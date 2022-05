Finn Wolfhard etichetta il travestimento di Mike Wheeler come “grossolano” e consiglia al suo personaggio di “ascoltare di più” nella quarta stagione di “Stranger Things”

Cose più strane la premiere della quarta stagione è stata un galà sul tappeto rosso costellato di stelle! Si è svolto a New York e ha incantato i fan con la sua esecuzione. Durante il gala, i giornalisti hanno posto alle star dello spettacolo diverse domande davanti al pubblico e le sue clip stanno diventando virali, dato il clamore esplosivo per la stagione 4. Tutte le loro interviste riflettono una cosa comune: la nuova stagione è una nuova nicchia . Durante una di queste interviste promozionali, Finn Wolfhard ha lasciato cadere i dettagli sull’abito di Mike della prossima stagione e ha anche consigliato il suo personaggio.

Finn Wolfhard chiama l’abito di Mike Wheeler “Grossolano”

La nuova stagione è più in ogni modo. È più cruento, più spaventoso, più profondo e ha i finali più selvaggi di tutti. Finn ha detto che non dovresti guardare la nuova stagione se non ti piace il sangue. L’intervistatore ha chiesto com’era viaggiare fuori Hawkins quest’anno e Finn ha risposto condividendo come Mike avesse un’immagine di come si vestono i californiani ed è così che si è vestito. “Indossava un sacco di infradito, era davvero disgustoso”, ha aggiunto l’attore

Gli è stato anche chiesto il consiglio che avrebbe dato al suo personaggio per navigare nelle acque torbide della nuova stagione Cose più strane. Finn si grattò la testa prima di dire: “Ascolta di più” e “concentrati un po’” perché pensava “Mike era molto nella sua testa” ed era piuttosto all’oscuro la maggior parte delle volte tranne le volte in cui stava proteggendo qualcuno.

di Mike Wheeler Cose più strane vibrazioni della stagione 4

Mike Wheeler è l’eroe di tutti. Raramente sbaglia con le idee e proteggere i bisognosi innesca la sua passione. Nella nuova stagione, Mike è ora un liceale. Si è unito al funzionario Dungeons and Dragons Club nella sua scuola; con Dustin. Si chiama il Club del fuoco infernale ed è guidato da Eddie Munson, che diventa un personaggio importante nella stagione 4. Gli account Twitter ufficiali dello show hanno rivelato il personaggio di Eddie.

Alla fine della terza stagione, Mike ha suggerito a Undici di tornare a Hawkins per Natale in modo che potessero aprire i loro regali insieme. Il nuovo trailer li mostra insieme, suggerendo che la distanza non ha importanza dopo tutto.

Ma secondo Caleb McLaughlin alias Lucas, la nuova stagione è girata in molti luoghi diversi e quindi c’è molta separazione. Spero che la distanza non sia troppo dura Millenove.

Finn Wolfhard ha dato la sua interpretazione dei vestiti di Mike, cosa ne pensi del suo senso della moda?

