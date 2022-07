Film Netflix “Sei così non invitato a My Bat Mitzvah!”: Quello che sappiamo finora

Netflix ha ufficialmente svelato il suo nuovo adattamento cinematografico della commedia in arrivo Non sei così invitato a My Bat Mitzvah! proveniente da Happy Madison e Alloy Entertainment. Ecco cosa devi sapere.

Il film è in produzione da mesi ed è stato uno dei segreti peggio custoditi di Netflix con il titolo che appare negli elenchi di produzione da mesi ormai. In effetti, diversi punti vendita hanno già riferito dell’adattamento in lavorazione.

Sam Cohen è a bordo per dirigere il film. È meglio conosciuta per la sua recente uscita di Hulu Original Schiacciare con Rowan Blanchard e Auli’i Cravalho. Altrove, Cohen ha diretto episodi di CollegeHumor, Tesori di Hollywood e Signor Presidente del Corpo Studentesco.

Sammi Cohen è rappresentata da UTA, 360 Management e dagli avvocati Jackoway Tyerman Wertheimer Austen Mandelbaum Morris & Klein.

Alison Peck ha scritto il film che è meglio conosciuto per il suo lavoro nella scrittura di Netflix Lavoraci rilasciato nel 2020.

Qual è la trama? Non sei così invitato a My Bat Mitzvah?

Come menzionato sopra, Non sei così invitato a My Bat Mitzvah è un adattamento dell’omonimo libro del 2007 di Fiona Rosenbloom.

Ecco la sinossi ufficiale della storia:

“Stacy Friedman si sta preparando per uno degli eventi più importanti della sua giovane vita: il suo bat mitzvah! Tutto ciò che desidera è l’abito BCBG perfetto da indossare, le sue amiche al suo fianco e la sua più grande cotta di sempre, Andy Goldfarb, per ballare con lei (e magari anche pomiciare con lei sulla pista da ballo). Ma i piani ben strutturati di Stacy iniziano presto a sgretolarsi… Sua madre stressata la costringe a comprare un orribile vestito di paillettes che la fa sembrare la sposa di Frankenstein. Le sue mitzvah non vanno affatto bene. E poi accade la cosa peggiore del mondo intero, costringendo Stacy a pronunciare le parole che devasteranno completamente la sua vita sociale… Non sei DAVVERO invitato al mio bat mitzvah!

Chi è coinvolto Non sei così invitato a My Bat Mitzvah?

Come “giunto Sandler”, vedrai la maggior parte della famiglia Sandler nel film, incluso Adam Sandler stesso protagonista così come Jackie Sandler. Anche le loro figlie reciteranno, incluse entrambe Sunny e Sadie Sandler entrambi presenti in Netflix Hubie Halloween.

Sandler, come forse saprai, ha un accordo di produzione con Netflix che ha prodotto finora quasi una dozzina di titoli esclusivi per Netflix e sta attualmente lavorando su Mistero dell’omicidio 2 e Astronauta.

Anche recitare nel film è Luis Guzman meglio conosciuto per Notti boogie e Senza vergogna.

A completare il cast, ecco chi altro apparirà nel cast (in ordine di apparizione nella griglia del cast qui sotto):

Idina Menzel (Gemme non tagliate, Cenerentola)

Sarah Sherman (Sabato sera in diretta)

Ido Mosseri (Sandy Wexler, Non scherzare con lo Zohan)

Samantha Lorena (The Walking Dead: il mondo oltre)

Dylan Hoffman (Prossimo)

Dean Scott Vazquez (Transformers: L’ascesa delle bestie)

Miya Cech (Sii sempre il mio forse)

Ivory Baker, Dylan Dash (Adeline, Il grande)

Millie Thorpe (Ultravioletto & Scorpione nero)

Zaara Kuttemperoor

Qual è lo stato di produzione di Non sei così invitato a My Bat Mitzvah?

Produzione per Netflix Non sei così invitato a My Bat Mitzvah L’inizio è previsto per il 29 giugno 2022 e si concluderà l’11 agosto. Le riprese si svolgeranno principalmente a Toronto, Ontario, Canada, secondo Production Weekly.

Numerosi scatti possono essere trovati online di persone che avvistano la produzione in Ontario.

Le preghiere del mattino alla sinagoga del mio amico @Ravbaruch prima di colazione insieme. Beth Tzedec sembra più uno studio cinematografico che un luogo di culto mentre @AdamSandler e @SarahKSilverman stanno girando lì “Sei così non invitato al mio bat mitzvah”. Non vedo l’ora di vederlo! pic.twitter.com/Lf9nxTP0ys — Richard Marceau (@richardmarceau) 13 luglio 2022

Guarda chi sta girando in #portcredit #Mississauga 🎥@WhatsFilmingON @TOFilming_EM @netflix pic.twitter.com/1Id777jvk5 — Henna Mazzocco (@HennaMazzocco) 1 luglio 2022

A cosa serve la data di uscita di Netflix Non sei così invitato a My Bat Mitzvah?

Netflix non ha annunciato alcuna data per You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, ma considerando l’inizio delle riprese di giugno, possiamo probabilmente aspettarci una data di uscita da qualche parte nella prima metà del 2023.

Barry Bernardi, Judit Maull e Kevin Grady sono i produttori esecutivi di Happy Madison. Leslie Morgenstein ed Elysa Koplovitz Dutton produrranno per la Alloy Entertainment.

Potrebbe esserci anche un sequel del film. Nel 2007 è stato pubblicato un libro successivo di Fiona Rosenbloom intitolato Stiamo così facendo schiantare il tuo Bar Mitzvah!.