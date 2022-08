Film Netflix “Rustin”: tutto ciò che sappiamo finora

Higher Ground Productions, fondata dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e da sua moglie Michelle Obama, produrrà un altro film per Netflix come parte del loro accordo generale con lo streamer. Rustina racconterà la storia di Bayard Rustin, il defunto attivista per i diritti civili che sarà interpretato da Colman Domingo. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Rustin di Netflix sarà diretto da un candidato agli Emmy George C. Wolfe su chi ha lavorato Il fondo nero di Ma Rainey per Netflix, interpretato dal compianto Chadwick Boseman.

La sceneggiatura per Rustina è stato scritto da Lancia Dustin Nerache ha vinto un Oscar per la sceneggiatura del 2008 Latte con Sean Penn.

La fotografia del progetto è in corso di realizzazione Tobias Schliessler (Il fondo nero di Ma Rainey e Una ruga nel tempo) con costumi di Toni-Leslie James.

Netflix ha fornito la nostra prima occhiata Rustina il 4 agosto 2022:

Qual è la trama Rustina?

di Netflix Rustina è un film basato sulla vita del defunto attivista per i diritti civili Bayard Rustin, stratega e attivista che promuoveva strategie non violente per il cambiamento sociale per più di mezzo secolo. È meglio conosciuto per la sua organizzazione della marcia del 1963 su Washington per il lavoro e la libertà, la piattaforma per il discorso “I Have a Dream” del dottor Martin Luther King.

Il suo lavoro è stato talvolta ostacolato da molti considerati un passato controverso, inclusa l’appartenenza alla Lega dei Giovani Comunisti; una pena detentiva di tre anni per rifiuto di collaborare con i militari per motivi di coscienza; e la sua aperta omosessualità, compreso un arresto per osceno vagabondaggio.

Il senatore Strom Thurmond denunciò Rustin all’aula del Senato prima della marcia del 1963. Rustin morì nel 1987 dopo una visita ad Haiti, dove esplorò la possibilità di un cambiamento democratico in concomitanza con le elezioni in sospeso.

Il presidente Obama ha assegnato postumo a Bayard Rustin la Presidential Medal of Freedom nel 2013.

Chi è coinvolto Rustina?

Nel luglio 2021, lo abbiamo sentito Colman Domingo era adocchiato per il ruolo principale, che ora è confermato.

Domingo è meglio conosciuto per essere apparso in Temete i morti che camminanodi Netflix Il fondo nero di Ma Rainey, e Candyman.

Nell’ottobre 2021, il coperchio è stato sollevato dall’elenco completo del cast di Netflix Rustina.

Ecco una carrellata di chi sarà il protagonista:

Colman Domingo (Lincoln) come Bayard Rustin

(Lincoln) come Bayard Rustin CCH Ponder (Lo scudo) nel ruolo della dott.ssa Anna Hedgeman

(Lo scudo) nel ruolo della dott.ssa Anna Hedgeman Bill Irwin (Rachel si sposa) come AJ Muste

(Rachel si sposa) come AJ Muste Aml Ameen (Il corridore di labirinti) come Martin Luther King Jr.

(Il corridore di labirinti) come Martin Luther King Jr. Carra Patterson (Direttamente da Compton) come Coretta Scott King

(Direttamente da Compton) come Coretta Scott King Michael Potts (Mostrami un eroe) come Cleveland Robinson

(Mostrami un eroe) come Cleveland Robinson Adriana Warren (Sangue blu) come Claudia Taylor

(Sangue blu) come Claudia Taylor Frank Harts (Miliardi) come James Farmer

(Miliardi) come James Farmer Johnny Ramey (Stanza della rabbia) come Elias Taylor

(Stanza della rabbia) come Elias Taylor Ayana Operaio (Persona di interesse) come Elanor Holmes

(Persona di interesse) come Elanor Holmes Gus Halper (Dickinson, Inseguimento freddo) come Tom

(Dickinson, Inseguimento freddo) come Tom Chris Rock (Stand-up, Top Five, Fargo) come Roy Wilkins

(Stand-up, Top Five, Fargo) come Roy Wilkins Da’Vine Joy Randolph (Dolemite è il mio nome)

(Dolemite è il mio nome) Audra McDonald (La bella e la bestia) come Ella Baker

(La bella e la bestia) come Ella Baker Glynn Turman (Super 8) come A. Philip Randolph

Qual è lo stato di produzione di Rustina?

di Netflix Rustina il film biografico entrerà in produzione nell’estate 2021 secondo il numero 1253 di Production Weekly.

Le riprese si sono svolte a Pittsburgh e nell’Ohio.

Le riprese dovevano iniziare nell’agosto 2021 prima di concludersi a dicembre.

Le riprese effettive sembravano essere iniziate leggermente più tardi del previsto a settembre 2021. Di conseguenza, i rapporti hanno suggerito che le riprese continueranno fino a metà dicembre. Secondo i rapporti, le riprese si sono concluse il 12 dicembre 2021.

Nell’ottobre 2021, Colman Domingo ha parlato con 100.7 Star a Pittsburgh del film. Ha parlato delle dimensioni del film dicendo come la produzione stia reclutando migliaia di comparse dicendo:

“Abbiamo bisogno di migliaia di background (attori). E non li chiamiamo nemmeno sfondo del nostro show. Si chiamano artisti dell’atmosfera. Abbiamo bisogno di molte persone, di molti corpi. Nero, bianco, vecchio, giovane… Penso sempre che essere un artista dell’atmosfera sia un ottimo campo di allenamento. Puoi vedere come funziona un set…”

Secondo TribLive, Netflix ha reclutato 2.000 comparse per il film.

Nel corso del film, abbiamo visto vari testimoni oculari che catturavano le riprese, inclusa l’Autorità Portuale di Pittsburgh, che informavano tutti che mentre la maggior parte delle linee di autobus sono state deviate, alcuni autobus leggermente più vecchi stavano prendendo il loro posto sulla sesta strada.

Filming for @netflix “Rustin” has 18 bus routes on a temporary detour, but there are still some buses on Sixth Avenue 🎥 pic.twitter.com/scZCDPL0HC — Pittsburgh Regional Transit (@PGHtransit) October 25, 2021

Joshua Alexrod del Pittsburgh Post-Gazette ha pubblicato un articolo simile al nostro qui con alcuni nuovi scatti da dietro le quinte.

Qual è la data di uscita di Rustina?

Rustin era originariamente incluso nella lista del 2022, ma con il passare dell’anno è diventato sempre più chiaro che avrebbe saltato una versione del 2022.

Invece, da allora Netflix ha fornito (tramite i social media) che il film è spostato al 2023.

Attivista. Visionario. Cercatore della verità. Ecco una prima occhiata a Rustin del regista George C. Wolfe, con Colman Domingo nei panni di Bayard Rustin, il brillante leader dei diritti civili gay. In arrivo nel 2023.

