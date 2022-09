Film Netflix “Rebel Moon”: tutto ciò che sappiamo finora

Zack Snyder sta collaborando ancora una volta con Netflix per produrre e dirigere due importanti film di fantascienza: Luna Ribelle Parte 1 e Parte 2. Il nuovo film è descritto come un’avventura epica di fantascienza rispetto a Guerre stellari in termini di portata e portata. Ecco uno sguardo aggiornato su cosa possiamo aspettarci Luna Ribelle e tutto ciò che sappiamo.

Zack Snyder dirigerà e co-scenerà il film e si riunirà con molti dei suoi colleghi di progetti passati. La sceneggiatura per Luna Ribelle sarà co-scritto da Shay Hattenche ha co-scritto Armata dei Morti, e Kurt Johnstad, su chi ha lavorato 300 con Snyder.

The Stone Quarry è la principale società di produzione dietro il film con anche Grand Electric, che è la società di produzione di Eric Newman che ha un accordo generale con Netflix.

Snyder ha commentato l’ispirazione per Rebel Moon nella sua intervista a THR:

“Questo sono io che cresco come un fan di Akira Kurosawa, un fan di Star Wars. È il mio amore per la fantascienza e per un’avventura gigante”.

@Netflix Andiamo! https://t.co/kLeZ9jMLxi — Zack Snyder (@ZackSnyder) 6 luglio 2021

Snyder produrrà Luna Ribelle con la moglie e il partner di produzione Debora Snyder tramite la Stone Quarry del duo insieme al preside di lunga data Wesley Coller. Eric Newmanche ha prodotto il film d’esordio di Snyder nel 2004, Alba dei morti, sta producendo tramite il suo banner, Grand Electric.

Ori Marmur è il dirigente di Netflix che lavora al progetto.

Ecco tutto quello che sappiamo su Zack Snyder e Netflix Luna Ribelle:

Qual è la trama? Luna Ribelle?

L’Hollywood Reporter ha rivelato la sinossi della storia di Netflix Luna Ribelle:

La storia prende il via quando una pacifica colonia ai margini della galassia viene minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Disperati, i coloni inviano una giovane donna con un passato misterioso alla ricerca di guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

Come rivelato, il film è fortemente ispirato da Guerre stellari ed era un Guerre stellari passo dieci anni fa.

Ulteriori informazioni sulla trama del film sono state rilasciate a novembre 2021:

“Il film è ambientato in una pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. Mandano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione, il Tiranno.

Da quando il film è stato annunciato per la prima volta, sono stati rilasciati numerosi concept art e ne abbiamo incorporati alcuni di seguito:

Chi è coinvolto Luna Ribelle?

Il cast principale di Zack Snyder Luna Ribelle include:

Sofia Boutella come (Star Trek Oltre)

come (Star Trek Oltre) Doona Bae (Senso8)

(Senso8) Ray Fisher come Blood Axe (Zack Snyder’s Justice League)

come Blood Axe (Zack Snyder’s Justice League) Djimon Hounsou nel ruolo del generale Titus (Guardiani della Galassia)

nel ruolo del generale Titus (Guardiani della Galassia) Charlie Hunnam (Margine Pacifico)

(Margine Pacifico) Jena Malone (Sucker Punch)

(Sucker Punch) Cary Elwes (La principessa sposa, Saw)

(La principessa sposa, Saw) Michele Huisman (The Haunting of Hill House, Il Trono di Spade)

(The Haunting of Hill House, Il Trono di Spade) Alfonso Herrera (Sense8, Ozark)

(Sense8, Ozark) Corey Stoll (West Side Story, miliardi)

(West Side Story, miliardi) Ed Skrein come Balisarius (Piscina morta) – questo ruolo in precedenza sarebbe stato Rupert Friend.

come Balisarius (Piscina morta) – questo ruolo in precedenza sarebbe stato Rupert Friend. Patrizio Luwis come Ivar (L’abbandono)

come Ivar (L’abbandono) Tom Voss come Kullen (Voglio ballare con qualcuno)

come Kullen (Voglio ballare con qualcuno) Claire Liz Phillips come mietitore (seconda possibilità)

Ecco alcune delle descrizioni dei personaggi per il prossimo Luna Ribelle ruoli:

“Kora – Audace, sicura di sé e padrona di sé. Kora è sulla via della redenzione, ha affrontato un trauma incredibile durante la sua infanzia ed è in viaggio per scoprire la sua autostima. Nobile – Carasmatico e imponente, imponente e brutale al punto da essere sadico

Gunnar – Bello e fisicamente in forma. Serio, serio e affidabile.

Balisarius (Ed Skrein) – Un guerriero feroce e astuto.

Aris – Un nuovo soldato, mantiene ancora un po’ di innocenza e compassione nonostante la brutalità a cui ha assistito. Devin – Un nuovo soldato – sensibile e in conflitto su ciò che gli viene chiesto di fare dal suo comandante. Sam – Scandinavo/Nordeuropeo. È una ragazza di campagna gentile, dallo spirito gentile e laboriosa. Anche se non è mondana, accoglie gli stranieri che arrivano nel suo villaggio. Generale Titus (Djimon Hounsou) – Generale in pensione oltre il suo apice. Tutti lo sottovalutano Nemesis – Donna asiatica con abilità nell’arte marziale e nel combattimento con la spada. Tarak – Super muscoloso e un guerriero atletico. Millius – Donna trans sui 20 anni e guerriera ribelle. Harmada – Letale, senza età, gigantesca metà donna e metà ragno che preda i bambini vulnerabili per vendicarsi per aver perso il proprio. Un ruolo FX/estetica.”

L’8 giugno è stato annunciato che Anthony Hopkins (I due Papi) avrebbe recitato come doppiatore nel film interpretando il ruolo di Jimmy, “un robot da battaglia meccanizzato JC1435 senziente e un tempo difensore del Re ucciso”.

Kristy Carlson è la direttrice del casting per Luna Ribelle.

Qual è lo stato di produzione di Luna Ribelle?

di Netflix Luna Ribelle è entrato in produzione il 18 aprile 2022 e dovrebbe concludersi il 4 novembre dello stesso anno. Zack Snyder ha condiviso le prime immagini del dietro le quinte dei primissimi giorni di riprese, incluso il primo sguardo al personaggio di Djimon Hounsou:

Giorno 1 #RebelMoon. È iniziato. pic.twitter.com/1j1RDmYYTM — Zack Snyder (@ZackSnyder) 19 aprile 2022

Abbiamo saputo per la prima volta tramite ProductionWeekly che le riprese si estenderanno dal 1 marzo 2022 al 31 agosto 2022. Tuttavia, un recente aggiornamento di ProductionWeekly ha rivelato che le date delle riprese sono state anticipate di oltre un mese, iniziato il 18 aprile, 2022 e si concluderà entro il 4 novembre 2022.

Voci recenti suggeriscono che un sequel di Luna Ribelle ha già avuto il via libera su Netflix. Nel numero 1284 di ProductionWeekly, affermano che le parti I e II saranno filmate una dopo l’altra.

La produzione si svolgerà nella contea di Inyo, in California, negli Stati Uniti. La popolare destinazione turistica è stata una popolare destinazione per le riprese, con oltre 400 film di Hollywood girati qui nel corso degli anni. Si vanta di essere il “più grande backlot occidentale situato a Lone Pine, in California”.

Il bilancio per Luna Ribelle non è stato ufficialmente annunciato, anche se le nostre fonti ci dicono che il budget per la parte 1 è compreso tra $ 81 e $ 90 milioni.

Tornando a Star Wars, il Parco Nazionale della Valle della Morte, che si trova a Inyo, in California. È in particolare il luogo delle riprese utilizzato Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza e Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi.

Il 7 giugno 2022, Snyder ha rilasciato alcune riprese per un test di trucco con alcuni incredibili disegni di costumi.

Andando avanti. Ecco un recente test di trucco che ho girato sul mio iPhone. #RebelMoon #GeekedWeek pic.twitter.com/3DaIlzBpLv — Zack Snyder (@ZackSnyder) 7 giugno 2022

Il 26 luglio, Zack Snyder ha pubblicato che erano al “Day 68” di riprese insieme a una clip di alcuni dietro le quinte. Snyder ha pubblicato lo stesso giorno, dicendo che avevano obiettivi personalizzati prodotti appositamente per Luna Ribelle.

Alla fine di agosto 2022, è stato rivelato dal programma di credito d’imposta cinematografico e televisivo della California che Luna ribelle parte 2 aveva ricevuto 16,6 milioni di dollari in crediti d’imposta (con un budget di 83 milioni di dollari).

Qual è la storia dello sviluppo Luna Ribelle?

Circa un decennio fa, Luna Ribelle era originariamente un Guerre stellari campo sviluppato da Zack Snyder. Sarebbe una versione più matura dell’universo creato da George Lucas e non andò oltre le conversazioni significative dopo che The Walt Disney Co. ha acquisito Lucasfilm nel 2012. Ironia della sorte, come abbiamo visto anni dopo, una versione leggermente più matura dell’universo sarebbe essere proprio la cosa in cui rivitalizzare il franchise Il Mandaloriano.

A un certo punto, Snyder e Newman, che era dietro Narcos e Narcos Messico, ha seguito il percorso per trasformarlo in una serie. Tuttavia, alla fine è stato deciso di fare Luna Ribelle un lungometraggio, a cui Snyder ha lavorato attivamente negli ultimi anni:

“Ho passato gli ultimi due o tre anni a costruire questo universo. Ogni angolo deve essere dipinto. Ho fatto progetti, disegnando costantemente e coltivando davvero il suo terreno fertile per rendere questo mondo pienamente realizzato”.

Volere Luna Ribelle diventare anche tu un universo cinematografico?

Come Snyder ha già lanciato più L’esercito dei morti progetti per Netflix, la domanda è, sarà Luna Ribelle essere lo stesso? La risposta di Snyder è “si spera”.

“La mia speranza è che anche questa diventi un’enorme IP e un universo che possa essere costruito”.

Con più parti sopra riportate, è sicuramente destinato a ricevere il trattamento dell’universo cinematografico.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Luna Ribelle?

Netflix non ha fissato una data per Luna Ribelle ancora, ma considerando la potenziale portata della produzione, non dovremmo trattenere il respiro poiché i film di questa portata tendono a richiedere alcuni anni per essere realizzati. Ci aspetteremmo il 2023 al più presto.

Per dare un’occhiata a tutto ciò che Zack Snyder e il suo team stanno portando su Netflix nei prossimi anni, dai un’occhiata alla nostra guida di Zack Snyder.

Come fansite, amiamo mettere in evidenza gli account dei fan che spesso fanno un ottimo lavoro nell’immergersi in tutto ciò che è noto su un progetto specifico.

Snyder Netflix Updates (@SnyderNetflix) è l’account migliore per tenere traccia di tutte le cose Luna Ribelle, Armata dei Morti, e altro ancora.

BREAKING: Rivelato il primo sguardo alle astronavi Rebel Moon pic.twitter.com/7HmYHmKe9j — Aggiornamenti Snyder Netflix ⚒️ era della luna ribelle (@SnyderNetflix) 26 giugno 2022

Non vedi l’ora Luna Ribelle su Netflix? Fateci sapere nei commenti.