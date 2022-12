Firefly Lane stagione 2 parte 2 data di uscita e quanti episodi sono rimasti

La seconda parte della stagione 2 di Firefly Lane è già stata attesa con impazienza dai fan, che hanno svolto un lavoro incredibilmente veloce sulla prima parte della stagione dopo che è stata presentata in anteprima su Netflix venerdì 2 dicembre 2022. Fortunatamente, il pubblico non dovrà essere lasciato nel limbo per quanto riguarda il ritorno della serie.

Creato da Maggie Friedman, il dramma americano è un adattamento dell’omonimo romanzo di Kristin Hannah e del suo sequel Fly Away, che sono stati pubblicati rispettivamente nel 2008 e nel 2013.

È arrivato sul servizio di streaming nel 2021 e la stagione 1 si è rapidamente guadagnata un fandom che ha già iniziato a guardare avanti.