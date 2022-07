Finestra di rilascio di Extraction 2, cast, teaser, sinossi e altri aggiornamenti

Estrazione interpretato da Chris Hemsworth è attualmente nella top 10 dei più grandi film di Netflix di tutti i tempi, quindi non sorprende che avremo un sequel. Hemsworth tornerà per Estrazione 2, che ha recentemente terminato le riprese. Ma purtroppo i fan dovranno continuare ad aspettare un po’ per vedere la prossima puntata.

Il film del 2020 diretto da Sam Hargrave (Hargrave tornerà a dirigere il sequel) con una storia di Anthony e Joe Russo è diventato un successo immediato quando ha debuttato sul servizio di streaming. I Russo Brothers sembrano avere un buon track record di collaborare nuovamente con le star Marvel per nuovi progetti dal recente rilascio L’uomo grigiointerpretato da Chris Evans, sta andando bene anche sulla piattaforma.

Sulla scia di L’uomo grigio‘s rilascio, Anthony e Joe Russo hanno fornito aggiornamenti su alcuni dei loro altri film in uscita Netflix, e questo include Estrazione 2.

Aggiornamenti della versione di estrazione 2

Non abbiamo ancora una data di uscita esatta, ma secondo Collider il secondo film uscirà nel 2023. Le riprese si sono concluse nell’aprile di quest’anno e molti fan speravano di vedere il film prima della fine dell’anno. Sfortunatamente, non sembra essere così. Ma almeno ora abbiamo un’idea leggermente migliore di quando aspettarcelo!

Cast di Extraction 2: Chris Hemsworth tornerà?

Sì, Hemsworth tornerà nei panni di Tyler Rake nel nuovo film. Basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks, Hemsworth ha dato vita a Tyler nel primo film. Anche Golshifteh Farahani tornerà nei panni del mercenario Nik Khan.

Secondo IMDb, questo è chi altro possiamo aspettarci di vedere nel film:

Chris Hemsworth nel ruolo di Tyler Rake

Golshifteh Farahani nel ruolo di Nik Khan

Tinatin Dalaksihvili nel ruolo di Ketevan

Justin Howell nel ruolo di Gio

Adam Bessa nel ruolo di Yaz

Patrick Newall nel ruolo di Seb

Anthony J. Vorhies nel ruolo di Razmac

Rayna Campbell nel ruolo di Ruthie

Tornike Bziava nel ruolo di David

Shahaub Roudbari nel ruolo di Saba

Tornike Gogrichiani nel ruolo di Zurab

Ma tieni presente che questo elenco è soggetto a modifiche poiché IMDb non è sempre accurato al 100%.

Estrazione 2 teaser

Non esiste ancora un trailer ufficiale per il film, ma Netflix ha rilasciato un teaser all’evento Tudum del 2021 quasi un anno fa.

Sinossi di estrazione 2

Non abbiamo molti dettagli sulla trama del sequel, ma secondo l’articolo di Collider, Joe Russo ha rivelato che il sequel “ha uno schema cromatico diverso. È ambientato in una parte diversa del mondo. Ha un ritmo diverso, un tono diverso dal primo. E questo, per noi, è un modo interessante di approcciare la serializzazione di una storia, è che è più sorprendente e inaspettato, e non otterrai lo stesso identico film che hai avuto l’ultima volta”.

