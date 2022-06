First Kill Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

Una delle nuove grandi anteprime del 2022 per Netflix è Prima uccisione, una nuova serie drammatica per adolescenti che vede un vampiro innamorarsi di un cacciatore di vampiri. Lo spettacolo ha sicuramente creato una seconda stagione, ma torneremo per una seconda stagione? Ecco cosa sappiamo.

In arrivo il 3 giugno 2022, la nuova serie di VE Schwab vede Juliette e Calliope innamorarsi sullo schermo con disappunto e sorpresa di tutti coloro che li circondano.

Tra il cast della serie figurano Imani Lewis nei panni di Calliope Burns, Sarah Catherine Hook nei panni di Juliette Fairmont, Elizabeth Mitchell nei panni di Margot Fairmont e Gracie Dzienny nei panni di Elinor Fairmont.

Le recensioni per la serie hanno apparentemente diviso critica e pubblico. Su RottenTomatoes, lo spettacolo detiene il 52% di critica ma finora il 93% di pubblico. Su IMDb, la serie sta arrivando con un 6.2. Vale la pena notare che lo spettacolo ha raccolto un grande seguito sui social media.

Caroline Framke di Variety è stata forse la più dura della serie dicendo:

“Nonostante tutto il lavoro svolto da First Kill per assicurarsi che colpisca tutte le note giuste, la serie sembra più una versione inquietante della valle di ciò che sta cercando di essere, piuttosto che una storia interessante tutta sua.”

Netflix ha rinnovato Prima uccisione per una stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale: Non ancora rinnovatoLa nostra previsione sul rinnovo: 50/50

In termini di nostra previsione, pensiamo che sia troppo presto per parlare del futuro dello spettacolo. Aspetteremo di vedere la sua esibizione in entrambe le settimane 2 e 3 per giudicare se lo spettacolo verrà rinnovato. In genere, se vediamo cali di oltre il 50% quando si tratta di spettatori, è probabile che lo spettacolo non abbia alcuna possibilità. Tratteremo lo spettacolo dello spettacolo nella prossima sezione.

In definitiva, il rinnovo dipenderà dalle prestazioni della serie e, in particolare, dalle prestazioni nelle settimane 2 e 3.

Se la serie non dovesse essere rinnovata, molti fan dello show hanno già una risposta sul perché con molti che si sono rivolti ai social media per lamentarsi del marketing della serie.

Come sta bene Prima uccisione esibendosi su Netflix?

Nei suoi primi tre giorni su Netflix a livello globale, lo spettacolo ha raccolto 30,34 milioni di ore posizionandosi al numero 7 per quella settimana. E ‘stato anche contro una forte concorrenza in quella prima settimana con Sopravvivere all’estate ed ovviamente, Cose più strane dominando sia i titoli che il pubblico.

Nella settimana 2, lo spettacolo ha ottenuto 48,77 milioni di ore di visualizzazione, il che rappresenta un aumento del 61% degli spettatori.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 5 giugno 2022 al 12 giugno 2022 30.340.000 7 Dal 12 giugno 2022 al 19 giugno 2022 48.770.000 (+61%) 3 2

Possiamo confrontare Prima uccisione’Il primo debutto di tre giorni in altri spettacoli per vedere come si comporta. Se confrontiamo Fermacuori (che è caduto con episodi con una durata inferiore, vale la pena notare) che lo spettacolo ha gestito solo 14,55 milioni di visualizzazioni.

Un altro confronto sarebbe In Dal freddo, un altro spettacolo di fantascienza/fantasy con un trucco simile. Ciò ha raggiunto 24,72 milioni di ore nei primi 3 giorni di servizio. Quello spettacolo non è ancora stato rinnovato per una stagione 2, ma vale la pena notare che ha visto un forte calo del 64% degli spettatori dalla seconda alla terza settimana.

I dati di Parrot Analytics (pubblicati tramite TheWrap) suggeriscono che l’interesse dello show per la seconda settimana è aumentato del 90% e ha posizionato la serie appena dietro Signora Marvel e prima di Gaslit in termini di domanda.

Possiamo anche guardare i primi 10 dati grezzi di FlixPatrol che raccoglie i primi 10 giornalieri di tutto il mondo e applica punti allo spettacolo a seconda della posizione in cui si trova. Notano che lo spettacolo sta ancora crescendo in popolarità e dal 15 giugno è stato il terzo titolo più popolare su Netflix a livello globale dietro Cose più strane e Peaky Blinders.

La mappa globale qui sotto mostra dove lo spettacolo sta andando meglio con Brasile, Europa orientale e Regno Unito che sono i paesi con i migliori risultati per lo spettacolo finora.

Google Trends può anche fornirci alcune informazioni sull’efficacia della serie in termini di domanda nelle ricerche. Abbiamo confrontato lo spettacolo con altri spettacoli di debutto nel 2022 tra cui In From The Cold, Heartstopper e Vichinghi: Valhalla.

Come puoi vedere, lo spettacolo ha avuto un inizio modesto e ha superato In Dal Freddo ma probabilmente entrerà sotto la richiesta di Vichinghi: Valhalla (rinnovato fino alla stagione 3) e molto al di sotto Fermacuori (che è stato rinnovato per altre due stagioni).

Infine, ci piace usare le classifiche MOVIEmeter di IMDb che misurano la popolarità nel suo database di film e programmi (e vanta oltre mezzo miliardo di visite al mese), il che mostra che lo spettacolo non aveva quasi nessuna anticipazione prima dell’uscita, ma ha debuttato a 63 anni. Nella settimana 2 , lo spettacolo è cresciuto in popolarità raggiungendo il numero 11.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2 di Prima uccisione su Netflix

Un breve riassunto del finale della prima stagione prima di tuffarci nella direzione successiva.

Ecco un promemoria di ciò che è successo nell’episodio finale:

“Il sangue scorre e il tradimento brucia dopo che una scioccante svolta degli eventi lascia una scia di devastazione e mette alla prova i legami d’amore tra Cal e Juliette”.

Ciò alla fine porta a una grande rottura con la relazione apparentemente morta tra Juliette e Calliope con Cal che giura di uccidere un giorno Juliette e tutti i lasciti come lei.

Uno dei grandi fili della storia che entrerà in una seconda stagione sarebbe Theo che ora sta diventando un vampiro e il suo viaggio in quel mondo e sta venendo a patti con la sua nuova realtà.

Come nota DigitalSpy, Elinor è in un punto di fastidio per una seconda stagione dicendo:

«Il ruolo di Elinor nell’intera debacle di Theo-vampiro l’ha inavvertitamente portata in custodia di polizia. Senza l’aiuto dei suoi genitori per salvarla, come farà a scappare di prigione? Sentiamo l’odore di più omicidi all’orizzonte”.

Ti piacerebbe vedere Prima uccisione tornare per una seconda stagione su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.