Film Netflix “The Mothership” Halle Berry: cosa sappiamo finora

Un grande film Netflix Original in arrivo sulla lista di Netflix è La nave madre. Il thriller di fantascienza con Halle Berry vedrà Netflix collaborare con MRC Entertainment, che ha prodotto successi come Knives Out, I piccioncini, Ted, Baby Driver, e Successi televisivi, inclusi quelli di Netflix Ozark e quello di Amazon Il grande.

di Netflix La nave madre sarà scritto da Matteo Carman, che è stato nominato all’Oscar per la sua sceneggiatura Ponte delle Spie con Tom Hanks. La nave madre sarà anche il debutto alla regia di Charman.

Il progetto è stato presentato per la prima volta nel febbraio 2021.

Tra i produttori ci saranno la stessa Halle Berry, Danny Stillman, Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones per Automatik.

Ecco cos’altro sappiamo:

Qual è la trama di Netflix La nave madre?

Non si sa quasi nulla della storia tranne la sinossi ufficiale fornita da Deadline.

Ecco il logline per La nave madre:

L’avventura fantascientifica segue Sara Morse (Berry) un anno da quando suo marito è misteriosamente scomparso dalla loro fattoria rurale. Quando scopre uno strano oggetto extraterrestre sotto la loro casa, Sara e i suoi figli intraprendono una corsa per trovare il marito, il padre e, soprattutto, la verità.

Chi è coinvolto La nave madre?

di Netflix La nave madre sarà guidato dal premio Oscar Halle Berry che è nota per le sue esibizioni in molti progetti, tra cui X-Men, James Bond, La palla del mostro, John Wick, e altro ancora. Berry interpreterà il ruolo di Sara Morse.

Più tardi completando il cast per La nave madre include:

Omari Hardwick (Esercito del Dead, Potenza)

(Esercito del Dead, Potenza) Giovanni Ortiz (Playbook Silver Linings, Messia)

(Playbook Silver Linings, Messia) Molly Parker (Castello di carte, Perso nello spazio)

(Castello di carte, Perso nello spazio) Thomas Philip O’Neill come Ivan

come Ivan Marilyn Busch come Agrifoglio

come Agrifoglio Tyler Gevas come Stuart

come Stuart Quinn McPherson come Chloe Morse

come Chloe Morse Rocco Navarro come Navy Seal

Qual è lo stato di produzione? La nave madre?

Stato di produzione attuale: Sviluppo attivo (Ultimo aggiornamento: 18/03/2021)

di Netflix La nave madre è entrato in produzione nel giugno 2021 e si conclude a metà agosto dello stesso anno. La produzione ha avuto luogo a Boston, Massachusetts, USA, secondo il numero 1238 di Production Weekly.

Dove cammino la mattina stanno girando qualcosa per #mothership un film di @netflix con @halleberry e scritto/diretto da Matt Charman. Non hanno bisogno di un meteorologo o qualcosa del genere in qualche scena? Voglio dire, è una nave, il tempo è importante. @slashfilm pic.twitter.com/K26jMBR6Im — Dave Epstein (@growingwisdom) 9 giugno 2021

South Street, tra Pleasant Street e Lincoln Avenue, a #PlainvilleMA, oggi viene periodicamente chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire le riprese a Don’s Diner e nei dintorni, secondo quanto riferito per un film Netflix intitolato “The Mothership”. https://t.co/YhEknisz1I pic.twitter.com/FhJn9BBCcR — The Sun Chronicle (@TheSunChronicle) 19 luglio 2021

Abbiamo avuto una breve occhiata La nave madre nell’anteprima del film 2022 di Netflix (lo trovi nel video incorporato di seguito tra le 2:10 e le 2:14).

Quando La nave madre essere rilasciato su Netflix?

Il film inizialmente faceva parte della lineup del 2022, ma mentre ci siamo avvicinati alla fine dell’anno, il film ha saltato l’elenco ufficiale dell’autunno 2022 di Netflix.

Abbiamo avuto la conferma che il film sarà spostato nel 2023.

Ti terremo aggiornato sugli sviluppi man mano che li avremo. Mantieni questa pagina tra i preferiti e facci sapere se sei entusiasta nei commenti qui sotto.