapter 4, la cui uscita è prevista per marzo 2023.

I Nazarian Brothers hanno bisogno del loro film spin-off

Probabilmente la scena migliore dell’intero film Day Shift è quando Bud Jablonski (Jamie Foxx) e Seth (Dave Franco) si alleano con i Nazarian Brothers per eliminare un “alveare” che infesta un complesso residenziale.

Inizialmente, Bud è preoccupato per la comparsa dei Fratelli Nazarian poiché i due sono famosi per aver eliminato facilmente i vampiri nella vicina contea. Tuttavia, i due fratelli non sono i bulli che sono raffigurati, offrendo di dividere equamente i soldi guadagnati se i quattro si alleano insieme.

Segue un’epica sequenza d’azione con i Nazarian Brothers che ottengono facilmente il “Vampire Kill of the Week” con le loro spietate arti marziali e armamenti facendo un breve lavoro sui “Juvies” che sono in agguato nella casa.

Tra violenza gloriosa e cruenta, unita alla mentalità esilarante “Ben fatto fratello, grazie fratello, va bene fratello”, questi Giga-chad meritano il loro film autonomo più di chiunque altro nell’intera avventura di Day Shift.

Per fortuna, sembra che il fan sia già d’accordo con un titolo spin-off di Nazarian Brothers, con innumerevoli tweet e messaggi che mostrano il supporto per i nostri nuovi fratelli macellatori preferiti.

Un fan ha scritto: “Mi sbagliavo sui Nazarian Bros e mi scuso. Ho pensato che sarebbero stati dei bulli inaffidabili pronti a fregare un uomo disperato. Ma hanno finito per essere una squadra di supporto che giocava a ragazzi scherzosi che sono molto MOLTO bravi nel loro lavoro. Dolci ragazzi. Vuoi uno spin-off per favore.

Un altro spettatore ha notato: “La parte del “turno diurno” in cui i fratelli nazarian hanno combattuto i vampiri. Dannazione!!! Stavo letteralmente urlando lol”. Con un altro che aggiungeva “Voglio vedere le avventure future dei fratelli Naziriani! Uccidere vampiri e riparare sistemi audio”

“Il Day Shift è fantastico. Mi è piaciuto molto il lavoro acrobatico e la coreografia di combattimento d’azione scattante. Avrò anche bisogno di uno spin-off di Nazarian Bros. subito”. – Utente themoorart, tramite Twitter

Ulteriori commenti includevano “Vorrei uno spin-off dei fratelli Nazarian il prima possibile”, “Posso solo avere dei cortometraggi dei fratelli Nazarian che abbattono più alveari” e “Avrò bisogno di uno spin-off di Nazarian Bros.. Al più presto.”

Ironia della sorte, un utente ha persino affermato “I fratelli nazarian in #DayShift sono tosti al livello di John Wick!” – ignari che questo è esattamente ciò che otterremo nel prossimo film di John Wick.

“JJ Perry ci ha regalato il nostro terzo film d’azione dell’estate con il suo primo sforzo #DayShift. Un vero spettacolo che trasuda un’atmosfera da film di vampiri anni ’80 con scene d’azione che prendono un morso dalla concorrenza. Dai a The Nazarian Brothers il loro maledetto film! – Utente JMJActionFlix, tramite Twitter.

Fratello, i Nazarian Brothers hanno bisogno del loro film spin-off… Fratello, lo so.

