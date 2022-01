Film Netflix “The Adam Project”: tutto ciò che sappiamo finora

Shawn Levy si riunisce con Ryan Reynolds con l’attesissimo film Netflix del 2022 Il progetto Adam. Di seguito teniamo traccia di tutto ciò che devi sapere su The Adam Project, inclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Il progetto Adam è un film di fantascienza originale Netflix in uscita scritto da Jonathan Topper e diretto da Cose più strane produttore Shawn Levy.

Il lungometraggio sarà il secondo film che Shawn Levy ha diretto con l’attore canadese Ryan Reynolds nel ruolo principale. La coppia ha recentemente lavorato insieme alla parodia del videogioco Ragazzo libero, uscito nelle sale e nei servizi di streaming a dicembre 2020.

Quando è la data di uscita di Netflix Il progetto Adam?

Secondo il media center di Netflix, Il progetto Adam uscirà su Netflix l’11 marzo 2022.

Qual è la trama di Il progetto Adam?

La seguente sinossi per Il progetto Adam, descritto come un film d’azione commedia di fantascienza, è stato fornito da ProductionWeekly:

Adam Reed, 13 anni, e ancora in lutto per la morte improvvisa di suo padre un anno prima, una notte entra nel suo garage e trova un pilota ferito che si nasconde lì. Questo misterioso pilota si rivela essere la versione più vecchia di se stesso proveniente dal futuro, dove il viaggio nel tempo è agli albori. Ha rischiato tutto per tornare indietro nel tempo in una missione segreta. Insieme devono intraprendere un’avventura nel passato per trovare il padre, sistemare le cose e salvare il mondo. I tre che lavorano insieme, Adam sia giovane che adulto, fanno i conti con la perdita del padre e hanno la possibilità di curare le ferite che li hanno plasmati. Aggiungendo alla sfida della missione, i due Adam scoprono che non si piacciono molto e, se vogliono salvare il mondo, dovranno prima capire come andare d’accordo.

Di chi sono i membri del cast Il progetto Adam?.

Reynolds è stato il primo membro del cast confermato per Il progetto Adam. Reynolds interpreterà il ruolo dell’adulto Adam Reed. Il progetto Adam sarà il quarto Netlfix Original per Reynolds. Finora, l’attore canadese ha recitato 6 Sotterranei, e Avviso rossoed è stato confermato che produrrà e reciterà nell’adattamento del videogioco La tana del drago.

Mark Ruffalo e Jennnifer Garner si riuniranno 18 anni dopo dopo aver recitato insieme in 13 Going on 30. Nel frattempo, sarà presente anche Zoe Saldana, famosa per il suo lavoro nel MCU come Gamora, uno dei membri di The Guardians of the Galaxy.

Di seguito è riportato il cast completo confermato per Il progetto Adam:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Adam Ryan Reynolds Deadpool | ragazzo libero | Avviso rosso TBA Zoe Saldana Avatar | Guardiani della Galassia | Star Trek TBA Mark Ruffalo sotto i riflettori | I bambini stanno bene | Avengers Assemble TBA Jennifer Garner Alias ​​| 13 Proseguendo 30 | Giunone TBA Catherine Keener Essere John Malkovich | Capote | La vergine 40enne TBA Lucie Guest Hypnotic | Nero orfano | Le terrificanti avventure di Sabrina Christos Alex Mallari Jr. Ginny & Georgia | Materia oscura | Mamme lavoratrici Ray Dollarhyde Braxton Bjerken La casa con un orologio tra le pareti | Brave ragazze | Ragazza nel seminterrato Derek Ben Wilkinson Deadpool | Incontri tombali | Stargate SG-1 Il giovane Adam Walker Scobell *Debuttando in The Adam Project* Il giovane Adam Jessica Bodenarek Gabby Duran e gli Unsittables Chuck Kasra Wong The Mighty Ducks: Game Changers | Sotto gli involucri Sophie Esther Ming Li Snowpiercer | La zona crepuscolare | Sotto gli involucri

Qual è lo stato di produzione di Il progetto Adam?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 22/11/2021)

Le riprese di The Adam Project si sono svolte tra il 18 novembre 2020 e l’8 marzo 2021. La maggior parte delle riprese si è svolta a Vancouver, British Columbia, Canada.

La produzione è stata gestita da Skydance Productions. Il film sarà prodotto anche dallo studio 21 Laps Entertainment del regista Shawn Levy.

Il 3 marzo Ryan Reynolds ha pubblicato quanto segue con le riprese che presto si concluderanno:

“Gamora, Elektra, Hulk, Deadpool e il ragazzo che alla fine interpreterà Deadpool quando entro in una scatola e mi trasformo in uno scheletro. Se The Adam Project è una frazione così bella, divertente e selvaggia come lo è stata girare, allora suppongo che abbiamo davvero tirato fuori qualcosa. Grazie Netflix, Sky Dance e la mia anima gemella spirituale e cinematografica Shawn Levy – Inoltre, un abbraccio persistente e scomodamente indulgente alla mia bellissima città natale di #Vancouver. E in particolare, l’intero equipaggio di #TheAdamProject che ha portato la nave in porto con quattro giorni di anticipo!

