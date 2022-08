Film Netflix “The Electric State”: tutto ciò che sappiamo finora

Uno dei nostri film in uscita più attesi che Netflix ha in lavorazione è Lo Stato elettrico che è stato sviluppato e diretto da The Russo Brothers. Ecco una carrellata di tutto ciò che devi sapere sul film in uscita con protagonista Millie Bobby Brown.

The Electric State ha impiegato anni prima di arrivare su Netflix, quindi prima di approfondire ciò che sappiamo del film, ecco un rapido riassunto della sequenza temporale del film finora:

Il libro è stato pubblicato a dicembre 2017

I fratelli Russo hanno vinto le opzioni per il romanzo di fantascienza a dicembre 2017 con Andy Muschietti (Esso) adocchiato per il posto del regista e Barbara Muschietti si appresta a produrre.

Il progetto è stato venduto alla Universal nel dicembre 2020 con Millie Bobby Brown come protagonista, la regia dei fratelli Russo e la sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely. Doveva uscire nelle sale.

Abbiamo riferito in esclusiva su Netflix che avrebbe rilevato il progetto nel giugno 2022.

Netflix ottiene ufficialmente il progetto nel 2022 con un annuncio a fine giugno 2022.

I fratelli Russo stanno dirigendo il progetto e sono anche dietro AGBO, la società di produzione dietro The Electric State.

Joe e Anthony Russo sono meglio conosciuti per il loro lavoro in The Avengers: Infinity War ed Endgame della Marvel. Hanno anche diretto diversi progetti nel corso degli anni, tra cui il film d’azione Netflix uscito di recente, L’uomo grigio.

La coppia sta lavorando ad almeno altri 7 progetti per Netflix, incluso Estrazione 2, Dopo mezzanotte, Il Bluffe L’uomo grigio 2.

Cristoforo Marco e Stephen McFeely stanno scrivendo il progetto e servono come produttori esecutivi. Sara Finn funge da direttore del casting.

Il film avrà un budget enorme di $ 200 milioni, che corrisponde al budget assegnato al precedente grande successore dei fratelli Russo per Netflix, L’uomo grigio.

Di cosa parla lo Stato elettrico?

Il film è un adattamento dell’omonimo libro di Simon Stålenhag (sebbene fosse precedentemente noto come Passagen). Stålenhag è dietro altri libri famosi, tra cui Racconti dal ciclo e Cose dal diluvio.

Ecco una carrellata della storia (per gentile concessione di GoodReads) che dovrebbe essere in gran parte seguita dal film in uscita:

“Nel 1997, un’adolescente in fuga e il suo robot giocattolo giallo viaggiano verso ovest attraverso strani Stati Uniti. Le rovine di giganteschi droni da battaglia ricoprono le campagne, ammucchiate insieme alla spazzatura scartata di una società consumistica high-tech in declino. Mentre la loro macchina si avvicina al confine del continente, il mondo fuori dal finestrino sembra disfarsi sempre più velocemente, come se da qualche parte oltre l’orizzonte, il nucleo cavo della civiltà avesse finalmente ceduto.

Chi è nel cast di The Electric State di Netflix?

Millie Bobby Brown è stato allegato al progetto nel dicembre 2020 e, secondo quanto riferito, afferma che continuerà ad essere il caso di Netflix.

Brown è, ovviamente, meglio conosciuta per il suo ruolo in Stranger Things di Netflix, ma ha anche lavorato al franchise di Godzilla e Enola Holmes che sta tornando. Questo è in aggiunta ad alcuni degli altri progetti imminenti che l’attrice ha su Netflix.

L’11 agosto, Netflix ha svelato il cast completo con attori e attrici che saranno presenti e una coppia che presterà la propria voce al film.

Chris Pratt (Guardiani della Galassia)

(Guardiani della Galassia) Michelle Yeoh (Tutto ovunque tutto in una volta, Crazy Rich Asians, The Witcher: Blood Origin)

(Tutto ovunque tutto in una volta, Crazy Rich Asians, The Witcher: Blood Origin) Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada, I giochi della fame)

(Il diavolo veste Prada, I giochi della fame) Jason Alexander (La meravigliosa signora Maisel, Seinfeld)

Per quanto riguarda il talento vocale:

Brian Cox (Successione)

(Successione) Jenny Slate (Marcel the Shell con scarpe, parchi e attività ricreative)

Sappiamo anche che faranno il casting per i ruoli di Christopher e Young Michelle all’inizio di giugno 2022.

Christopher è descritto come un giovane bambino di 6 anni di supporto che ha un’immaginazione attiva ed è brillante oltre i suoi anni.

La giovane Michelle è una bambina di 8 anni senza paura, intelligente e premurosa e ha un forte legame con il suo fratellino.

Quando inizierà la produzione di The Electric State per Netflix?

Quando abbiamo riportato per la prima volta il titolo, abbiamo sottolineato che la produzione stava per iniziare nell’ottobre 2022 e concludersi nel febbraio 2023.

Sembra che sia stato dato un programma di riprese ampliato, con rapporti che ora suggeriscono che le riprese si svolgeranno tra metà ottobre 2022 e termineranno nell’aprile 2023.

Gli stessi Netflix hanno solo confermato che “Produzione attiva Lo Stato elettrico comincerà questo autunno”.

Questo programma di produzione sopra delineato significa questo L’uomo grigio 2 probabilmente non inizierà la produzione fino alla metà del prossimo anno e questo significa Cose più strane la stagione 5 probabilmente non inizierà a breve.

Il film è operativo con il titolo provvisorio di “STORMWIND”.

