Frankie muore nella settima stagione di Grace e Frankie?

Non è mai facile dire addio a uno spettacolo preferito, ma alcuni addii sono sicuramente più facili di altri.

Naturalmente, dipende da come vanno a finire le cose; se gli scrittori decidono di optare per il crepacuore piuttosto che per qualcosa di commovente. Ora, i fan di Grace e Frankie sono stati finalmente invitati a vedere come finisce il viaggio dei migliori amici.

Creata da Marta Kauffman e Howard J. Morris per Netflix, la commedia americana con Jane Fonda e Lily Tomlin nei panni dei personaggi principali è arrivata sugli schermi nel 2015 e ora condividiamo risate con loro da sette stagioni.

Più di recente, il pubblico ha rivolto i propri pensieri al potenziale che questa storia finisse in lacrime. Con questo in mente, Frankie muore in Grace and Frankie?

ancora dal trailer della stagione 7B di Grace e Frankie, Netflix

Frankie muore in Grace e Frankie?

No, Frankie non muore. Lei e Grace sono vive e vegeta quando arriva il finale di Grace e Frankie.

In definitiva, la preoccupazione deriva da una serie di dettagli nello spettacolo. In primo luogo, Frankie è particolarmente aperta riguardo alle sue paure di invecchiare in questa stagione e alcuni spettatori potrebbero interpretarlo come un presagio della sua morte.

Non in grado di dipingere a causa dell’artrite e ha paura di morire, ammette che a volte ha voglia di arrendersi.

In secondo luogo, c’è un momento in cui Frankie e Grace vengono fulminati quando il martini di Grace si rovescia su un microfono. Si svegliano in una stanza bianca e notano degli opuscoli con la scritta “Quindi sei morto”.

Tuttavia, si è rivelata una sequenza da sogno e l’ultima stagione si conclude con i migliori amici vivi.

“Volevamo tutti quei sentimenti”

Parlando con USA Today, la creatrice della serie Marta Kauffman ha parlato del desiderio di tenere il pubblico all’erta sul destino di Frankie:

“Volevamo che tutti dicessero, ‘Oh mio Dio, cosa accadrà a Frankie? E cosa farà Grace se Frankie non c’è più?’ Volevamo tutti quei sentimenti, ma non volevamo finirli”.

Ha continuato a spiegare che “l’uccisione di uno dei nostri personaggi principali annullerebbe la buona volontà che abbiamo costruito nel corso degli anni. Adoriamo questi due personaggi e non vorresti nemmeno immaginare che uno di loro viva senza l’altro in modo reale”.

In sostanza, l’ultima stagione di Grace e Frankie ottiene il meglio di entrambi i mondi, offrendo tensione e incertezza mentre alla fine offre al pubblico un finale tenero e uno che i personaggi meritano.

Impossibile caricare questo contenuto

#GraceAndFrankie mi ha fatto piangere! Quel finale di serie era tutto e di più! — mrosen (@m_rosen26) 2 maggio 2022

Le reazioni finali sono in arrivo

Un gran numero di fan di Grace e Frankie hanno condiviso i loro pensieri e le loro reazioni al finale, soppesando la fine di un’era.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto

Finale della serie #GraceandFrankie. Finale perfetto. — Krystal L. Clemons, PhD, NCC, NCSC (@DrKLClemons) 2 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto

Finito il finale di #GraceAndFrankie. C’è stato così tanto amore negli ultimi episodi, che ha compensato le parti incredibilmente tristi. Mi mancherà tutto di questo spettacolo 🥺🥺 — Zoë (@gwensdestiny) 2 maggio 2022

La stagione 7 di Grace e Frankie è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, chi ha ordinato il successo di Omar Navarro nella stagione 4 di Ozark?