Film “Peaky Blinders”: tutto ciò che sappiamo finora

Peaky Blinders ha ora concluso la sua serie TV dopo 36 episodi in 6 stagioni con lo spettacolo ora disponibile per intero su Netflix in quasi tutte le regioni del mondo tranne il Regno Unito, dove è disponibile esclusivamente su BBC iPlayer per un po’ più a lungo. Lo spettacolo può essere fatto ma piace L’ultimo regnosecondo quanto riferito, un film è in fase di sviluppo, quindi ecco cosa sappiamo finora.

Dal 2013 seguiamo gli alti e bassi dell’ascesa al potere di Thomas Shelby come capo di una gang di strada dopo la prima guerra mondiale. La serie ha seguito la famiglia nel corso di diversi decenni con la sesta stagione ambientata nel periodo che precede la seconda guerra mondiale.

Sebbene la serie sia uno spettacolo della BBC, Netflix detiene i diritti esclusivi di distribuzione internazionale da settembre 2014 con nuove stagioni in arrivo all’incirca ogni anno circa. La sesta stagione è arrivata in servizio nel giugno 2022.

Le voci su un film di Peaky Blinders girano vorticosamente dalla pandemia, quando la produzione della sesta stagione è stata gravemente colpita e una settima stagione sembrava sempre più irrealistica.

Dobbiamo tornare a gennaio 2021 quando abbiamo avuto un’idea più approfondita di come sarebbe stato un film di Peaky Blinders. Naman Ramachandran ha parlato con Steven Knight in quel momento (quando si diceva che avrebbe raggiunto un accordo con Netflix) e ha parlato del possibile film in uscita dicendo:

“Siamo in fase di sviluppo. È un’idea completamente formata e ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione adeguata alla storia raccontata finora, ma da essa ci saranno cose che non chiamo spin-off, ma ci saranno altri programmi TV da cui spero usciranno [it]che continuerà a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia”.

Knight in seguito ha aggiunto che il film è nato in sostituzione di una settima stagione dicendo “abbiamo messo insieme le nostre teste e abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea fare un film invece di fare la settima serie”.

Nonostante il suo annuncio tanto tempo fa, sembra che il film sia ancora in fase di sviluppo ma molto presto. In un’intervista con Caryn Madabach, che dirige la Caryn Mandabach Productions, ha affermato che il marchio “Peaky” non sta andando da nessuna parte e l’articolo ha notato che “un film è attualmente in programma”.

Nel podcast Strictly Business, Mandabach non ha avuto molto da dire sul film a parte “siamo in trattative” e che quelle trattative sono specificamente con Netflix che aggiunge che “generalmente si sente ottimista sull’intera faccenda”.

Sarai in grado di riparare i tuoi Peaky Blinders anche altrove. Nell’intervista di cui sopra, hanno menzionato che presto ci sarà “un’esperienza di realtà virtuale, un’esibizione di balletto e una bevanda alcolica” nell’immediato futuro.

Il primo di cui si chiama Peaky Blinders: L’ascesa che ha aperto a Londra nel giugno 2022 e durerà fino a febbraio 2023.

Ecco cosa puoi aspettarti dallo spettacolo:

“PEAKY BLINDERS: THE RISE è il primo spettacolo teatrale ufficiale a 360 gradi completamente immersivo ambientato nel mondo di Peaky Blinders e che si svolge al The Vanguard Theatre, a pochi passi dall’ambientazione di Solomons Yard.”

Viene chiamato l’adattamento scenico Peaky Blinders: La redenzione di Thomas Shelby che uscirà nelle sale del Regno Unito a settembre 2022 e durerà fino ad aprile 2023.

La collaborazione con il whisky è anche valida secondo Bevnet, che ha riferito che la bevanda è disponibile su ReserveBar a partire dal 10 giugno per $ 29,99.

Cillian Murphy ha espresso la sua volontà di tornare nel personaggio in futuro dicendo “se c’è più storia da raccontare, io ci sarò”, ma ha aggiunto “Penso che sia un bene per tutti avere una piccola pausa” per un po’.

Ha respinto la conoscenza di un film dicendo che non sa “Veramente niente e sarei entusiasta come chiunque altro a leggere una sceneggiatura”.

Alla domanda su cosa accadrà per il suo personaggio, Murphy ha detto:

“Non ne ho davvero idea. Steve sorprende sempre. Ogni volta che leggi una sua sceneggiatura, non è mai come ti aspettavi o cosa pensavi potesse accadere. In realtà è sempre completamente il contrario. Riesce a sovvertire molto bene quella narrativa gangster, credo. Non lo so, davvero, davvero non lo so. Non ho letto nessun copione di film o cose del genere, quindi non posso darti alcuna esclusiva su questo, Nancy, temo.

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight è molto richiesto dopo il successo dello spettacolo e ha lavorato duramente su una serie di progetti pubblicati e imminenti. C’è una serie successiva a Un canto natalizio in lavorazione, continua a essere coinvolto in Apple TV+ Vedere. Il suo prossimo grande progetto è SAS: Eroi canaglia dove torna a collaborare con Tom Shankland. Quel progetto dovrebbe andare a Epix negli Stati Uniti e alla BBC di nuovo nel Regno Unito.

Il creatore è anche su Netflix per un paio di altri progetti imminenti.

Quello include La rapina in elicottero sarà interpretato da Jake Gyllenhaal. Il film parla di una banda di ladri che complotta per rubare milioni usando un elicottero rubato.

Knight ha anche scritto l’episodio pilota e ne è il produttore esecutivo Tutta la luce che non possiamo vedere che è attualmente in produzione a partire dalla pubblicazione di questo articolo.

