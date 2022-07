“Firefly Lane” Stagione 2: Stima della data di uscita di Netflix e cosa aspettarsi

Corsia delle Lucciole le riprese della seconda stagione si sono concluse a Vancouver, in Canada, dopo essere state rinnovate a maggio 2021. Ecco la nostra anteprima aggiornata su tutto ciò che sappiamo Corsia delle Lucciole stagione 2 inclusa la nostra stima della data di uscita, cosa possiamo aspettarci e altro ancora.

Basato sul popolare romanzo dell’autrice statunitense Kristin Hannah, Corsia delle Lucciole racconta la commovente storia di due migliori amici e gli ostacoli che devono affrontare nelle loro vite e la loro amicizia nel corso di diversi decenni.

Lo spettacolo è caduto il 3 febbraio 2021 con recensioni critiche contrastanti. Il pubblico sembra essere molto più gentile, con un punteggio di 7,4/10 al 28 luglio 2022.

Lo spettacolo si è comportato bene nella top 10 di Netflix. È stato nella top 10 degli Stati Uniti per 36 giorni e ha ottenuto buoni risultati anche nel Regno Unito e nella maggior parte dell’Europa.

Quindi, con tutto ciò che ha detto, ecco tutto ciò che sappiamo sul futuro di Corsia delle Lucciole su Netflix.

Ha Corsia delle Lucciole rinnovato per la stagione 2?

Ci sono voluti alcuni mesi, ma Netflix lo ha annunciato ufficialmente Corsia delle Lucciole tornerà per una seconda stagione il 27 maggio 2021.

La notizia è stata annunciata attraverso le loro piattaforme di social media e su YouTube, dove le attrici Katherine Heigel e Sarah Chalke hanno risposto alle domande dei fan e hanno fatto l’annuncio ufficiale.

La prima stagione non copre tutto il materiale del romanzo, quindi c’è ancora molto della storia di Tully e Kate da raccontare. C’è anche un sequel del romanzo, Vola via, che estende ulteriormente la storia.

Maggie Friedman è stata confermata per tornare come showrunner per la stagione 2. Michael Spiller (Famiglia moderna, Scrub) è stato suggerito di dirigere nella stagione 2.

Da cosa aspettarsi Corsia delle Lucciole stagione 2

Spoiler avanti! Se non hai finito la stagione 1, non leggere oltre!

Alla fine della prima stagione, ci rimangono due immagini molto contrastanti della relazione tra Tully e Kate.

Dopo che Tully ha lasciato il suo spettacolo, la coppia si gode un’accogliente riunione vicino al focolare, dove Tully promette a Kate che l’aiuterà a trovare un lavoro quando verrà assunta di nuovo.

Abbiamo quindi un flashforward su una scena futura, in cui la coppia ha un confronto emotivo a un funerale, con Kate che afferma che non vuole mai più vedere Tully.

Indubbiamente, la seconda stagione spiegherà cosa succede a fratturare la relazione tra Tully e Kate in modo così irreparabile. Tuttavia, dato che questo è uno spettacolo sull’amicizia, non possiamo credere che questi due non si riconciliano alla fine.

Sebbene il finale conflittuale si svolga a un funerale, non è ovvio chi sia il funerale. Dal momento che Tully arriva per renderle omaggio, è chiaramente il funerale di qualcuno più vicino a Kate.

Abbiamo due possibili candidati: l’ex marito di Kate, Johnny, partito per l’Iraq, o l’anziano padre di Kate. Ad ogni modo, la seconda stagione tratterà l’impatto che questo ha su Kate e sua figlia adolescente, Marah.

Pensiamo che la seconda stagione esplorerà anche cosa accadrà dopo la carriera di Tully, incluso se offrirà a Kate quel lavoro.

Certo, da allora Lucciola LanÈ basato su un romanzo abbastanza famoso, non devi cercare troppo per scoprire cosa succede effettivamente accanto a Tully e Kate. Fai attenzione là fuori: potrebbe non piacerti quello che vedi…

Sebbene non siano ancora stati confermati, i titoli degli episodi sono stati caricati su IMDb. Sono i seguenti:

Episodio 1 – Vorrei che tu fossi qui

Episodio 2 – Sulla strada

Episodio 3 – Sto uscendo

Episodio 4 – Papà non predicare

Episodio 5 – Semplice Twist of Fate

Episodio 6 – Rinascere il 4 luglio

Episodio 7 – Good Riddance/Time of Your Life

Episodio 8 – Tutte le scuse

Nuovi membri del cast per Corsia delle Lucciole Stagione 2

Alla fine di settembre 2021, Netflix ha annunciato quattro nuove aggiunte al cast tramite Deadline.

Ignacio Serricchiol’attore argentino che interpreterà Don West in Perso nello spazio a dicembre 2021, si è unito al cast di Corsia delle Lucciole ed è destinato a interpretare Danny Diaz. Danny è descritto come un giornalista sportivo arrogante che si è trasformato in un reportage e sviluppa chimica con Tully.

Greg Germannnoto per il suo ruolo in Grey’s Anatomyinterpreterà Benedict Binswanger nella seconda stagione, parte di un’influente famiglia di taglialegna.

India di Beaufort che è apparso in La straordinaria playlist di Zoey e apparirà anche in Netflix Sonno interpreterà Charlotte. Il personaggio è descritto come un tranquillo aspirante giornalista che ha una cotta per Johnny Ryan.

Infine, Jolene Purdy interpreterà Justine Jordan nella seconda stagione, un’agente di talento ottimista con un talento per mantenere un comportamento positivo. Purdy è nota soprattutto per i suoi ruoli recenti in Il loto bianco e Wanda Vision.

Appare anche nella stagione 2 include Kyra Leroux come Lisa-Karen, Seth Isaac Johnson come Eugenio, Aiden Howard come Brad, Craig marzo come Stan, Chris McNally come il signor Waverly, Coral Humphrey come Josie, e Remy Marthaler come giovane Mara.

I membri del cast di ritorno confermati per il ritorno per la stagione 2 includono:

Alì Skovbye come il giovane Tully

come il giovane Tully Yael Yurman come Mara

come Mara Brendan Taylor come Mutt

come Mutt Katherine Heigl come Tully Hart

come Tully Hart Sara Chalke come Kate Mularkey

Amministratori per Corsia delle Lucciole Stagione 2

Possiamo confermare molti dei registi a bordo per la seconda stagione, tra cui:

Michael Spiller (che funge anche da produttore esecutivo) – Diretto episodi di Il Black-Ish e Famiglia moderna

(che funge anche da produttore esecutivo) – Diretto episodi di Il Black-Ish e Famiglia moderna Winnifred Jong – Diretto episodi di Token e infermieri

– Diretto episodi di Token e infermieri Shannon Kohli – Diretto episodi di Resident Alien e Nancy Drew

– Diretto episodi di Resident Alien e Nancy Drew Katina Medina Mora – Diretto episodi di Emilia a Parigi e Selena: La serie

Dov’è Corsia delle Lucciole stagione 2 in produzione e quando sarà su Netflix?

Le riprese della seconda stagione si svolgeranno ancora una volta a Vancouver, in Canada, e sono iniziate a fine agosto 2021.

Abbiamo appreso per la prima volta che la stagione 2 avrebbe dovuto iniziare le riprese all’inizio dell’anno con le date preliminari delle riprese che si svolgeranno tra il 30 agosto e la produzione in qualche modo durerà fino al 20 aprile 2022.

I fan dello spettacolo su Twitter hanno avvistato le riprese in luoghi come il Kennedy’s Pub nel North Delta e la St. Andrews Church a Vancouver.

Grazie!! Abbiamo visto anche le riprese di Firefly Lane ad Hastings al largo di Burrard. pic.twitter.com/VCs5CHfj6d — Carl Sheldon (@carlsheldon) 4 ottobre 2021

Seduta qui a guardare #KatherineHeigl mentre filma Firefly Lane a 2 minuti da casa mia!!!! Amico, è una bellissima donna e io la adoro! pic.twitter.com/wA5cJ8cfId — Macca10 (@martinmc1701) 7 febbraio 2022

Katherine Heigl ha twittato il 24 agosto per confermare che era tornata a Vancouver per girare la seconda stagione di Corsia delle Lucciole.

Abbiamo ricevuto un piccolo aggiornamento sulle riprese a metà novembre 2021 tramite Twitter, con il cast riunito per una foto.

Nel marzo 2022, Katherine Heigl ha confermato che mancavano solo poche settimane alla conclusione (di nuovo, dovrebbe accadere il 20 aprile).

Tully Hart fa notizia, con un piccolo aiuto dal dipartimento artistico di #FireflyLane. Mancano solo poche settimane alla conclusione della seconda stagione!! pic.twitter.com/7zqJslcadw — Katherine Heigl (@KatieHeigl) 14 marzo 2022

Per quanto riguarda una data di uscita per Corsia delle Lucciole la stagione 2 è stata confermata da Katherine Heigl che cadrà ad un certo punto nel 2022.

No, ma sarà nel 2022. — Katherine Heigl (@KatieHeigl) 24 agosto 2021

