Five Days at Memorial è su Netflix? (dove guardare in streaming)

La miniserie del dramma medico Cinque giorni al memoriale si basa su eventi reali e molti abbonati si chiedono sicuramente se possono sperimentarlo su Netflix.

La miniserie è basata sul libro pubblicato nel 2013 intitolato Cinque giorni al memoriale: vita e morte in un ospedale devastato dalla tempesta scritto dall’autrice Sheri Fink e segue il personale medico bloccato in un ospedale di New Orleans durante l’uragano Katrina. Mentre affrontano il terribile calvario, sono costretti a prendere decisioni difficili riguardo ai restanti pazienti.

Il cast del dramma medico è guidato da Vera Farmiga, da cui i fan riconoscono The Evocazione film e lo spettacolo Bates Motel. Nella formazione della miniserie c’è anche un talentuoso gruppo di giocatori che include Adepero Oduye, Cornelius Smith Jr., Julie Ann Emery, Cherry Jones, Molly Hager e Michael Gaston.

La serie è co-scritta e co-diretta da John Ridley, i cui crediti includono 12 anni schiavo e Padrino di Harlem. L’altro co-sceneggiatore e co-creatore di Cinque giorni al Memorial è Carlton Cuse, noto per il suo lavoro su Perduto e Serratura e chiave. Lo spettacolo sarà composto da otto voci.

Five Days at Memorial è disponibile su Netflix?

Ci sono molti titoli eccellenti che i fan sono entusiasti di vedere e non sorprende che ci sia molto interesse per la miniserie. Sfortunatamente, gli abbonati non possono effettuare il check-out Cinque giorni al Memorial su Netflix perché non è una delle tante opzioni disponibili per lo streaming.

Anche se non avere il dramma medico nel mix sembra una diagnosi tutt’altro che stellare, lo streamer ha una cura per coloro che hanno bisogno di titoli del genere emozionante. Alcuni dei progetti avvincenti disponibili per la visione ora includono fiume vergine, Playlist dell’ospedale, Vita e Grey’s Anatomy.

Dove puoi guardare Five Days at Memorial

Cinque giorni al Memorial è disponibile solo su Apple TV+ a partire dal 12 agosto 2022. L’attesissimo titolo si unisce a una scaletta che include Il serpente dell’Essex, Lo spettacolo mattutino e Ragazze splendenti.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: