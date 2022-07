Film originali Netflix indiani e film con licenza: cosa c’è di più popolare?

Da quando è stato lanciato in India nel 2016, Netflix ha voluto adattare le sue strategie per espandere la sua quota di mercato nel secondo paese più popolato del mondo. L’anno scorso, ha ridotto i prezzi degli abbonamenti per competere con i servizi di streaming locali a basso prezzo, espandendo il suo catalogo di contenuti indiani in lingue diverse dall’hindi.

Dopo due trimestri consecutivi di perdite di abbonati a livello globale, Netflix sta ripensando alla sua strategia per i contenuti in tutta l’azienda. Dall’abbandono dei film originali precedentemente annunciati all’aumento dei suoi investimenti in uscite cinematografiche con licenza, il cambiamento sta arrivando a Netflix India.

Con questo in mente, volevamo vedere come i film indiani originali di Netflix si confrontano con i titoli concessi in licenza da altri studi indiani in termini di spettatori. Quali tipi di film vengono guardati di più: Netflix Originals o contenuti con licenza?

Come abbiamo determinato i nostri risultati?

Nel 2021, Netflix ha iniziato a pubblicare settimanalmente i primi 10 dati globali per film e serie e i primi 10 dati per alcuni paesi. Il nostro strumento di ricerca dei titoli delle prime 10 ore visualizzate di Netflix ha dati che risalgono al 4 luglio 2021.

Con questo in mente, abbiamo considerato solo i film che sono stati aggiunti a Netflix dal 1 luglio 2021 al 3 luglio 2022 (il punto di interruzione per i nostri dati ai fini di questo articolo).

Abbiamo preso in considerazione solo i film di finzione con date di uscita ufficiali dal 2021 al 2022: nessun vecchio catalogo che non ci si aspetterebbe di classificare, nessun film d’animazione per bambini e nessun materiale di saggistica come speciali di cabaret o documentari.

Inoltre, le “ore visualizzate” si riferiscono solo alle ore misurate mentre un determinato titolo era nella Top 10 globale, come riportato settimanalmente da Netflix. Queste non sono le ore cumulative guardate durante la vita di un film (che Netflix non pubblicizza).

Quali tipi di film guardano di più le persone?

Dei 47 film indiani che hanno soddisfatto le qualifiche sopra menzionate, 29 di loro (circa il 60%) si sono piazzati almeno una volta nella classifica settimanale Top 10 di Netflix. Sette di quei film erano Netflix Originals e 22 erano film concessi in licenza da altri studi. Durante il periodo in questione, dal 4 luglio 2021 al 3 luglio 2022, Netflix ha distribuito un totale di otto film originali.

L’unico che non è stato tracciato è stato Blu cobalto (che Netflix ha rilasciato senza tante cerimonie dopo aver cancellato il nome del regista dai titoli di coda).

39 titoli con licenza sono stati aggiunti durante quel periodo, il che significa che circa il 45% dei titoli con licenza non è mai entrato nella Top 10.

Il film originale medio ha trascorso 12.015.714 ore nella Top 10, con il film sui supereroi della vigilia di Natale 2021 Minnale Murali registrando il totale più alto (25.020.000 ore, il terzo più alto in questo elenco in assoluto) e il film antologico Ankahi Kahaniya registrando il totale più basso (1.260.000 ore).

Il film con licenza media ha trascorso 13.133.636 ore nella Top 10 – non molto di più del film originale Netflix medio – con Thimmarusu registrando il totale più basso in assoluto (1.220.000 ore). Due uscite gonfiano notevolmente la media dei film con licenza: maggio 2022 RRR (Hindi) con 54.280.000 ore e aprile 2022 Gangubai Kathiawadi con 50.800.000. Elimina quei due e la media dei film con licenza scende a 9.193.000 ore.

Tutto questo per dire che Netflix Originals può tenere testa ai titoli con licenza, anche se le uscite nelle sale hanno un tetto potenziale più alto grazie alla familiarità preesistente del pubblico. I film originali di alta qualità sono particolarmente importanti per creare valore nel tempo. Il western noir originale di Netflix Thar si è classificato al 4° posto nell’elenco di Ormax Media dei “Film hindi Direct-to-OTT più apprezzati (gennaio-giugno 2022)” in India, dietro due titoli Disney+ Hotstar e un film Zee5. La pellicola Dasvi — che è stato distribuito direttamente su Netflix ma non è un film originale — si è classificato al 5° posto.

Cosa possiamo aspettarci andando avanti?

Anche se Netflix prevede di essere più esigente riguardo al finanziamento di progetti interni e all’enfatizzazione delle licenze per i successi cinematografici, questo è un ottimo momento per l’azienda per investire in film indiani, ed è tutto grazie a Gangubai Kathiawadi. Il debutto su Netflix del dramma storico di Alia Bhatt il 26 aprile 2022 ha segnato l’inizio di un’era di boom per i film indiani su Netflix.

Quasi la metà dei film indiani che sono entrati nelle classifiche settimanali della Top 10 durante il periodo che abbiamo esaminato ha debuttato su Netflix nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Dei 19 film che sono entrati a far parte di Netflix in quel periodo di tre mesi, 14 di loro sono entrati nella Top 10. Nei nove mesi precedenti, 28 film indiani hanno raggiunto Netflix, ma solo 15 sono entrati nella Top 10 delle classifiche.

Aggiunta di un like di successo Gangubai Kathiawadi seguito un mese dopo dal doppiaggio hindi del mega-hit RRR, ha aumentato l’interesse per tutti i film indiani di Netflix. L’aggiunta di più opzioni di dialogo doppiato ai titoli indiani ha reso più facile per i fan connettersi con i film su Netflix nella loro lingua preferita. Un primo sguardo ai dati di visualizzazione di luglio 2022 mostra questo maggiore interesse per il catalogo di film indiani di Netflix.

Netflix ha già in cantiere un sacco di film indiani originali che catturano l’attenzione.

Alia Bhatt è pronta a offrire a Netflix un altro successo con la sua uscita il 5 agosto, Tesori.

Ci sono progetti in arrivo da star come Kareena Kapoor, Anushka Sharma e il lodato regista Vishal Bhardwaj. La foto dell’ensemble di Zoya Akhtar Gli Archi lancerà le carriere di recitazione dei figli di un gruppo di star nel 2023 (anche se non senza le sue stesse polemiche) e potrebbe persino attirare alcuni Riverdale fan.

Lo slancio è lì per i film indiani – Netflix Originals e contenuti con licenza – per diventare una parte fondamentale del portfolio globale di film di Netflix.

Di quali film indiani su Netflix sei più entusiasta? Fateci sapere nei commenti!