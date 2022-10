Fire Country è su Netflix?

FIRE COUNTRY è interpretato da Max Thieriot (SEAL TEAM) nei panni di Bode Donovan, un giovane detenuto in cerca di redenzione e di una pena detentiva ridotta per aver aderito a un programma antincendio non convenzionale per la liberazione dalla prigione nel nord della California, dove lui e altri detenuti collaborano con vigili del fuoco d’élite per estinguere massicci imprevedibili incendi in tutta la regione. È un incarico ad alto rischio e ad alta ricompensa, e il calore si alza quando Bode viene assegnato al programma nella sua città natale di campagna, dove una volta era un figlio d’oro tutto americano fino a quando non sono iniziati i suoi problemi. Ispirato dalle esperienze della star della serie Max Thieriot crescendo nella regione dei fuochi della California settentrionale. FIRE COUNTRY va in onda questo autunno il venerdì (21:00-22:00, ET/PT) sulla rete televisiva CBS. FIRE COUNTRY vede Max Thieriot nei panni di Bode Donovan, Billy Burke nei panni di Vince, Kevin Alejandro nei panni di Manny, Diane Farr nei panni di Sharon, Stephanie Arcila nei panni di Gabriela, Jordan Calloway nei panni di Jake e Jules Latimer nei panni di Eve. Nella foto (LR): Kevin Alejandro come Manny Perez, Max Thieriot come Bode Donovan, W. Tre Davis come Freddy Mills e Ty Olsson come Cory Walters. Foto: Bettina Strauss/CBS ©2022 CBS Broadcasting, Inc. Tutti i diritti riservati.

C’è una nuova serie in onda. È tutta una questione di Paese del fuoco, ma dove verrà trasmesso lo spettacolo online in seguito? Arriverà su Netflix?

Se sei dell’umore giusto per qualcosa di nuovo, ti consigliamo di rivolgerti alla CBS il venerdì. Max Thieriot è protagonista Paese del fuocouna serie che segue un programma di rilascio di prigionieri non convenzionale.

Thieriot interpreta Bode, un uomo che sta scontando la pena per omicidio. Vuole dimostrare di essere un uomo cambiato, e questo significa che entra in questo programma non convenzionale per ottenere la redenzione. Dovrà unirsi ad altri detenuti per combattere gli incendi in California. Lavorerà con i vigili del fuoco addestrati locali per affrontare il mondo imprevedibile.

C’è un problema. Gli è stato chiesto di fare il lavoro nella sua ex città natale. Questo è un posto che pensava di essersi lasciato alle spalle, e ora tutti i suoi oscuri segreti stanno per venire alla luce.

Fire Country è su Netflix?

Non c’è dubbio che vorrai guardare la serie, ma potresti non avere il tempo di guardarla dal vivo. È il venerdì sera, dopotutto. La cosa buona degli spettacoli trasmessi è che si dirigono verso le piattaforme di streaming il giorno successivo.

Quello è Netflix? Ci sono delle brutte notizie. Paese del fuoco non arriverà su Netflix.

Questa è una serie CBS e la CBS ha la sua piattaforma di streaming. Tutti gli episodi andranno su Paramount+ il giorno successivo. Puoi ottenerlo tramite i canali Amazon se vuoi tenerlo connesso a un’altra piattaforma di streaming che hai già, ma puoi anche ottenere Paramount+ da solo.

È improbabile che la serie arrivi su Netflix, ma non dire mai “mai”. Non tutti gli spettacoli della CBS rimangono sempre su Paramount+, quindi potremmo vederlo arrivare su Netflix in futuro.

Paese del fuoco va in onda il venerdì alle 9/8c su CBS.