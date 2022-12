Fonti reali hanno mostrato un “crescente senso di rabbia” nei confronti delle docuserie Netflix del principe Harry e Meghan Markle

Il principe Harry e Meghan Markle lo sono di tendenza sui social negli ultimi giorni mentre Netflix ha rilasciato il trailer delle tanto pubblicizzate docuserie Harry e Meghan. La clip di un minuto conteneva molti momenti sdolcinati e intimi tra il Duca e la Duchessa. Pertanto, si prevede che il la storia d’amore della coppia catturerà la maggior parte del tempo sullo schermo. Tuttavia, la seconda metà del trailer ha visto il L’entusiasmo dei Sussex nel raccontare la loro storia.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) 1 dicembre 2022

Il principe e l’ex attrice americana ha accennato a rivelare ciò che accade a porte chiuse nella Casa dei Windsor. L’indicazione alla famiglia reale britannica ha sconvolto gli addetti ai lavori del Palazzo. Le fonti reali hanno ha condannato il trailer per aver vomitato odio contro la monarchia.

LEGGI ANCHE: “L’esca più atroce” Samantha Markle critica il trailer Netflix del principe Harry e Meghan Markle per essere stata disconnessa dalla realtà

Il principe Harry e Meghan Markle hanno dichiarato guerra

Dopo aver visto il trailer Netflix del documentario di sei episodi, le fonti reali hanno “reagì con orrore e un crescente senso di rabbia.Le persone vicine alla famiglia non sono contente di quella del principe Harry e di Meghan Markle decisione di rendere pubbliche le cose. Diversi addetti ai lavori credono anche che con lo spettacolo Netflix, il Duca e Duchessa hanno chiuso tutte le porte della riconciliazione.

Alcuni giornalisti e agenzie di stampa hanno suggerito che il viaggio della Principessa e della Principessa del Galles a Boston fosse una competizione con i pezzi di ricambio del Sussex per i cuori, le menti e le folle d’America… America, hai già deciso? pic.twitter.com/upE20vQNkL — UnlikelyBot (@UnlikelyBot) 3 dicembre 2022

“Non vedo come qualcuno possa vederlo come qualcosa di diverso da una dichiarazione di guerra”, un insider è stato citato come detto dal Daily Mail.

Nel frattempo, lo sono anche il principe Harry e Meghan Markle affrontare le critiche per i tempi del rilascio del trailer. I servitori della corona ritengono che la piattaforma di streaming americana abbia deliberatamente abbandonato la clip il 1° dicembre al eclissare il principe e la principessa del Galles. Il principe William e Kate Middleton hanno girato gli Stati Uniti per tre giorni dal 30 novembre al 02 dicembre.

La coppia era dentro Boston per condurre la seconda edizione degli Earthshot Awards. Sebbene il Galles abbia continuato con il programma e l’impegno secondo il piano originale, il trailer lo era riuscito a mettere in ombra lo scopo principale della loro visita. Non ha sorpreso le fonti in quanto ritengono che si trattasse di un tentativo deliberato dei Sussex di aumentare l’interesse per il loro documentario.

LEGGI ANCHE: “Così orribile, così ripugnante, così grondante di santità” Il giornalista controverso Piers Morgan fa a pezzi il trailer della docuserie Netflix del principe Harry e Meghan Markle

Come pensi che reagirà il Palazzo alle docuserie del principe Harry e Meghan Markle? Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti qui sotto.

Il post Le fonti reali hanno mostrato un “crescente senso di rabbia” nei confronti delle docuserie Netflix del principe Harry e Meghan Markle è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.