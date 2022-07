Film Netflix “The Good Nurse”: cosa sappiamo finora

Nel 2021 Netflix ha fatto una spesa sfrenata all’European Film Market di Berlino e una delle maggiori acquisizioni fatte dallo streamer è stata il suo accordo da 25 milioni di dollari per i diritti di streaming globali su La buona infermiera. Con Jessica Chastain e Eddie Redmayne, La buona infermiera arriverà su Netflix nel 2022. Ecco cosa devi sapere.

Regista e sceneggiatore danese nominato ai BAFTA Tobia Lindholm noto per il suo lavoro su Borgen, cacciatore di menti e La caccia dirigerà il film con una sceneggiatura scritta da Krysty Wilson-Cairnsche è stata nominata all’Oscar per la sua sceneggiatura 1917.

Protozoa di Darren Aronofsky produrrà il film insieme a FilmNation. Il film è stato creato in precedenza con Lionsgate prima di approdare sul mercato aperto all’EFM. Deadline è stato il primo a segnalare l’intenzione di Netflix di andare avanti con l’acquisto del film.

Quando La buona infermiera uscita su Netflix?

Con il film in post-produzione da giugno 2021, non sorprende che La buona infermiera uscirà su Netflix nel 2022. Stiamo ancora aspettando che Netflix fornisca una data di uscita ufficiale e prevediamo che verrà annunciata presto.

Abbiamo visto per la prima volta La buona infermiera nell’anteprima del film Netflix 2022. Attualmente dovrebbe arrivare su Netflix nella lineup di film dell’autunno 2022.

Puoi vederlo di seguito tra l’1:45 e l’1:46 (sì, solo un secondo).

Il risultato di quel singolo secondo di filmato sono due screenshot con Jessica Chastain e Eddie Redmayne.

Qual è la trama La buona infermiera e chi è Charles Cullen?

di Netflix La buona infermiera racconterà la vera storia dell’inseguimento e della cattura di Charles Cullen, uno dei serial killer più prolifici della storia, sospettato di aver ucciso fino a 400 pazienti durante i suoi 16 anni di carriera come infermiera, guadagnandosi il titolo di “L’angelo di Morte”. Cullen era un padre sposato che si pensava fosse un custode responsabile prima di essere implicato per la morte di ben 300 pazienti in 16 anni, sparsi in 9 ospedali del New Jersey e della Pennsylvania.

Il film sarà adattato dal libro di cronaca di Charles Graeber del 2013 di questi eventi chiamato La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio.

Ecco la descrizione di Netflix per il film in uscita:

“Sospettando che la sua collega sia responsabile di una serie di misteriose morti di pazienti, un’infermiera rischia la propria vita per scoprire la verità in questo avvincente thriller basato su eventi veri”.

Chi è coinvolto La buona infermiera?

di Netflix La buona infermiera sarà guidato dal premio Oscar Eddie Redmayne che è noto per i suoi ruoli in film come Animali fantastici, La ragazza danese, I miserabili, e altro ancora. In particolare, Redmayne è nel cast del film Netflix Original, candidato a più Oscar, Il processo del Chicago 7. Redmayne interpreterà Charlie Cullen, che è stato catturato da due ex detective della omicidi di Newark che non volevano mollare, aiutato da un’infermiera

Accanto a Redmayne ci sarà il candidato all’Oscar Jessica Chastain (Zero Dark Thirty, Il gioco di Molly, Interstellar) che interpreterà l’infermiera che ha lavorato al fianco di Cullen e ha rischiato il suo lavoro e la sicurezza della sua famiglia per fermarlo e porre fine alla follia omicida.

Nnamdi Asomugha è la terza stella ad essere assegnata al titolo a fine marzo 2021. I crediti di Asomugha includono Quando i lampioni si accendono, Altezze della corona, e L’amore di Sylvie. Più tardi, nell’aprile 2021 Noè Emmerich (Gli americani, la forza spaziale) e Kim Dickens (Deadwood, Temi i morti che camminano) sono stati anche annunciati per apparire in La buona infermiera.

Qual è lo stato di produzione? La buona infermiera?

La buona infermiera ha iniziato la produzione il 21 aprile 2021 nella città di Stamford, Connecticut, USA, secondo il numero 1240 di Production Weekly. Le riprese della produzione sono terminate il 24 giugno 2021.

Le prime foto di Redmayne e Chastain sono state avvistate sul set tramite ETCanada.

Eddie Redmayne e Jessica Chastain sono stati avvistati durante le riprese di The Good Nurse a Toronto! via @ETCanada pic.twitter.com/BEX8kCmtN7 — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 18 aprile 2021

Ulteriori foto sono state rilasciate da un account di fan di Jessica Chastain su Twitter, con ancora più foto disponibili sul loro sito web.

Sono iniziate le riprese del thriller poliziesco Netflix “The Good Nurse”! https://t.co/LhiV1C5OzD #JessicaChastain @jes_chastain pic.twitter.com/rR2jKvCpkJ — Adorando Jessica Chastain (@AdoringJessC) 21 aprile 2021

Il film ha ricevuto una valutazione R dalla MPAA negli Stati Uniti e un 15 dalla BBFC nel Regno Unito. The Good Nurse ha una durata di 2 ore.

Ti terremo aggiornato man mano che impariamo di più La buona infermiera nel tempo, quindi mantieni questa pagina nei preferiti!