Firefly Lane e Texas Killing Fields

Dicembre è arrivato, quindi è tempo di guardare quei nuovi e vecchi preferiti delle vacanze. Netflix ha una vasta gamma di funzionalità e programmi per le vacanze, ma non preoccuparti mai se non fa per te; lo streamer ha molti altri generi per farti divertire. Assicurati di controllare le nuove stagioni di La corona e Via delle lucciole, e non perdere la nuova serie originale Mercoledì e molte altre raccomandazioni di seguito.

Le serie popolari di questa settimana includono Morto per me, 1899, L’isola dell’amore, Manifesto, e Le bizzarre avventure di Jojo. I film in cima alle classifiche di Netflix includono Troll, Il diario di Noel, Il mio nome è Vendetta, L’amante di Lady Chatterleye Slumberland.

A proposito di preferiti per le vacanze, dai un’occhiata al nuovo Scrooge: Canto di Natale originale animato da Netflix e il vasto catalogo di altri titoli delle vacanze.

I migliori nuovi programmi Netflix da guardare questo fine settimana (3 dicembre 2022)

Diamo un’occhiata ad alcuni fantastici programmi Netflix degni di un’abbuffata del fine settimana.

Firefly Lane stagione 2 parte 1

Parte 1 della seconda e ultima stagione di Viale delle lucciole è uscito su Netflix. I primi otto episodi inizieranno la fine per Tully e Kate, con gli ultimi otto episodi in arrivo nel 2023.

La serie segue le migliori amiche Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke) dalla loro vita da adolescenti negli anni ’70 all’età adulta nei primi anni 2000. Basato su un romanzo di Kristin Hannah, questo è un racconto commovente di migliori amici che affrontano la vita insieme vivendo eventi drammaticamente diversi.

Scena del crimine: i campi di sterminio del Texas

La terza puntata di Joe Berlinger Scena del crimine serie, Scena del crimine: Texas Killing Fields, è ora disponibile per lo streaming.

La terza stagione di questo documentario porta gli spettatori nei Texas Killing Fields, un luogo in cui molte ragazze scomparse sono morte. Appena fuori dal tratto di autostrada che collega Houston e Galveston c’è Calder Road, dove sono stati trovati i corpi di tre ragazze negli anni ’80 e di una quarta negli anni ’90. Tutti gli omicidi rimangono irrisolti e un padre si rifiuta di rinunciare alla lotta per la giustizia per la figlia assassinata e altri come lei.

Spuntino contro chef stagione 1

Otto puntate del reality cooking show Spuntino contro chef è stato rilasciato. Questa serie di realtà mette l’uno contro l’altro 12 chef mentre usano snack classici come ispirazione per reinventare i classici.

Ospitato da Megan Stalter e Hari Kondabolu, questa nuova svolta in una sfida culinaria metterà alla prova i concorrenti. In lizza per il premio di $ 50.000, gli chef cercheranno di creare qualcosa di magnifico da snack di base come Pringles, KitKat, Oreo, Hohos e altri gustosi snack.

La voce ininterrotta stagione 1

Una nuova telenovela, La voce ininterrotta, recentemente pubblicato su Netflix. Basata sulla vita del cantante colombiano Arelys Henao, la prima stagione della serie è composta da 65 episodi, con una durata compresa tra 45 e 52 minuti, e si è già assicurata il quinto posto nella classifica dei 10 migliori programmi TV statunitensi.

Ispirata dai suoi primi anni di vita, questa serie mostra l’ascesa di Henao per realizzare il suo sogno di diventare una cantante; questo dramma musicale ti lascerà ispirato. Nonostante diversi ostacoli, Henao e la sua famiglia si concentrano sul positivo, permettendo loro di superare e vedere il sogno di Henoa diventare realtà.

Senza via d’uscita stagione 1

La commedia poliziesca polacca, Senza uscita segue un gruppo di persone che scambiano inavvertitamente auto con un rapinatore di banche, scappando con i due milioni di zloty (moneta polacca) che ha rubato. Poi li insegue con l’intento di recuperare i soldi rubati rimasti nel bagagliaio.

La stagione 1 è composta da sei episodi di 30 minuti che è una commedia oscura in cui praticamente tutto ciò che potrebbe andare storto lo fa.