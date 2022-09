Film Netflix “Unleashed” di Dave Bautista: cosa sappiamo finora

Netflix sta espandendo fortemente e sicuramente la sua lista di lungometraggi per il futuro ordinando sempre più film con importanti star. Uno di questi progetti è Unleashed, un film sui cani poliziotto interpretato da Dave Bautista.

Unleashed di Netflix sarà diretto da Jeff Tomsici cui crediti includono TAG, Norm McDonald’s Niente di speciale, La deviazione e altro ancora. Le sceneggiature del film sono state scritte da Bloccanti scribi Jim e Brian Kehoe.

Il film è prodotto dai fratelli Kehoe con la società di produzione Good Fear Content.

Anche Chris Bender e Jonathan Meisner stanno producendo.

Ecco tutto il resto da sapere su Netflix Scatenato:

Qual è la trama? Scatenato?

di Netflix Scatenato parla di un agente di polizia che è il migliore amico di un compagno canino in grado di fiutare qualsiasi crimine. Quando Boomer muore sul lavoro, il poliziotto non promette più compagni di cane finché non si unisce a Zeus.

Chi è coinvolto Scatenato?

È stato rivelato insieme all’annuncio nell’agosto 2022 che Dave Battista reciterà in Netflix Scatenato come protagonista principale del film. I ruoli recenti di Bautista includono Drax nei molteplici progetti della Marvel e il ruolo principale nel film d’azione di zombi di Zack Snyder L’esercito dei morti. Sarà presto visto in Netflix Cipolla di vetro: un mistero scaccia via e di Denis Villeneuve Duna 2.

Qual è lo stato di produzione di Scatenato?

Unleashed di Netflix è attualmente nella sua fase iniziale di sviluppo, in cui gli sceneggiatori Jim e Brian Kehoe stanno scrivendo le sceneggiature mentre parliamo con la pre-produzione successiva.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Scatenato?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Scatenatoma considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o del 2024.

Altrove, abbiamo riferito all’inizio dell’anno che Netflix stava guardando una nuova serie drammatica che avrebbe interpretato Dave Bautista nella forma di 90 Chiesa. Da allora, tuttavia, non sono stati annunciati ulteriori dettagli.

