Film Netflix ‘The Stranger’: cosa sappiamo finora

In continua espansione la sua lista di lungometraggi, Netflix ha acquisito Lo stranieroun teso thriller australiano Lo straniero interpretato da Joel Edgerton e Sean Harris, che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes all’inizio di quest’anno e sarà diretto su Netflix nell’ottobre 2022.

Il film è scritto e diretto da attore e regista Thomas M. Wrightil cui debutto alla regia è stato nel 2018 Sfortuna acuta. Ha commentato sul lavoro Lo straniero:

“Con The Stranger volevo realizzare un film poliziesco psicologico che portasse il pubblico in un luogo nascosto, un film autentico e realistico nei dettagli, ma anche coinvolgente e cinematografico. Un film che richiedeva attenzione e investimenti. Un film a cui un pubblico potrebbe appoggiarsi e in cui cadere. Ho incentrato il film su persone che non conoscevano la vittima, ma che hanno dedicato anni della loro vita – e la loro salute mentale e fisica – a loro; perché sebbene la violenza sia la ragione di questo film, non ne è il soggetto. Il suo argomento sono le connessioni tra le persone. Ciò significa che, per me, questo è un film caratterizzato dall’empatia”.

Wright ha anche aggiunto riguardo al film acquisito da Netflix:

“Per un film australiano indipendente essere presentato in anteprima nella selezione ufficiale a Cannes, e poi essere portato al pubblico più vasto ovunque come film Netflix, non ha precedenti. Non potremmo essere più orgogliosi di questo film e di collaborare con Netflix per distribuirlo a un pubblico internazionale”.

Lo straniero è prodotto da See-Saw Films, Anonymous Content e Blue Tongue Films, il cui fondatore Joel Edgerton recita al fianco di Sean Harris.

Il film ha ricevuto recensioni entusiastiche da vari critici online. The Guardian ha dato al film una recensione a 5 stelle dicendo a un certo punto del film:

“è del tutto chiaro che The Stranger si è insinuato, assiduamente, nella brillantezza; definirlo un dramma poliziesco non convenzionale e impressionante è dirlo molto alla leggera”.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Lo straniero:

C’è un trailer per? Lo straniero?

di Netflix Lo straniero non ha ancora un trailer, ma il Festival di Cannes ha rilasciato una clip del film con le due star principali:

Qual è la trama? Lo straniero?

Ecco il logline ufficiale del film:

The Stranger è basato su due sconosciuti che iniziano una conversazione durante un lungo viaggio. Uno è sospettato di un caso irrisolto di una persona scomparsa e l’altro è l’agente sotto copertura sulle sue tracce. La loro inquieta amicizia diventa il fulcro del thriller fitto, basato sulla storia vera di una delle più grandi indagini e operazioni sotto copertura in Australia.

Chi è coinvolto Lo straniero?

di Netflix Lo straniero stelle Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi) e Sean Harris (I Borgia, Missione Impossibile).

Le interpretazioni di entrambi i protagonisti sono elogiate dalla critica che ha visto il film in due festival cinematografici.

Sono uniti da Steve Mozakis (Io, Frankenstein) e Giada Alberts (Mistero Strada).

A cosa serve la data di uscita di Netflix Lo straniero?

di Netflix Lo straniero ha già debuttato al Festival di Cannes nel maggio 2022 e al Melbourne International Film Festival nell’agosto 2022,

Arriverà su Netflix a livello globale (con poche eccezioni) nell’ottobre 2022. Non solo il film verrà distribuito su Netflix in streaming, ma sarà anche disponibile in sale selezionate nell’ottobre 2022. Questo senza dubbio permette al film per qualificarsi per gli Oscar e altri premi nel 2023.

Secondo quanto riferito, il film sarà disponibile su Netflix a livello globale ad eccezione delle seguenti aree: Italia, Benelux, Portogallo, Grecia, Israele e Medio Oriente.