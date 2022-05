Finn Wolfhard si apre sulle difficoltà che il suo personaggio deve affrontare mentre esce con Millie Bobby Brown’s Eleven in “Stranger Things”

Finn Wolfhard è il protagonista principale di Cose più strane. L’amante di Eleven e il migliore amico di Dustin, Lucas e Will; Mike è un leader la cui intelligenza disinvolta non ha bisogno di spiegazioni. Il suo amore per Eleven è uno specchio per il suo cuoricino compassionevole; una somiglianza con il suo io razionale e disponibile. Come l’unica storia d’amore in erba nel caotico spettacolo, prima di Max-Lucas, Dustin-Suzie e Joyce-Hopper; Il lieto fine di Mike e Eleven è più atteso di qualsiasi altro.

Finn Wolfhard ha parlato delle difficoltà che Mike deve affrontare mentre esce con Undici in Stranger Things 4

Il clamore dei fan Cose più strane la stagione 4 è irreale; e le star rilasciano interviste ovunque come parte delle promozioni. La poliedrica Millie Bobby Brown, insieme ai suoi co-protagonisti Noah Schnapp e Finn Wolfhard, ha fatto apparizioni in vari talk show, rivelando piccoli frammenti della prossima stagione. Millie ha persino accusato Finn di non aver accettato che fosse il suo primo bacio in una di queste interviste. In una recente intervista con ETCanada, Finn Wolfhard ha condiviso le difficoltà che il suo personaggio deve affrontare mentre esce con il personaggio di Millie, Eleven.

A Finn è stato chiesto in che modo la navigazione a lunga distanza abbia influenzato i loro personaggi e la loro relazione. Egli ha detto, “Penso che abbia sicuramente influenzato la nostra relazione. Penso che ci siano molte cose che entrambi devono imparare su se stessi in questa stagione”.

Ha continuato dicendo, “Soprattutto per Mike per avere un vero… conosci l’amore che Undici vuole che dia, per tutte le sue relazioni, in generale.” Ha anche detto che la quarta stagione è una “storia di formazione in una pazza cosa dell’orrore.”

Mike è stato la chiave del Sottosopra perché ha svelato il segreto dietro di esso. Fu lui ad assegnare la scomparsa di Will a Undici, quando nessuno dei suoi amici si fidava di lei. Il suo zelo per aiutare chiunque avesse bisogno si è riflesso quando è saltato da una scogliera per salvare Dustin. Non sarebbe stato vivo se non fosse stato per Undici.

Per il palese zelo di Mike nell’aiutare i bisognosi, Eleven è il miglior partner. Solo lei poteva assicurarsi che i suoi pericolosi tentativi di risolvere le cose non lo danneggiassero. I fan sperano che la nuova stagione non porti con sé l’agonia del loro amore a distanza. Facci sapere nei commenti quali momenti Mike-Eleven sono i tuoi preferiti. Anche mentre aspetti il ​​nuovo Cose più straneriproduci in streaming Netflix.

