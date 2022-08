Finora incapace di tracciare la sua data di uscita su Netflix, “Uncharted” di Tom Holland è finalmente arrivato

film Sony Inesplorato sta finalmente arrivando al colosso dello streaming americano dopo molteplici iterazioni nella data di uscita. Per Netflix USA, avevano fissato la data di uscita come qualsiasi giorno della prima settimana di agosto. Dato che siamo qui, il film sarà disponibile per lo streaming in qualsiasi momento. È già disponibile su Netflix India e si è fatto strada tra i film più visti della nazione.

Le migliori notizie sull’imminente Uncharted di Tom Holland

Il film vede come protagonista Tom Holland, come protagonista. Interpreta il ruolo di Nathan Drake, una leggenda che può predire il futuro. Il film è basato su uno dei videogiochi PlayStation che ha fatto diverse voci negli ultimi dieci anni. Insieme a Holland, Sophia Taylor, Mark Wahlberg e Tati Gabriel condividono lo schermo con lui rispettivamente nei panni di Sully, Chloe e Braddock.

Per le sale, il film è uscito sugli schermi nel mese di febbraio di quest’anno. Sebbene originariamente avesse deciso di uscire nel luglio dell’anno precedente, il film è stato ritardato fino al secondo mese del 2022 per alcuni motivi.

Netflix aveva firmato un nuovo accordo con Sony Entertainment nel 2021. L’accordo recita che tutti i film cinematografici di Sony arrivano su Netflix nella finestra pay-1. Incerto sulla durata, si spera che i film arriveranno al gigante dello streaming subito dopo 120-200 giorni dopo l’uscita. Hanno confermato il mese scorso che Uncharted arriverà esattamente 119 giorni dopo il suo rilascio. Ciò è dovuto al 15 luglio poiché è stato trasmesso per la prima volta il 18 febbraio 2022. Tuttavia, i funzionari hanno nuovamente rilasciato un’altra dichiarazione affermando che sarà finalmente disponibile per gli spettatori nella prima settimana di agosto.

Data finale per la messa in onda del film come confermato dai funzionari

Tuttavia, proprio quando pensavamo che non potesse andare peggio, il sito ufficiale di Uncharted ora afferma che non arriverà sul nostro schermo fino al 19 agosto. Ma per fortuna un funzionario che ha risposto ancora una volta a tutte le case dei media ha confermato che arriverà finalmente sugli schermi il 5 di questo mese.

Nonostante tutte le modifiche, una volta che il film sarà disponibile, non lascerà la piattaforma almeno per 18 mesi. Quindi possiamo aspettarci che avremo il film fino all’inizio del 2024.

LEGGI ANCHE: 5 cose che devi sapere su Tom Holland quando compie 26 anni

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sui film in uscita per Netflix. Fino ad allora, guarda tutti i megahit che Netflix ospita finora!

Il post Finora incapace di tracciare la sua data di uscita su Netflix, “Uncharted” Finalmente è qui di Tom Holland è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.