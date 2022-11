Film originale Netflix “Break” in uscita a dicembre 2022

Un altro Netflix Original originario della Francia lascerà Netflix a livello globale a dicembre 2022. Questa volta è il film commedia, Rompere.

Marc Fouchard è stato regista e sceneggiatore del film, che da allora ha diretto il film 2020 Fuori dal mondo (Antipasto).

Tra il cast del film c’erano Camille Japy, Christophe Reymond, Hassam Ghancy, Kevin Mischel, Maxime Pambet, Sabrina Ouazani e Slimane.

Netflix ha aggiunto il film per la prima volta il 3 dicembre 2020 in tutte le regioni al di fuori della Francia dopo la sua uscita iniziale il 18 luglio 2018. Ad oggi, il film non è mai arrivato su Netflix Francia con solo le opzioni VOD attualmente disponibili per il titolo.

Ecco cosa puoi aspettarti se decidi di dare un giro alla commedia:

“Dopo un grave incidente, Lucie cerca di riscoprire se stessa come ballerina e incontra Vincent, un talentuoso b-boy che combatte le proprie insicurezze”.

L’ultimo giorno da guardare su Netflix è il 2 dicembre, con la rimozione effettiva prevista per il 3 dicembre 2022. Ciò significa che Netflix ha acquisito solo una licenza di due anni per il film.

Altri originali francesi che hanno lasciato il servizio finora includono Cannabis e blockbuster.

Questo non deve essere confuso con un altro originale Netflix in lingua francese, La pausa. Due stagioni di quello spettacolo risiedevano su Netflix come Netflix Original fino a dicembre 2021 e, ironia della sorte, è ancora in streaming su Netflix Francia ma non come Netflix Original.

Non è l’unico altro Netflix Original attualmente impostato per lasciare il servizio a dicembre 2022. Il

Per la copertura più ampia sulle rimozioni di Netflix, tieni d’occhio la nostra partenza presto dalla sezione Netflix dove elenchiamo tutte le rimozioni pianificate per Netflix USA a dicembre 2022 qui.