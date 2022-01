Fistful of Vengeance data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro ancora

WESTWOOD, CA – 09 AGOSTO: Iko Uwais partecipa alla premiere di STX Films’ “Mile 22” al Westwood Village Theatre il 9 agosto 2018 a Westwood, California. (Foto di Leon Bennett/Getty Images)

Griselda aggiornamenti sulla data di uscita, cast, sinossi e altro di Crystal George

Pugno di vendetta, un film Netflix Original in uscita, fa il suo debutto sullo streamer a febbraio. Il film segue la ricerca di Kai, Lu Xin Lee e Tommy Wah per vendicare una persona cara. È una missione che li mette di fronte alla regina degli inferi di Bangkok.

I fan di Netflix Wu Assassini conoscerà questo trio e i super poteri che fanno di affrontarli una sfida per i loro inconsapevoli avversari. La stagione di 10 episodi è disponibile per lo streaming sulla piattaforma se sei interessato al loro retroscena completo e a ciò che hanno già affrontato.

Tuttavia, Collider lo riporta Pugno di vendetta è un film a sé stante, quindi se preferisci tuffarti nell’azione con questo film e tornare alla serie, sembra che non sarà un problema.

Ecco di più su cosa aspettarsi da questa avventura d’azione di arti marziali dalla data di uscita al trailer che racchiude più di qualche pugno.

Pugno di vendetta debutterà giovedì 17 febbraio su Netflix.

La sinossi ufficiale tramite Netflix:

L’assassino super potente Kai e gli amici Lu Xin e Tommy rintracciano un assassino dalla Chinatown di San Francisco alla Thailandia per vendicare la morte di una persona cara. Ma la loro caccia presto li intrappola con vecchi nemici, un misterioso miliardario e un’antica forza mistica decisa a conquistare il mondo. Iko Uwais (The Raid) recita con Lewis Tan (Mortal Kombat), Lawrence Kao (Max Steel) e Pearl Thusi (Queen Sono) in questo film d’azione frenetico sulle arti marziali.