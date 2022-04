Film Netflix “The Grey Man”: in arrivo su Netflix a luglio 2022 e quello che sappiamo finora

L’uomo grigio, il thriller d’azione incredibilmente emozionante e una delle produzioni più costose di Netflix fino ad oggi ha concluso le riprese in Europa. L’attesissimo Original, diretto da Avengers Endgame dei registi Russo Brothers, arriverà su Netflix a luglio 2022, . Terremo traccia di tutto ciò che vorrai sapere L’uomo grigio inclusa la trama, il cast, gli aggiornamenti delle riprese e la data di uscita di Netflix.

L’uomo grigio è un thriller d’azione originale Netflix in uscita diretto dai fratelli Russo, Joe e Anthony. Il film è basato sulla sceneggiatura dell’omonimo romanzo di Mark Greaney ed è stato scritto da Christopher Markus, Stephen McFeely e Joe Russo.

Con un budget di 200 milioni di dollari, L’uomo grigio sarà uno degli originali più costosi prodotti, superando quelli del calibro di 6 Sottoterra ($ 150 milioni) e paragonabile a L’irlandese ($ 159-$ 250 milioni) e il prossimo thriller d’azione Red Notice ($ 200 milioni).

Quando è L’uomo grigio Data di uscita di Netflix?

Prima di arrivare su Netflix, L’uomo grigio debutterà nelle sale. Il thriller sarà nelle sale solo per una settimana prima di essere disponibile per lo streaming globale su Netflix Venerdì 22 luglio 2022.

Qual è la trama L’uomo grigio?

Il conte Gentry alias Sierra Six, un ex agente della CIA altamente qualificato, era una volta il miglior mercante di morte dell’agenzia. Dopo la sua fuga dalla prigione e il reclutamento da parte dell’ex conduttore Donald Fitzroy, Gentry è ora in fuga dalla CIA con l’agente Lloyd Hansen sulle sue tracce. Aiutato dall’agente Dani Miranda, Hansen non si fermerà davanti a nulla per abbattere Gentry.

Di chi sono i membri del cast L’uomo grigio?

Gli abbonati non vedono l’ora di assistere a un cast incredibilmente eccitante L’uomo grigio.

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Conte Gentry Ryan Gosling La La Land | Valentino blu | Guida Lloyd Hansen Chris Evans Avengers Assemblare | Capitan America: Guerra Civile | Colpisce Dani Miranda Ana de Armas Blade Runner 2049 | Coltelli fuori | War Dogs Donald Fitzroy Billy Bob Thornton Sling Blade | Un semplice piano | L’uomo che non c’era Maurice Cahill Alfre Woodard Star Trek | 12 anni schiavo | Vedi Perini Robert Kazinsky Pacific Rim | Inseguimento caldo | Captain Marvel TBA Jessica Henwick Amore e mostri | Il Trono di Spade | On the Rocks TBA Wagner Moura Elite Squad | Narcos | Marighella TBA Dhanush Raanjhanaa | Vada Chennai | Aadukalam Claire Fitzrooy Julia Butters C’era una volta a Hollywood. | casalinga americana | Trasparente Carmichael Regé-Jean Page Bridgerton | radici | Per il popolo TBA Callan Mulvey Batman v Superman: Dawn of Justice | Re fuorilegge | 300: Ascesa di un impero TBA Eme Ikwuakor Inumani | Sul mio blocco | Controparte TBA Scott Haze Child of God | veleno | Minari TBA Michael Gandolfini Il Due | Ciliegia | Ocean’s Eight TBA Sam Lerner I Goldberg | Casa dei mostri | Progetto Almanacco TBA DeObia Oparei Il Trono di Spade | Giorno dell’Indipendenza: Rinascita | Jumanji: il livello successivo

Ryan Gosling e Chris Evans in azione sarà incredibilmente eccitante. Alcuni dettagli extra per i personaggi sono stati raccolti in un thread di Twitter da The Grey Man News.

Chris Evans — Lloyd Hansen • antagonista • ex collega di Court, che ora gli dà la caccia • “indosserà delle stronzate pazze in questo” – Joe Russo pic.twitter.com/LSyNwJc7wV — The Grey Man News (@TheGrayManNews) 26 maggio 2021

Qual è lo stato di produzione di L’uomo grigio?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 28/07/2021)

Grazie all’account Twitter di The Grey Man News, c’è un’intera sequenza temporale per le riprese di L’uomo grigio.

I fratelli Russo hanno confermato che le riprese negli Stati Uniti per L’uomo grigio è terminato il 7 giugno 2021.

Ultimo giorno di riprese di #TheGrayMan negli Stati Uniti. Siamo fuori… Abbiamo aggiunto i nostri effetti sonori? Sì. pic.twitter.com/ncjkbLtAz5 — Fratelli Russo (@Russo_Brothers) 7 giugno 2021

È stato quindi confermato che le riprese si sarebbero spostate in Europa, a partire dalla Francia. È stato quindi pubblicato un programma delle riprese, a conferma che le riprese si sarebbero svolte nel corso di sette giorni tra il 12 giugno e il 15 giugno e dal 18 giugno al 20 giugno 2021.

A filming schedule/notice has been released! 👀 pic.twitter.com/GqehgWn55M — The Gray Man News (@TheGrayManNews) June 9, 2021

Sono state rivelate alcune foto dal set incredibilmente interessanti, che mostrano molta azione al castello di Chantilly in Francia.

Altre foto dal set di ieri sera! pic.twitter.com/JeKny96k5x — The Grey Man News (@TheGrayManNews) 15 giugno 2021

La conferma che le riprese si sono concluse in Francia il 21 giugno e si sposteranno a Praga, nella Repubblica Ceca.

The Grey Man è ufficialmente terminato in Francia e la produzione si sta ora spostando a Praga! Secondo The Prague Reporter, le riprese saranno lì dal 27 giugno al 20 luglio, per un totale di 24 giorni di riprese. pic.twitter.com/H0Ok99eB22 — The Grey Man News (@TheGrayManNews) 21 giugno 2021

È stata rivelata una mappa delle riprese per le riprese a Praga, rivelando che le riprese si svolgeranno tra il 3 luglio e il 18 luglio 2021.

È stato rilasciato un avviso di ripresa e una mappa! Giallo: riprese dal 3 al 6 luglio Arancione: riprese dal 2 al 6 luglio, 10-11 luglio e 17-18 luglio Verde: riprese dal 2 luglio, 9-10 luglio e 12 luglio Blu: riprese dal 15 al 16 luglio pic.twitter .com/VsWSFk128N — The Grey Man News (@TheGrayManNews) 21 giugno 2021

Secondo quanto riportato da PageSix, Chris Evans ha accumulato una serie di ferite di guerra grazie al tempo trascorso sul set.

Il 22 luglio, le riprese sono ufficialmente terminate L’uomo grigioed è ora entrato nel processo di post-produzione.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di L’uomo grigio su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!