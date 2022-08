Foto “Blonde”: Marilyn Monroe prende vita in Ana de Armas con i suoi romanzi

Marilyn Monroe, hai sentito il nome. La fama dell’iconica bomba sessuale è rimasta fresca di generazione in generazione. La fama che ha portato alla sua ascesa e alla sua caduta. Nella sua carriera di sedici anni, ha recitato in almeno quaranta film prima di morire alla giovane età di trentasei anni. I più famosi lo sono I signori preferiscono le bionde, A qualcuno piace caldo e Come sposare un milionario, ecc. Monroe ha vissuto la sua trasformazione da Norma Jean a Marilyn Monroe, la sua ascesa a Hollywood, le connessioni politiche, gli affari, la solitudine e la fine definitiva. Questa affascinante bellezza bionda potrebbe averci lasciato troppo presto, ma sperimenteremo di nuovo la sua magia. Bionda, un film biografico di fantasia Netflix, lo mostrerà tutto.

Monroe è rimasta una figura molto amata da tutti. Quindi, naturalmente, riempire le sue scarpe non è stato un compito facile, soprattutto per l’attrice Ana de Armas. L’attrice cubana ha impiegato nove mesi per eguagliare il suo accento Bionda. Il Blade Runner 2049 l’attrice è stata trasformata per adattarsi alla voce morbida di Marliyn, alla figura a clessidra, alla voce morbida e seducente e, naturalmente, ai capelli biondi. Alcuni si sono lamentati dell’accento cubano di Armas che trapela dal trailer del film, ma Estate di Marilyn Monroe è uscito in difesa del casting.

Bionda su Netflix: Sta arrivando; lei è quasi qui

“Ana De Armas è Marlin Monroe”, twitta Netflix insieme alle foto del nuovo progetto. Bionda, uno dei film più attesi, sarà portato da Netflix sulla sua piattaforma di streaming. Sarà un adattamento del libro biografico di fantasia dell’autrice Joyce Carol Oates del 1999 ‘bionda‘, che è stato un best seller nel 2000.

Quindi dare vita al libro più venduto, anch’esso basato su Monroe, significava avere un cast potente. Norma Jean, alias Monroe, sarà animata da Ana de Armas nel ruolo principale, Adrien Brody nei panni di Arthur Miller, Sara Paxton nei panni di Miss Flynn e, naturalmente, Casper Phillipson nei panni di John Kennedy.

Ana de Armas è Marilyn Monroe. Blonde debutterà il 28 settembre pic.twitter.com/jpyvzRKXqv — Netflix (@netflix) 24 agosto 2022

Marilyn era famosa per molte cose, una delle quali erano i suoi affari d’alta classe. Il più famigerato era quello con John F. Kenndey sposato, l’allora presidente degli Stati Uniti, e in seguito suo fratello, Robert F. Kennedy, l’allora procuratore generale. Ci sono speculazioni sul fatto che la sua morte prematura sia il risultato dei suoi affari.

Non lo sappiamo per certo, ma sappiamo che bramava l’amore. Che sotto il glam di Marilyn Monroe, Norma Jean ha lottato con la sua fama, un’infanzia rubata e la mania dei paparazzi che esiste ancora oggi. Guarda la prima di bionda il 28 settembre su Netflix.

